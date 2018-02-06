Эльвира во главе организованной банковской группировки

Что творится в ЦБ под руководством Набиуллиной ?

Бред? Но для тех, кто все последние месяцы следил за историей противостояния банка «Югра» с ЦБ РФ – обычная история. Действительно, если просто так, «за здорово живёшь», можно разорить банк, входящий в тридцатку крупнейших по размерам активом, то что уж с простыми смертными считаться?

Впрочем, скандал с инициативой АСВ полыхнул на всю Россию – по сообщениям СМИ, глава Ассоциации Российских Банков господин Тосунян даже подготовил обращение в Верховный суд, чтобы тот дал оценку явным фактам злоупотребления правом со стороны финансовых чиновников. Кроме того, явно растёт раздражение со стороны власти и в адрес главной героини последних драматических событий в банковском секторе. Как ранее писала «Русская Планета», деятельность Центробанка в последнее время подвергается критике как внутри России, так и из-за рубежа – последнее, кстати, имеет важное значение, учитывая, что «начальником» Эльвиры Сахипзадовны формально является не Кремль или Правительство, а ФРС и Всемирный банк.

Возможно, в самом ЦБ РФ уже жалеют, что решили чуть больше полугода назад влезть в авантюру с отзывом лицензии у «Югры» - доподлинно утверждать это не будем, но уж больно сильной оказалась реакция общества и правоохранителей. Генпрокуратура ещё летом по-хорошему предупреждала руководство регулятора, что их действия против «Югры» лежат, мягко говоря, за рамками закона. Из ведомства на адрес ЦБ РФ даже пришли повестки. Итог – у одного из замов Набиуллиной Поздышевна неожиданно появились неотложные дела во Франции…