Эльвира во главе организованной банковской группировки

Что творится в ЦБ под руководством Набиуллиной ?
Бред? Но для тех, кто все последние месяцы следил за историей противостояния банка «Югра» с ЦБ РФ – обычная история. Действительно, если просто так, «за здорово живёшь», можно разорить банк, входящий в тридцатку крупнейших по размерам активом, то что уж с простыми смертными считаться?
Впрочем, скандал с инициативой АСВ полыхнул на всю Россию – по сообщениям СМИ, глава Ассоциации Российских Банков господин Тосунян даже подготовил обращение в Верховный суд, чтобы тот дал оценку явным фактам злоупотребления правом со стороны финансовых чиновников. Кроме того, явно растёт раздражение со стороны власти и в адрес главной героини последних драматических событий в банковском секторе. Как ранее писала «Русская Планета», деятельность Центробанка в последнее время подвергается критике как внутри России, так и из-за рубежа – последнее, кстати, имеет важное значение, учитывая, что «начальником» Эльвиры Сахипзадовны формально является не Кремль или Правительство, а ФРС и Всемирный банк.
Возможно, в самом ЦБ РФ уже жалеют, что решили чуть больше полугода назад влезть в авантюру с отзывом лицензии у «Югры» - доподлинно утверждать это не будем, но уж больно сильной оказалась реакция общества и правоохранителей. Генпрокуратура ещё летом по-хорошему предупреждала руководство регулятора, что их действия против «Югры» лежат, мягко говоря, за рамками закона. Из ведомства на адрес ЦБ РФ даже пришли повестки. Итог – у одного из замов Набиуллиной Поздышевна неожиданно появились неотложные дела во Франции…
По словам президента банка «Югра» Алексея Нефёдова, «всё происходило по сценариям грамотных рейдерских захватов из 90-х. Жёсткий заход в банк, отстранение действующего руководства от управления, создание огромных резервов — искусственное создание убытков, приведших капитал к минусовому значению, и, как следствие, отзыв лицензии по формальным критериям. «Ничто не останавливает этих людей», - подчёркивал менеджер.
Не иначе как «рейдерским захватом» называли все события вокруг банка и его вкладчики, которые в итоге по сути объединились с акционерами в стремлении отстоять свои интересы.
Наконец, к расследованию мутной истории подключились и журналисты. Газета «Ведомости» провела своё расследование и установила, что «перед крахом банка на его балансе появились нефтяные активы и недвижимость», которые в итоге и достались регулятору и за которые до сего времени сражается собственник «Югры» в российских арбитражах. Издание довольно подробно раскрывает схему захвата организации, но авторы избегают юридических оценок. Хотя они представляются весьма занятными.
Так, сначала регулятор выносит в адрес банка заведомо невыполнимого предписание о доначислении резервов на 13,4 млрд. рублей. Просто цифры: соответствующий документ пришёл в банк в 22 часа вечера 6 июля, а само обязательство надлежало выполнить уже к 15:00 7 июня. И даже несмотря на этот явный абсурд, финансисты «Югры» предоставили отчет о доначислении резервов, но с опозданием. Которое и стало формальным поводом для принятия решения о вводе временной администрации в банк…
Далее – как по писанному: мораторий на выплаты кредиторам объявляется с нарушением установленных законом процедур. Это видно по хронологии событий. Указанные документы появились на свет 7 июля, то есть тогда же, когда истекал срок предписания. Однако их оформлению должна была предшествовать серьёзная работа: проведение совещаний коллегиальных органов в ЦБ и АСВ, пересылка принятых на них решений, проведение агентством финансового анализа банка, создание и утверждение плана оздоровления «Югры».
Затем – ЦБ идёт в информационную атаку. 10 июля подельники Набиуллиной Василий Поздышев и Анна Орленко проводят брифинг, на котором обвиняют банк в том, что так и осталось недоказанным. А значит, мы имеем дело с распространением клеветы с использованием служебного положения.
Наконец, АСВ начинает страховые выплаты вкладчикам, тем самым обеспечивая банку безусловную несостоятельность. При этом исполняется прямое указание Набиуллиной, которая просто проигнорировала все требования по срокам, предусмотренные федеральным законом №177. Выплаты стартовали на десятые сутки после введения временной администрации, а не спустя четырнадцать дней. Налицо же явное превышение полномочий!
Вскоре, видимо, по указанию самой Набиуллиной формируется отрицательная отчетность банка. При этом формируется она откровенно «задним числом» - так как соответствующие отчеты, сданные от 27 июля, датируются 21 июля. Если это так, то что это, как не служебный подлог?
Когда баланс банка уходит в астрономический минус принимается дальнейшее «логическое» решение – отзыв лицензии.
Между прочим, злоупотребление должностными полномочиями – это статьи 285 и 286 УК РФ, предусматривающие до десяти лет лишения свободы каждая. В действиях госпожи Набиуллиной эксперты усмотрели и подлог – статья 292 УК РФ, до четырёх лет на зоне.
Слово следствию?
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Слово следствию?!.. Не смешите мои тапочки! ЦБ ВНЕ юрисдикции российского законодательства, см.ст.75 конституции и ФЗ о Центробанке, а вдогонку ст.15, п.4 той же самой уйобищной конституции… Юстас вроде бы уже для самого тупого на пальцах показал, откуда ноги растут, но нет! никак не переведутся аналитики типа бедолаги Серого, которые не могут отвязаться от американской пропаганды, засравшей им все мозги…
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Раньше следил за банковскими страстями – теперь не интересно. Мошеннические мельтешение и отвлечение умов “электората”. Два банка – для внутреннего и внешнего рынков – два инструмента, больше ничего не надо. Так было в СССР и лучше никто ещё не придумал. Ну, кроме жидовской ФРС, но у них и цели иные – грабеж наивных народов.