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Александр Колтыпин. Экспедиция в Сицилию

15:53. 6 февраля 2018 Просмотров - 247 3 коммент. Опубликовал:

В Сицилии очень много загадок. Одни из них – многочисленные каменные колеи, каменные дороги, загадочные борозды. Эти окаменелые следы озадачивают историков и исследователей на протяжении долгого времени.Как они появились,чем они оставлены и в какой эре или веке это произошло? Пока ответов на эти вопросы нет ,есть только теории, гипотезы и предположения.

Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 958 334
    Wolf 6 февраля 2018 в 18:19 Ссылка Пометить
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    У нашей необъятной Родины сток загадок, что и ста Сицилиям не догнать! Нет надо ехать к макаронникам, чтоб очередную версию одобрило международный ” союз фантастов”, про прошлое нашей страны говорить не переспективно…

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  • 46 20
    Ludovit 6 февраля 2018 в 18:59 Ссылка Пометить
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    «Экспедиция _в_ Сицилию» — прямо внутрь забрались?!

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