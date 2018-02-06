Александр Колтыпин. Экспедиция в Сицилию
15:53. 6 февраля 2018 Просмотров - 247 3 коммент. Опубликовал: brahman
В Сицилии очень много загадок. Одни из них – многочисленные каменные колеи, каменные дороги, загадочные борозды. Эти окаменелые следы озадачивают историков и исследователей на протяжении долгого времени.Как они появились,чем они оставлены и в какой эре или веке это произошло? Пока ответов на эти вопросы нет ,есть только теории, гипотезы и предположения.
Источник: www.kramola.info
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У нашей необъятной Родины сток загадок, что и ста Сицилиям не догнать! Нет надо ехать к макаронникам, чтоб очередную версию одобрило международный ” союз фантастов”, про прошлое нашей страны говорить не переспективно…
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«Экспедиция _в_ Сицилию» — прямо внутрь забрались?!
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В логово Аль Капоне.