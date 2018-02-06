Александр Колтыпин. Экспедиция в Сицилию

В Сицилии очень много загадок. Одни из них – многочисленные каменные колеи, каменные дороги, загадочные борозды. Эти окаменелые следы озадачивают историков и исследователей на протяжении долгого времени.Как они появились,чем они оставлены и в какой эре или веке это произошло? Пока ответов на эти вопросы нет ,есть только теории, гипотезы и предположения.