10 цивилизаций мира: как жили, что оставили и куда исчезли

Хатчер Чайлдресс – археолог, который изучает наследий исчезнувших цивилизаций. Он был в самых древних местах Земли и сделал свои выводы о том, как жили и почему исчезли 10 сильнейших цивилизаций мира.1. Му или ЛемурияПо некоторым источникам первая цивилизация начала свое существование 78000 лет назад. Люди жили на гигантском континенте, его название дошло до нас как «Му» или «Лемурия». Спустя 52000 лет Му пришел конец, а виной тому -землетрясения. Они были вызваны смещением земного полюса, произошло это около 26000 лет тому назад. Единственное, в чем Му преуспела – возведение каменных зданий. Также, по теории археолога, каждый гражданин знал все о законах Земли и Вселенной, а к 21 году ему давалось образование. Полноправным гражданином он становился к 28 годам.2. Древняя АтлантидаПосле ухода Му с мировой сцены, появился Тихий океан, а земли архипелага Посейдонис объединились в маленький континент. Его то и называют Атлантидой. Она обладала технологиями, с которыми не сравнится сегодняшнее общество. Упоминания об изобретениях того времени есть в книге «Обитатель двух планет», продиктованной в 1884 г. философами из Тибета молодому калифорнийцу Фредерику Спенсеру Оливеру. Там говорится о кондиционерах, вакуумных цилиндровых лампах, люминесцентных лампах; электрических винтовках; транспорте на монорельсах; водных генераторах, инструментах для сжатия воды из атмосферы; воздушных судах, управляемых силами антигравитации.3. Империя Рамы в ИндииДо нас дошли древние книги индийской Империи Рамы, останки которой покоятся глубоко в джунглях. Индийская цивилизация появилась за 200 лет до вторжения Александра Македонского, так мы думали до открытия древних городов. В 20 веке на территории современного Пакистана археологи нашли города Моженджо-Даро и Хараппа. В результате представления об индийской цивилизации шагнули еще на тысячелетия назад. Археологи увидели развитые города, система канализации в которых даст фору многим современным.4. Цивилизация Осириса в СредиземноморьеУничтожение Анлантиды повлекло затопление водами Атлантики Средиземноморского бассейна. Так, были смыты города осирианцев, такая теория является объяснением странных мегалитических останков на дне Средиземного моря. Дно моря хранит в себе больше двухсот затонувших городов. Сама же осирийская цивилизация оставили постройки, владела электричеством и другими благами современности. На ряду с Атлантидой и империей Рамы, Осирийская империя изобрела и транспорт. В Баальбеке (Ливан) была обнаружена платформа, которую можно отнести к самым мощным примерам силы осирийской цивилизации. Платформа выполнена из огромных вырубленных скальных блоков, вес которых достигает 1500 тонн.5. Цивилизации пустыни ГобиНа месте пустыни Гоби когда-то существовали города цивилизации Уйгур. Следов ее жизни пока не обнаружено, там лишь выжженная солнцем земля. Как считает русский исследователь Николай Рерих, в Тибете он наблюдал летающие диски в 1930-ых годах. Есть теории, согласно которым, старейшины Лемурии до падения империи перенесли свою штаб-квартиру на необитаемому плато в Центральной Азии, которые ныне мы зовем Тибетом.6. ТиауанакоВ Южной Америке строительство тоже достигало мегалитического масштаба. Из простых камней строили жилища и общественные здания, но технология была уникальна – многоугольная. Эти здания можно увидеть и сегодня. Так, древняя столица Перу – Куско спустя тысячи лет заселена людьми. Смещение полюсов вызвало очередной катаклизм, прежний морской хребет теперь оказался на высоте в 3900 метров в горах Анд. Так, назвать свидетельствами случившегося можно наличие множества океанических окаменелостей вокруг известного озера Титикака.7. МайяВ центральной Америке были найдены Майянские пирамиды. Практически такие же сооружения были найдены на индонезийском острове Ява. Чего стоит один Сукух на склонах горы Лаву возле Суракарты. Математика и астрономия – то, в чем майя никому не уступали. Есть три места на Земле, где хранятся свидетельства мудрости народа майя. Первое – Атлантида или Посейдония, если под многолетними донными наложениями когда-то найдут разрушенные храмы, то записи можно будет обнаружить. Следующее место в храмовых записях Египта. И последнее – на полуострове Юкатан, в Америке. Об этом рассказал Эдгар Кейси.8. Древний КитайКитай Ханьшуй – это Древний Китай. Он появился из огромного тихоокеанского континента Му. Если верить древним писаниям, то там были небесные колесницы и нефритовое производство. Кстати, дрене-китайский и майский языки очень схожи. На территории Древнего Китая изобрели много полезных вещей: детекторы землетрясений, методы печати и даже туалетную бумагу. В 1959 г. археологи нашли алюминиевые ленты, они были созданы несколько тысяч лет назад.9. Древняя Эфиопия и ИзраильВысокие технологии Эфиопии и Израиля известны нам из текстов Библии и эфиопской книги Кебра Негаст. Три гигантских блока -основа храма в Иерусалиме. Постройка храма Соломона и мусульманская мечеть, которая и сейчас стоит на этом месте, тоже заставляют сделать отсылку к цивилизации Осириса. Мегалитическое строительство воплощено в храме Соломона. Он служил сохранению Ковчега Завета. Если верить теории, Ковчег Завета был электрическим генератором, а тот, кто прикоснется к нему будет убит током.10. Ароэ и Королевство Солнца в Тихом океане24000 лет тому назад Му погрузился в воду, на островах Полинезии, Меланезии и Микронезии основалась цивилизация Ароэ. Она оставила после себя мегалитические пирамиды, статуи и многие другие платформы. Цементные колонны, построенные в период от 5120 до н.э. до 10950 до н.э. были обнаружены в Новой Каледонии. На острове Понпеи был возведен гигантский каменный город, а остров Пасхи стал местом размещения статуй по часовой стрелке. Оставшиеся полинезийцы Новой Зеландии, островов Пасхи, Гавайев и Таити не перестают верить в то, что их предки могли летать, так они перемещались от острова к острову.

Источник: nashaplaneta.su