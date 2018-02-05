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Трейлер фильма “Как научиться любить”

19:29. 5 февраля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Трейлер фильма “Как научиться любить”

Новый документальный фильм “Как научиться любить”.
В его основу легла повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».
В фильме поднимаются многие актуальные вопросы об отношениях мужчины и женщины.
Предлагается нестандартный взгляд на проблему создания семьи и поддержания отношений.
Почему яркие чувства, которые бывают в начале отношений – остывают?
Как следует понимать известную поговорку “от любви до ненависти один шаг”?
И вообще, есть ли любовь?
Презентация фильма намечена на 8 марта.
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Фильм создан на средства неравнодушных людей. Поддержите создание новых фильмов и мультфильмов!
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Источник: www.youtube.com

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