Террористы сбили Су-25 в Сирии – последние слова Романа Филиппова (видео)
22:39. 5 февраля 2018 Просмотров - 379 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Ответственность за удар из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) по штурмовику Су-25 «Грач» ВКС РФ взяли на себя боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», являющейся частью террористической организации «Джебхан ан-Нусра» (запрещена в РФ).
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более тридцати боевиков", - сообщило Минобороны России.
В субботу, 3 февраля, стало известно, что боевики террористической группировки из состава «Джебхан ан-Нусры» подбили самолет-штурмовик ВКС России. Пилот Су-25 успел сообщить о катапультировании, после чего перестал выходить на связь.
Впоследствии боевики опубликовали несколько видео — в том числе и момент с подбитием Су-25 из ПЗРК.
Также были опубликованы фотографии тела погибшего пилота ВКС РФ и его личного оружия — пистолета Стечкина (АПС) и трех магазинов к нему.
При этом один из магазинов полностью опустошен, еще два полны патронами лишь наполовину — то есть летчик погиб в бою, отстреливаясь от окруживших его террористов.
Террористы также опубликовали видеоролик, на котором один из них подходит к крылу сбитого самолета с красной звездой, прыгает на нем, топчет символику ВКС РФ и выкрикивает проклятия в адрес русских и России. Все видеозаписи террористов сопровождаются многократным скандированием "Абыр Валг - Абыр Валг"!
Как сообщается, погибший в бою с боевиками пилот, служил на Дальнем Востоке, но обучение проходил на Кубани: в 2006 году окончил авиационное училище. Он был приписан к одному из авиаполков, расквартированных в Краснодарском крае.
"Когда стал боевым офицером, его имя было на слуху в авиационных кругах, пилот — настоящий ас, мастер своего дела", — цитирует издание свой источник.
Сейчас Россия совместно с Турцией предпринимает меры по возвращению тела летчика на Родину, сообщил в воскресенье, 4 февраля, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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Начиная с 1995 года, Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 15 самолетов Су-25 «Грач». В результате катастроф погибли десять летчиков. «Сушки» сбивали в ходе Первой и Второй Чеченских войн, а также в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии.
По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, во время кампании российского экспедиционного корпуса в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, в результате боевых действий погибли 44 российских военнослужащих.
3 января два пилота российских ВКС погибли в результате падения ударного вертолета Ми-24 «Крокодил» в Сирии. Авария произошла по причине технической неисправности.
10 октября 2017 года произошла трагедия с участием отечественного самолета — два пилота фронтового бомбардировщика Су-24 не успели катапультироваться и погибли после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим.
2 октября в госпитале в Москве от ран скончался полковник морской пехоты Валерий Федянин — под автомобилем, где находился русский офицер, взорвался заложенный фугас.
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“Помимо глав Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности РФ, встречавшихся на прошлой неделе с директором ЦРУ Майком Помпео, в Вашингтоне также побывал начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. ”
это вигвам.