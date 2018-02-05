Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2018

ВСУ нанесли удар по Докучаевску, есть разрушения

Армия Украины сегодня днем обстреляла Докучаевск, в результате поврежден жилой дом и автомобиль. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. «Сегодня в 14:35 ВСУ открыли огонь по Докучаевску, в результате чего, по предварительным данным, повреждения получил многоэтажный жилой дом по улице Центральная, 91 — фундамент, а также стена на уровне четвертого этажа. Кроме того, осколками поврежден автомобиль ВАЗ-2106, находившийся по улице Центральная, 97», — отметил Якубов. Он добавил, что противник вел огонь из поселка Новотроицкое. При обстреле применялись БМП, РПГ, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Более подробная информация о повреждениях и жертвах уточняется. Читайте также: Украина: Погиб известный пособник карателей (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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МО ДНР о планах наступления ВСУ на Донбассе

Министерство Обороны о планах наступления ВСУ на ДНР и ЛНР.В дополнение к ранее опубликованной схеме https://colonelcassad.livejournal.com/3970746.html Повторюсь, планы отнюдь не новые и являются перелицовкой оперативного планирования Генштаба ВСУ за 2014-2015-й годы с сохранением базовых положений связанных с окружением Донецка и Горловки.Актиуализация этой темы в СМИ связана как с утечками информации об этих планах в украинской прессе, так и с вполне понятными предосторожностями военных, которые обязаны учитывать возможность активизации боевых действий под выборы в России.Плюс о ситуации на линии фронта и некоторые подробности покушения на Кононова.Из Донецка сообщают об активизации обстрелов на Донецком направлении. ЯБП, Спартак, Путиловский район.

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История контуженного мирного жителя поселка Ясное

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СРОЧНО: в пригородах Донецка начался бой

Местные жители сообщают о громких взрывах и перестрелках в направлении ясиноватского блок-поста. Сообщения о «прилетах» в Донецк не соответствуют действительности. «Русская Весна» следит за развитием ситуации. Читайте также: «Украинцы, вам лгут! В Донбассе гражданская война», — экс-депутат Рады в эфире украинского ТВ (ВИДЕО)

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Басурин: ВСУ в присутствии продажных СМИ провели провокационный обстрел своего населенного пункта

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Синдром “сильнейшей армии Европы”

Израильский волонтер ВСУ Виктор Верцнер рассказывает об украинском военном строительстве.Какую армию строят в Украине (мои впечатления)1. Генералы с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.4. Нерациональное распределение бюджета.5. Повсеместное кумовство.6. Задницы вылизываются повсеместно.7. Показуха превыше всего!8. Коррупция и распилы.9. Синдром – "мы все сами знаем лучше вас"10. Синдром – "сильнейшая армия в Европе".Несколько примеров:Полк специального назначения, я в гостях вместе с волонтерами, зам министра, американским военным атташе. Стол ломится, водка рекой, все в форме! Блюда приносят симпатичные девушки в вышиванках. Я вышел в туалет и спросил у одной из низ – "девушка, вы кто?" Ответ -" мы связистки". Занавес.Тренировочная база под Киевом, зима, -7°, срочники моют вагонку мокрыми тряпками голыми руками, потому что на следующий день приезжают представители НАТО. Занавес.Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины.Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес.Армия должна победить в войне, это ее главная задача!В условиях современного театра военных действий мы должны воспитывать мотивированного, профессионального и думающего солдата!Может быть пришло время опомниться а не изобретать велосипед с квадратными колесами? даже если этот велик очень красиво выглядит по ТВ, он не поедет.* * * https://www.facebook.com/victor.vertsner – цинкПосле подобных откровений про то, что ВСУ дерьмо, а ЦАХАЛ рулит, его естественно начали травить на уровне руководства МОУ и "порохоботов", забыв про его волонтерскую работу. На сильнейшую армию Европы покусился.

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Киев продолжает рассматривать силовой вариант решения конфликта на юго-востоке, как основной

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Семья погибшего добровольца получила материальную помощь от Благотворительного Фонда «Великое Отечество»

Гражданской войне на Донбассе не видно конца. Ежедневно война уносит жизни, оставляя тех, кто потерял родного человека, отца, мужа, сына. Они нуждаются в нашей помощи.

Но вдовы и сироты ополченцев Донбасса живут не только на Донбассе. Трагедия Одессы, а затем и обстрелы мирных городов, заставили настоящих мужчин из России поехать и помогать.

И отдать свою жизнь за других.

Теперь наш долг оказать помощь их семьям.

Благотворительный Фонд помощи соотечественникам «Великое Отечество» решил начать свою деятельность с помощи тем, кто живет среди нас. Здесь в России есть вдовы и сироты ополченцев Донбасса.

Механизм деятельности Благотворительного фонда очень прост: собранные всеми нами средства передаются тем, кто потерял на Донбассе мужа и отца.

На минувшей неделе очередные средства, собранные всем миром, были переданы представителем адресатам в Казани.

…Михаил Н. не смог со стороны наблюдать за тем, что творилось на Донбассе. Поэтому им было принято решение ехать туда. Несколько лет в детстве он со своей семьей жил на Украине. Дня него Украина была его Родиной, несмотря на то, что стала другим государством. И когда на его Родине начались преступления, когда там стала царить смерть, он в начале июня 2014 года он уехал на Донбасс.

Ему было 28 лет.

Подробности его гибели стали известны уже со слов его сослуживца, который привез тело Михаила домой. 9 июля 2014 года под Луганском их отряд попал в засаду, их начали обстреливать. Помогая раненным товарищам уйти из-под обстрела, Михаил получил смертельное ранение в шею.

Дома у Михаила остались жена Ирина и двое детей: дочь Александра (6 лет) и сын Константин (4 года). После гибели Михаила вся тяжесть воспитания и содержания семьи лежит на плечах Ирины. Она работает в бюджетной организации, зарплаты хватает только на питание, квартплату, необходимые в учебе и быту предметы. Тем не менее, Ирина старается, чтобы дети регулярно посещали бассейн, ходили на кружки, нормально росли и всесторонне развивались.

Наша помощь этой семье очень и очень кстати.

100 000 рублей, которые были собраны при вашей помощи, переданы вдове погибшего ополченца.

В ближайшие дни Благотворительный Фонд «Великое Отечество» окажет аналогичную помощь в размере 100 тыс. рублей, собранной из ваших пожертвований, семье погибшего добровольца, которая проживает в городе Саранске.

Вы также можете сделать пожертвование, чтобы помощь получили и другие вдовы и сироты.

(Сбор пожертвований осуществляется в полном соответствии с законами Российской Федерации на счет Благотворительного фонда «Великое Отечество», откуда перечисление адресатам осуществляется путем банковского перевода).

Чтобы помочь, внести пожертвование, есть три способа.

1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

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3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

Скачать инструкцию

P.S. Мы благодарим всех, кто внес пожертвования и помог вдовам и сиротам ополченцев Донбасса.

Особенно хотим выделить:

Надежду Г. , пожертвовавшую 100 000 рублей

Илью Б., пожертвовавшего 100 000 рублей

Ольгу Н., пожертвовавшую 50 000 рублей

Спасибо!

Для связи с Благотворительным фондом «Великое Отечество»: miloserdie@fondvo.ru

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Когда сильно бахает страшно, хотя и привыкла – девочка из Донбасса о войне

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