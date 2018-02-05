Свидетельства планетарного катаклизма в работах Гумбольдта

Недавняя планетарная катастрофа подтверждается исследованиями Александра фон Гумбольдта. Ещё в 19-м веке он утверждаел, что северный полюс не так давно находился в районе Великих озёр в Северной Америке, что Марко Поло жил в столице Тартарии, а Кара-Курум, и его жители ничем не отличались от городов и их жителей в Польше или Венгрии…

Тартарарам по шкале Гумбольдта

Полагаю, что я не сильно погрешу против истины, если выскажу предположение о том, что большинству из нас довольно хорошо известно имя Александра фон Гумбольдта. Только вот незадача. Фамилия-то на слуху, а вот вспомнить, кто такой Гумбольдт, и чем он прославился, сможет без подсказки далеко не каждый. А зря. Воистину, Гумбольдт является одним из величайших умов человечества, и ему мы обязаны достижениями в науке и технике куда больше, чем некоторым известным, благодаря пропаганде, учёным, более похожим на популярных телеведущих.

«Барон Фридрих Вильгельм Генрих Алекса́ндр фон Гу́мбольдт (нем. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 14 сентября 1769, Берлин – 6 мая 1859, Берлин) – немецкий учёный-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник, младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта.

За широту научных интересов современники прозвали его Аристотелем XIX века. Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал такие научные дисциплины как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы геомагнетизма.

Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки. Подробно описал континентальный и приморский климат, установил природу их различий.

Член Берлинской (1800), Прусской и Баварской академий наук. Почётный член Петербургской академии наук (1818).». (Википедия)

Пожалуй, разгадка причин, из-за которых научный мир в недостаточной мере высоко ценит и популяризирует труды этого учёного, кроется в одной только оговорке, которая присутствует во множестве изданий содержащих справочную информацию о нём. Вот она: – «Своей основной задачей он считал «постижение природы как целого и сбор свидетельств о взаимодействии природных сил».

Подчеркну ещё раз: – «постижение природы как целого…». А современная академическая наука занимается прямо противоположным делом. Она разделяет и дробит науки на отрасли, подотрасли, под-подотрасли, и т.д., благодаря чему, для понимания простого процесса должны собраться в одно время в одном месте десятки узконаравленных специалистов в различных областях науки, при этом высказаться должен каждый, при этом услышать каждого, да ещё и понять. Задача, как всем понятно, практически неразрешимая. Хотя бы из-за различного толкования одних и тех же терминов, специалистами разных отраслей науки.

По своей сути, современная организация сбора, накопления, систематизации и анализа научных данных напоминает вавилонское столпотворение, при котором каждый старается кричать громче, говорить быстрее, и при этом никто не понимает друг друга. В такой ситуации наука, а значит и всё человечество обречено на деградацию. Учёный физик, ничего не понимающий в химии, механике, биологии и математике никогда в жизни ничего не сможет открыть, зато нанесёт ощутимый ущерб науке в целом. Гумбольдт это хорошо понимал, и систематически, отстаивал свои убеждения в необходимости комплексного подхода в воспитании универсальных специалистов, обладающих широкими познаниями в самых различных областях научных знаний. И сам он был именно таким универсалом, обладающим энциклопедическим складом ума, великолепным аналитиком, теоретиком, и неутомимым практиком.

Это тот редкий вид учёного, который не сидит в кабинетах, а ходит по земле собственными ногами, и всё трогает руками. Без преувеличения, он объехал полмира, и обследовал в обоих полушариях Земли тысячи квадратных километров с помощью большого количества приборов, в том числе и сконструированных лично, передвигаясь пешком и всеми доступными видами транспорта. Например, верхом он мог проскакать более ста вёрст в день. Результатом его путешествий были собранные инструментальным методом научные данные, которые легли в основу множества открытий и изобретений.

Некоторые эксперименты Гумбольдта шокируют нас сегодня. Например, он изучал статическое электричество, или как тогда говорили, гальванику, следующим образом: доктор Шальдерн резал кожу трупов невостребованных покойников в морге Берлина, чтобы Гумбольдт мог изучать эффекты, возникающие при воздействии электричества на человеческие мышцы. И это не самое необычное в его биографии.

Например, за рамками энциклопедий и справочников остались отрывочные сведения о том, что барон был кадровым разведчиком, и его путешествия финансировались не только прусской академией наук, но и Специальной экспедицией главного штаба Российской империи. Попросту, он как П.П. Семёнов-Тян-Шанский и Н.М. Пржевальский был по совместительству шпионом, поставляющим в здание № 6 на Дворцовой площади в Петербурге, где размещалось Министерство иностранных дел, точные карты и другие ценные сведения, имеющие значение для военной разведки.

А практическое наследие, оставленное Гумбольдтом потомкам, оценить просто невозможно. Одних только крупных монографий, не считая прочих научных работ, он оставил более тридцати. Странно, но на русский язык переведено было всего шесть монографий. Невероятно, но факт: – Работы Почётного Члена Санкт-Петербургской академии наук не переводились на русский язык! Понятно, что это не единственная «странность» в биографии великого учёного, и вот одна из самых таинственных:

12 апреля 1829 года, после длительной подготовки, которую курировал друг барона граф Егор Францевич Канкрин, бывший в то время министром финансов Российской империи, Гумбольдт отбыл из Берлина в Петербург вместе со спутниками Густавом Розе и Христианом Готфридом Эренбергом. Но конечной целью путешествия была, конечно, не русская столица, а Сибирь и Урал. Точнее, император Николай Павлович потребовал точных и всеобъемлющих сведений о состоянии медных, серебряных и золотых месторождений. Вероятно, задание было столь деликатным, что справиться с ним мог не просто специалист высочайшей квалификации, но человек, обладающий к тому же, навыками разведчика.

О причинах столь странного предприятия нам остаётся только гадать, но факты говорят о следующем: – Маршрут экспедиции был определён заранее. Из Санкт-Петербурга в Москву, а далее Владимир – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Пермь. До Казани добирались по Волге, а далее верхом на лошадях.

Из Перми учёные отправились в Екатеринбург, где они провели несколько недель, уделяя время геологическим изысканиям и осмотру месторождений железных, золотоносных руд, самородной платины, малахита. Там Гумбольдт предложил уменьшить обводнённость золотоносных шахт путём осушения озера Шарташ под Екатеринбургом. Авторитет Гумбольдта был столь велик, что его предложение было принято, несмотря на протесты местных горных специалистов. Побывали исследователи и на известных уральских заводах, в том числе, Невьянском и Верхнетуринском.

Далее, отправились через Тобольск в Барнаул, Семипалатинск, Омск и Миасс. В Барабинской степи экспедиция пополнила свои зоологические и ботанические сборы. После прибытия в Миасс, где состоялись торжества по случаю 60-летия Гумбольдта, экспедиция продолжилась по Южному Уралу с осмотром Златоуста, Кичимска, Орска и Оренбурга. Посетив илецкое месторождение каменной соли, путешественники прибыли в Астрахань, а затем «совершили небольшую поездку по Каспийскому морю». На обратном пути Гумбольдт побывал в Московском университете, где ему была устроена торжественная встреча. 13 ноября 1829 года участники экспедиции вернулись в Санкт-Петербург.

Какие сведения экспедиция добыла для Николая I неизвестно, но по возвращении в Берлин Александр фон Гумбольдт засел за работу, и написал колоссального объёма труд, состоящий из трёх томов, который называется «Центральная Азия. Исследования горных массивов и сравнительной климатологии». И тут начинается самое загадочное. В смятение повергает тот факт, что монографию Гумбольдт изначально начал писать на неродном для себя французском языке.

Абсурд ситуации устраняется только при помощи единственного логичного объяснения. Поясню. Если бы барон сам по доброй воле писал эту работу, разве стал бы он изнурять себя такими обременительными и бесполезными трудами? Ну конечно нет. Значит, он писал по контракту, одним из пунктов которого было условие, обязывающее автора сдать рукопись на французском языке. Так что тогда, заказчиком были французы?

Вряд ли. Ведь экспедиция проводилась в интересах русского правительства. И последним из высокопоставленных русских чиновников, с кем перед отъездом в Пруссию вёл переговоры Гумбольдт в Дерпте (ныне Таллин), был директор Пулковской обсерватории академик В.Я. Струве. Вероятно, он и выступил в качестве заказчика написания данной работы. Почему же тогда на французском языке! А на каком языке говорил в то время весь Петербург и всё русское дворянство?

Вот в этом то и кроется отгадка данной несуразицы. Очень простое объяснение без труда расставляет все непонятные моменты по своим местам. Возникает, правда, следующий закономерный вопрос о том, почему же книга тогда была издана в Париже, а не в России? Думаю, есть простое объяснение и этому факту. Отгадка может крыться в содержании самого отчёта об экспедиции. Его запросто могли не пропустить в печать русские цензоры. Но вот, что ещё интересно. В современных официальных источниках существует упоминание о работе Гумбольта под названием «Центральная Азия», но при этом в библиографии такой заголовок отсутствует. Конечно, это сокращённое название, которое в оригинале имело такой вид:

Asie centrale. Recherches sur les chaines de montagne et la climatologie comparee (1843, 3 t.)

Но в официальном списке трудов учёного, данный труд не числится. Почему? Эта загадка не оставила равнодушным моего старого друга из Польши, историка Анджея Вязовски, который нашёл местонахождение одного экземпляра сохранившегося трёхтомника Гумбольдта. Как легко можно догадаться, это США. Точнее, – библиотека Мичиганского университета. (Ознакомиться с цифровой копией)

Далее предстояло с помощью специальной компьютерной программы обработать графические изображения книги, чтобы перевести их в текстовый формат, для последующего перевода на польский и русский языки. (Ознакомиться с результатами исследования)

Впрочем, можно было бы обойтись и русским переводом этой книги 1915г. (Ознакомиться с цифровой копией)

если бы не одно «но». В русском издании уже в предисловии говорится о том, что рукопись была отредактирована. А сделано это было, якобы по причине несоответствия достаточного уровня научных знаний у переводчика с французского. Мол, в результате невежества П.И. Бородзича, в переводе появилось большое количество ошибок. Однако нам сегодня уже ясно, что таким образом зачастую производились изъятия «крамольных» сведений, и подмена слов. Такие, например, как: замена слов «Тартары» на «Татары», «Катай» на «Китай», и так далее. Поэтому, даже не проводя подробного сравнительного анализа обоих вариантов монографии, я полагаю, что в работе следовало использовать именно французское издание 1843 года, что и сделал Анджей.

И вот, расскажу вкратце, что мы имеем, обратив внимание на прижизненное французское издание трудов Александра фон Гумбольдта.

Львиную долю времени, затраченного на экспедицию, он посвятил детальному исследованию «Татарского плато» (Plateau de la Tartarie) – расположенное между Алтаем и Южным Уралом. Он много пишет о «диалектах Тартар», «Тартарском языке», «Тартарских провинциях». Он подтверждает сообщения средневековых путешественников о том, что «Алтай» означает «Золотые горы», и таким образом доказывает, что людей, живущих на Алтае, называли «Золотая Орда». В то же время, неоднократно утверждает, что на Алтае никогда не было золота!

Кажется, невероятным тот факт, что уже в то время Гумбольдт без труда мог производить замеры высот относительно уровня моря. Так он утверждает, что Тартарское плато и область между Каспием и Аральским морем все еще продолжают опускаться ниже уровня мирового океана, и здесь он даёт волю эмоциям, и отчаянное восклицает:

«Люди! Это действительно случилось! Я сам это видел»!

В одном месте автор описывает совершенно сенсационные подробности. Он утверждает, что «сегодня называют татарами монголов», а затем много раз использует термин «моалл »или «Моаллия». Такой же этноним применял к жителям Сибири посол Карла IX Гийом де Рубрук, когда писал отчёты о своём путешествии ко двору Мангу-Хана (сыну Чингис-Хана). Нет никаких сомнений в том, что этот же народ имел название могуллы, мангулы, мунгалы и Великие моголы. И вот главное: – Гумбольдт писал, что своими глазами видел множество тел мертвых моалов (тартар) – и все они имели европейскую внешность, ничего общего не имеющую с монголами или турками.

Очень хочется надеяться на то, что прочитав этот абзац, у большинства откроются глаза, наконец. И большинству станет понятен смысл масштабного сговора, результатом которого явилось сокрытие правды о Великой Тартарии, и насаждение мифа о монголо-татарском иге. Такие колоссальные усилия, и вложения астрономических сумм на самом деле оправданы, когда речь идёт о легитимизации криминальных действий корпораций, узурпировавших власть.

Если кто-то ещё до сих пор не понял, о чём идёт речь, поясняю:

Никто не станет воевать со своими. Для того, чтобы заставить человеков убивать друг друга, необходимо разделить народ на две части, и одной из них внушить, что другая часть, это не его народ, а его враг. Для этого создавался миф о диких кочевниках и варварах с востока, которые жаждут крови славянских младенцев. Все, кто находится к востоку от Петербурга, в особенности за Москвой, всё это нелюди, которых жалеть преступно, и их необходимо истреблять.

Жители европейской окраины Тартарии уверовали в то, что за Волгой человеков нет, и началась братоубийственная война, в которой свои убивали своих. И благодаря катастрофе, которая стёрла с лица Земли все города восточнее Урала, вместе с людьми, мамонтами, метагалинариями и грифонами, те, кто считал себя «не тартарами» победили.

А кого теперь называют варварами, ордой, угро-финнами, мордором? Так вот, очень похоже на то, что мы сейчас оказались на месте «монголо-татар». Это возмездие за то, что совершили наши предки. И хотя это была не их вина, а правящих Ольденбургов – Романовых, бумеранг вернулся через столетия, и с нами сегодня поступают точно так же, как мы когда то поступили с Тартарией.

И для того, чтобы история не повторилась, нужно знать прошлое, и извлекать из него уроки. А для, чтобы знать историю, не так уж много и нужно. Достаточно только обладать фактологическим материалом (который полностью уничтожить, или сфальсифицировать невозможно), и опираться на здравый смысл.

И со временем то, что вначале кажется только версией, непременно подтверждается свидетельствами, зачастую, содержащимися в источниках, которые находятся у всех на виду. Один из наиболее ценных таких источников, несомненно «Центральная Азия» Гумбольдта. Мы думаем, что это только сегодня вскрылись факты, позволяющие усомниться в достоверности официально принятой хронологии, а оказывается, что и Александр Гумбольдт не сомневался в том, что Страбон и Эратосфен жили не ранее ста лет до него. В этом его убедили названия сибирских рек, городов и горных хребтов, а так же их описания, которые приводили различные авторы в различное время.

Совершенно буднично он упоминает «исследовательскую экспедицию Александра Македонского в Тартарию». То, что сегодня для нас кажется невероятным откровением, для Гумбольдта было обыденностью. Например, он утверждает, что северный полюс не так давно находился в районе Великих озёр в Северной Америке.

Кроме того он буднично рассказывает о Марко Поло, который жил в столице Тартарии. И говорит, что Кара-Курум, и его жители ничем не отличались от городов и их жителей в Польше или Венгрии, да и европейцев в нём было немало. Упоминает так же о существовании в городе московского посольства. Это свидетельствует о том, что несмотря на выход Московии из состава Великой Тартарии, дипломатические отношения всё таки были установлены. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и сегодня, когда после отделения от России некоторых особо “свободных”, в Москве появились посольства новообразовавшихся, ранее не существовавших стран.

Но это не самое важное, что можно почерпнуть у Гумбольдта. Можно бесконечно удивляться поразительной работоспособности членов экспедиции, которые всего за полгода собрали гигантский архив данных по геологии, топографии, этнографии, истории, зоологии, и ботанике огромных территорий. Главное читается между строк. Огромное количество измерений высот и низменностей рельефа, направлений линий магнитного поля Земли и его напряжённости, а так же расчеты, произведённые на противоположной стороне планеты в Южной Америке, позволяющие определить центр массы Земли, заставляют придти к выводу о подлинной цели всего предприятия.

Перечисленные факты косвенно подтверждают, что Гумбольдту было хорошо известно о произошедшем катаклизме, и он располагал собственной теорией о его причинах. Он пытался найти подтверждения своим выводам о том, что существует возможность создать систему прогнозирования будущих катастроф.

Вот какие выводы сделал Анджей Вязовски в своём исследовании, назвав их Теорией Гумбольдта:

Странные явления в атмосфере наблюдались в Европе, Китае и в Сибири. И европейцы, и иезуиты, обосновавшиеся в Китае, посылают своих астрономов для изучения этих феноменов. Китайский император также посылает священников, и с тех пор ежегодные молитвы проходят на Алтае. Рой метеоров обрушивается на Сибирь, Южную Америку и Северо-Восток «золотым песком». Золотые частицы имеют «вихревую форму», что указывает на то, что когда золото находилось в жидком состоянии (до того, как оно затвердело на поверхности земли), оно подверглось воздействию каких-то вихревых электромагнитных полей. Напомню, что метеорологическая служба в Российской империи была создана в 1725 году. Как вы думаете для чего? Чтобы передавать по радио прогнозы погоды? А вы смысл слова «метеорология» понимаете? А чем тогда занимается синоптика? Так вот. Метеостанции изначально фиксировали все случаи падения на Землю метеоритов. А с 1834 года, по указу царя Николая I, ещё начали фиксировать изменения магнитного поля Земли. И наверняка, в связи с результатами экспедиции Гумбольдта. Появляются «электрические атмосферные токи», которые «вводят» в трещины гор определенных пород «разные металлы». Появляется «Великая каспийская низменность», в которую заливается вода из Арктики. Гумбольдт считает, что она была ниже уровня моря, и естественно туда устремилась океаническая вода. Волна паводков из Северного ледовитого океана затопила районы от Каспийского моря до Байкала, и давление этой массы воды на земную кору в этом районе вызвало временное понижение этой территории относительно уровня моря. Образовавшееся новое внутреннее море дестабилизирует вращение планеты из-за того, что теперь центр тяжести планеты не совпадает с осью вращения. Дополнительная дестабилизация вызывает прогрессирующее понижение района под этим азиатским морем, одновременно «выталкивая» близлежащие горные хребты. Возникают колебания и изменения магнитного поля. Ось вращения перемещается в другое место. Это вызвано дисбалансом планеты, как гироскопической системы. Она не делает полный кувырок, так как все вращающиеся системы стабильны. К тому же масса воды на планете и, в меньшей степени, магма в глубине Земли создают тормозящие силы. Затем следует ещё одна волна. Вода из внутриазиатского моря выливается через Каспийское море в Черное. Процесс длится несколько лет потому, что во время первой волны возникла дамба из принесённых с севера стволов деревьев. Она сыграла роль клапана, тормозящего поток, за счёт разницы сечения, и соответственно уменьшая расход воды. Подобные явления могли возникнуть в Керченском проливе и в Босфоре. Тогда Средиземноморье оказалось защищено целым каскадом из «клапанов». Изменение оси вращения Земли, вызывает десятилетний период выравнивания суши и моря, так что действующая центробежная сила вызывает целую серию ослабевающих ударов, подобно «автошокам» после землетрясения. Новый экватор имеет диаметр больше, чем новый «Полярная цепь». В некоторых местах растут горные хребты и горные плато. В других местах происходит обратный процесс. Территория между сегодняшними Каспийским и Аральским морями, превращается во впадину. Нынешняя Кумо-Манычская впадина между Черным и Каспийским морями после «провала» на боле низкий уровень вновь начинает расти, что послужило причиной закрытия пролива между этими морями.

Теперь вы понимаете, что сегодня мы в который раз «изобретаем велосипед». Всё то, о чём гадал ранее я, а так же И. Давиденко, А. Степаненко, А. Лоренц, и множество других авторов (всех уважаемых исследователей не перечислить), было известно ещё двести лет тому назад. Мало того, за ходом изменений планетарного масштаба велись систематические наблюдения, о результатах которых нам сегодня ничего неизвестно.

Возможно, что это даже хорошо. Вряд ли можно считать положительными знания о дате собственной смерти. Я, по крайней мере, не хотел бы знать будущее наперёд.

Каждый день нужно проживать как последний, и не думать о том, сколько их ещё осталось впереди. Впереди у нас по любому светлое будущее. Это нам известно ещё со школьной скамьи.

Андрей Голубев