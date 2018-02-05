Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2018

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии летчика сбитого Су-25 Романа Филипова и подтвердил, что он служил в регионе, был «асом отечественной штурмовой авиации».

В субботу в провинции Идлиб боевики сбили российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.

«Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем.

Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг — и в России, и за ее пределами», — сказал Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.

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По его словам, «это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас».

Представитель администрации края уточнил РИА Новости, что Филиппов служил в Приморье «многие годы».

Ранее представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, у него здесь осталась семья.

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