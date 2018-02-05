Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 февраля 2018
- 10:17 «Ас отечественной штурмовой авиации и мужественный человек».
- 09:30 У майора Филипова в Приморье осталась семья.
- 08:57 Посольство России поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика.
- 08:15 Огненный ад в Идлибе: ВКС России два дня мстят «Аль-Каиде» за гибель майора Филипова (ВИДЕО).
- 05:30 «Катюша» и «Полюшко-поле»: Сирийские красавицы и дети встретили российских военных песнями (ФОТО).
- 04:12 Гвардии майор Роман Филлипов.
- Вчера 23:41 «Аль-Каида» опубликовала документы геройски погибшего лётчика ВКС России (ВИДЕО).
- Вчера 22:37 «Это вам за пацанов!» — крикнул боевикам пилот ВКС России, взрывая гранату (ВИДЕО).
«Ас отечественной штурмовой авиации и мужественный человек»
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии летчика сбитого Су-25 Романа Филипова и подтвердил, что он служил в регионе, был «асом отечественной штурмовой авиации».
В субботу в провинции Идлиб боевики сбили российский самолет Су-25. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.
«Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем.
Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг — и в России, и за ее пределами», — сказал Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.
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По его словам, «это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас».
Представитель администрации края уточнил РИА Новости, что Филиппов служил в Приморье «многие годы».
Ранее представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, у него здесь осталась семья.
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У майора Филипова в Приморье осталась семья
Погибший в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб российский пилот сбитого Су-25 служил в Приморье, здесь осталась его семья.
Об этом сообщил РИА Новости в понедельник представитель администрации Черниговского поселения.
По данным Минобороны, российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.
Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.
«Он служил здесь, в Черниговке. Лично я его не знал. Пока с командованием (части. — Прим. ред.) вопрос (панихиды. — Прим. ред.) не обговаривали», — сказал собеседник, отметив, что у военного осталась здесь семья.
По его словам, возможно, что вопрос организации памятных мероприятий будет решаться во вторник.
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Посольство России поблагодарило американцев за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика
Посольство России в США в социальных сетях выразило признательность американцам за соболезнования в связи с гибелью российского лётчика в Сирии.
«Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного лётчика в бою с террористами в Сирии», — говорится в сообщении.
«Эта трагедия ещё раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом. Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями», — такими словами кончается обращение к американцам.
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Как сообщала «Русская Весна», 3 февраля над сирийской провинцией Идлиб был сбит российский самолёт Су-25. Летчику пришлось катапультироваться в район, подконтрольный террористической группировке «Джабхат ан-Нусра»*. Он вёл бой и погиб как герой, не желая сдаваться противнику живым. Его последними словами при подрыве гранаты стали #ЭтоВамЗаПацанов.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Огненный ад в Идлибе: ВКС России два дня мстят «Аль-Каиде» за гибель майора Филипова (ВИДЕО)
Более 50 боевиков были убиты в течение нескольких минут после того, как их настигли авиаудары российской авиации на востоке Идлиба, передаёт арабское новостное агентство AMN.
ВКС РФ ожесточенно мстят джихадистам после недавнего падения штурмовика Су-25 и гибели лётчика Романа Филипова в бою с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры»*, сирийской «Аль-Каиды»*).
Официальный представитель сирийской дивизии «Тигры» рассказал, что российские военные с помощью радиоперехвата и наводчиков поймали исламистских боевиков в жестокую двойную засаду в двух городах в восточной части провинции Идлиб.
В смертельную ловушку попали террористы «Аль-Каиды» в городах Тель-Тукан и Тель-Султан, где их одновременно атаковали несколько российских боевых самолетов под руководством сирийских армейских авианаводчиков.
Согласно заявлению Tiger Force о воздушных рейдах ВКС России, в результате нескольких точных авиаударов было убито в общей сложности не менее 55 боевиков — тридцать человек в Тель-Тукан и 25 — в Тель-Султане.
В настоящая время российская авиация продолжает непрерывно громить «Аль-Каиду» в Идлибе.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Fiery hell: #RuAF attack against #alQaeda terrorists in #Idlib province after death of pilot of the Su-25 jet aircraf. #إدلب#GloryToRussianPilot#ЭтоВамЗаПацанов#hereisfortheguys pic.twitter.com/cxZks6X6x7— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 5 февраля 2018 г.
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«Катюша» и «Полюшко-поле»: Сирийские красавицы и дети встретили российских военных песнями (ФОТО)
Сирийцы устроили незабываемую встречу российским военным.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Центром по примирению враждующих сторон проведена очередная гуманитарная акция в н. п. Мутбин провинции Дераа (Деръа).
Акция проводилась во дворе поселковой школы, в присутствии главы местной администрации. Безопасность мероприятия обеспечивалась офицерами и солдатами российской военной полиции.
Сирийские школьники подготовили для гостей мероприятия, театрализованное представление. Специально для российских военных звучали «Катюша» и «Полюшко-поле».
Всего наиболее нуждающимся жителям Мутбина было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 1650 кг. Сложный день выдался у врача Центра по примирению.
Он успел осмотреть и проконсультировать 104 местных жителей, в том числе семерых детей. Больные получили лекарства, которые непросто достать в сирийской глубинке. Кроме того, директору местной школы была передана медицинская аптечка, содержащая набор необходимых средств для медицинского пункта.
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Гвардии майор Роман Филлипов
Фото и документы Филипова Романа Николаевича, который принял свой последний бой 3 февраля https://colonelcassad.livejournal.com/3972918.html к югу от Саракиба.
Авиадартс-2013.
Как сообщают, майор Филипов будет представлен к государственной награде посмертно.
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«Аль-Каида» опубликовала документы геройски погибшего лётчика ВКС России (ВИДЕО)
Медиа-крыло «Аль-Каиды» опубликовало фотографию личных вещей погибшего в Сирии лётчика ВКС России, в том числе документ на имя Филипова Романа Николаевича.
Агентство «Эбаа» является пропагандистским крылом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).
Среди личных вещей геройски погибшего российского офицера можно рассмотреть военный пропуск, транспортную карту «Тройка», дисконтные карты дальневосточных сетевых магазинов «Гиперавто» и «Wine Studio». Ранее проходила информация, что Роман Филипов прописан в городе Владивосток.
Также известно, что в 2013 году он стал призером соревнований лётчиков «Авиадартс», в это время он проходил службу в 18-м штурмовом авиационном полку, который базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.
На странице в соцсети майора Филипова указана дата рождения — 13 августа 1984 года.
Ранее появилось видео, на котором офицер кричит боевикам: «Это вам за пацанов!» — и взрывает гранату.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Это вам за пацанов!» — крикнул боевикам пилот ВКС России, взрывая гранату (ВИДЕО)
Последними словами лётчика ВКС России Романа Филипова, окруженного боевиками, было обращение к врагам.
«Это вам за пацанов!» — крикнул русский офицер, имея в виду погибших в Сирии военнослужащих российской армии.
Это отчётливо слышно на снятом бандитами видео с 3 секунды.
Террористы обступили лежащего пилота, и он подорвал гранату, пытаясь унести с собой как можно больше врагов.
Большинство исламистов спаслось от осколков из-за того, что взрыв прогремел за большими камнями.
Как ранее сообщала «Русская Весна», боевики обнародовали видео последних кадров боя и самоподрыва ручной гранатой российского пилота штурмовика Су-25, который в субботу, 3 февраля, был сбит террористами в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, что лётчик катапультировался из горящей «сушки» и смог успешно приземлиться, несмотря на ведущийся по нему огонь с земли из огнестрельного оружия.
Майор Роман Филипов успел передать свои координаты на авиабазу Хмеймим, после этого он отстреливался от приближающихся джихадистов из автоматического пистолета Стечкина (АПС), но был ранен, террористы окружили его, и он принял решение взорвать ручную гранату, чтобы не попасть в плен к врагу.
По имеющимся данным, погибший Герой — майор Роман Филипов — служил в Крымском авиационном полку в Бельбеке.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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