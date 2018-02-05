Россия хранит технологию “Кузькиной Матери” и закрыла для США доступ на рынок урана и плутония на Ближнем Востоке

В 1961 году весь мир, затаив дыхание, следил за испытанием в Советском Союзе самой мощной термоядерной бомбы в истории. Позже ей дадут прозвище «Кузькина Мать» или «Царь-бомба». Никогда до нее и после не создавалось ничего подобного. При детонации было выделено количество энергии на порядки большее, чем человечество взорвало за все войны до этого.

Советским руководством была поставлена задача: разработать бомбу, способную остудить пыл США, которые на тот момент имели гораздо большее количество ядерного оружия. Решение было найдено в асимметричном ответе - не гнаться за количеством, а создать оружие такой мощности, чтобы ядерный шантаж США потерял под собой все основания.

В результате испытаний в 1961 на территории Новой Земли, взрыв бомбы выделил энергию эквивалентную 58 миллионам тонн (58 мегатонн) тротила, что по мощности равно 4,5 тысячам американских ядерных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки. Подрыв состоялся на высоте 4,5 километра. Некоторые факты:

- огненный шар достиг в диаметре 5-ти километров;

- одна только вспышка была способна нанести ожоги 3-ей степени на расстоянии 120 км;

- ядерный гриб поднялся на высоту 70 километров, а образовавшаяся «шапка» достигла диаметра почти 100 км;

- взрывная волна 3 раза обогнула Землю. Сейсмические датчики стран мира будто сошли с ума;

- ионизация воздуха прекратила работу радиосвязи на расстоянии сотен километром на 40 минут;

В результате испытаний было доказано, что теоретически, мощность подобного типа вооружения не ограничена ничем: 50 мегатонн, 200, 500 – все было достижимо.

Испытание Царь-бомбы (официальная хроника)

Александр Сладков "Царь бомба"

В данный момент идет активное обсуждение перспектив зарядов подобной мощности на вооружении России. Сторонники заявляют, что это безальтернативное средство сдерживания, противники – что это негуманно. Точно известно, что идут разработки проекта «Статус-6» - беспилотной торпеды, способной доставить подобный заряд к берегам противника.

Россия занимает 1 место среди стран так называемого «ядерного клуба» и имеет 7300 ядерных стратегических и тактических зарядов, 1800 из которых развёрнуты на носителях, и находятся в постоянной боевой готовности.

Следом за Россией с небольшим отрывом идут США, которые выступают за активное сокращение атомного оружия, рассчитывая получить преимущество за счет обычных вооружений, на которые каждый год расходуется около 700 млрд. долларов.

Следом за лидерами, с большим отрывом, идут Китай, Франция, Великобритания, которые располагают в среднем от 200 до 300 зарядами.

За последние 10 лет Москва сделала резкий разворот в своей политики относительно ЯО. Накануне стало известно, что Россия не будет подписывать новый договор с США о сокращении атомных зарядов, так как считает их важнейшей составляющей своей национальной безопасности.

Тополь-М, носитель стратегических ядерных зарядов, Фото: Vitaly V. Kuzmin - Vitalykuzmin.net

Искандер-М, один из вариантов носителя тактических ядерных зарядов, Фото:Vitaly V. Kuzmin - http://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2016-Demonstration/

Глава государства неоднократно заявлял, что до тех пор, пока в НАТО происходит строительство американских систем ПРО, российские ударные технологии продолжат модернизироваться такими темпами, что в Европе за ними не будут поспевать.

В последнее время интересы России проявились в сфере, где конкурировать с ней могут не многие. Речь идет об огромном рынке атомной энергетики на Ближнем Востоке и в Африке. Если в Европе эти процессы идут с середины 20 века, то в данном регионе все только начинается.

В мире существует, прежде всего, две страны, которые способны полноценно осуществлять строительство и обеспечение топливом атомные электростанции – это США и Россия. Все из-за Холодной войны, когда были накоплены огромные ресурсы плутония и обогащенного урана, шло бурное развитие технологий.

Почему страны Ближнего Востока предпочитают сотрудничать с Россией? Прежде всего, это стоимость работ и материала. Себестоимость российского урана и подготовительных работ гораздо меньше, чем на Западе.

Да, разработки США преподносятся их пиар машинами как высокотехнологичные и именно поэтому они дороже в разы. И если раньше развивающиеся страны обращали внимание на Америку из-за того, что они были абсолютной военной силой в регионе, то после успешной спецоперации России в Сирии, чаша весов качнулась.

Уже сегодня ведется активная работа по подготовке к строительству российских АЭС в Судане, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, идут активные переговоры еще с десятками стран.

Недавно, впервые в истории, в Москву прибыл король Саудовской Аравии, где, в том числе, шло обсуждение и этих вопросов. Всем понятно – если американский плутоний и уран не обеспечен абсолютное военной силой в регионе , то он не конкурент российскому.

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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/ssha-rossiia-hranit-tehnologii-rn202-5a7304b48309053ed322ee9d

https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/obezorujit-ne-udalos-rossiia-vyshla-v-lidery-po-kolichestvu-atomnogo-orujiia-5a63252efd96b1b031661769

https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/rossiia-zakryla-dlia-ssha-dostup-na-rynok-urana-i-plutoniia-na-blijnem-vostoke-5a68642a168a918051c0eb28