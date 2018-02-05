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Россия оказалась на 89-м месте в мировом рейтинге верховенства права .

17:33. 5 февраля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:

Россия хоть и смогла прибавить три позиции в рейтинге, однако остается в аутсайдерах своей региональной группы, пропустив вперед большинство бывших союзных республик
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Россия поднялась на три позиции в мировом рейтинге верховенства права, заняв 89-е место из 113. Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.

 

В новом рейтинге 2017–2018 годов Россия хоть и поднялась на три ступени, но обойти такие страны бывшего СССР, как Грузия (38-е место), Украина (77-е место), Белоруссия (65-е место), Киргизия (82-е место), Казахстан (64-е место), не смогла. Аналогичная ситуация была и в предыдущем рейтинге.
Позади России в этот раз, как и в предыдущем рейтинге, из бывших советских республик остался только Узбекистан, занявший в этот раз 92-е место, прибавив одну позицию. Также, согласно региональному рейтингу, среди 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии Россия занимает 11-е место, обойдя лишь Узбекистан и Турцию. Лидером регионального рейтинга стала Грузия.
В целом, согласно всему рейтингу, хуже, чем в России, ситуация с верховенством права обстоит в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла (113-е место).

Лидеры рейтинга не изменились, ими вновь стали Дания, Норвегия и Финляндия. Соединены Штаты потеряли одну позицию и расположились на 19-й​ строчке.

Индекс верховенства закона составляется на основе объединения восьми ключевых показателей. Среди них — ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/02/2018/5a766bff9a79474ae4cd7e82?from=main

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