Россия оказалась на 89-м месте в мировом рейтинге верховенства права .

Россия хоть и смогла прибавить три позиции в рейтинге, однако остается в аутсайдерах своей региональной группы, пропустив вперед большинство бывших союзных республик



Россия поднялась на три позиции в мировом рейтинге верховенства права, заняв 89-е место из 113. Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.

В новом рейтинге 2017–2018 годов Россия хоть и поднялась на три ступени, но обойти такие страны бывшего СССР, как Грузия (38-е место), Украина (77-е место), Белоруссия (65-е место), Киргизия (82-е место), Казахстан (64-е место), не смогла. Аналогичная ситуация была и в предыдущем рейтинге.

Позади России в этот раз, как и в предыдущем рейтинге, из бывших советских республик остался только Узбекистан, занявший в этот раз 92-е место, прибавив одну позицию. Также, согласно региональному рейтингу, среди 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии Россия занимает 11-е место, обойдя лишь Узбекистан и Турцию. Лидером регионального рейтинга стала Грузия.

В целом, согласно всему рейтингу, хуже, чем в России, ситуация с верховенством права обстоит в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте. Замыкает рейтинг Венесуэла (113-е место).

Лидеры рейтинга не изменились, ими вновь стали Дания, Норвегия и Финляндия. Соединены Штаты потеряли одну позицию и расположились на 19-й​ строчке.

Индекс верховенства закона составляется на основе объединения восьми ключевых показателей. Среди них — ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.