Прецессия или нутации оси вращения Луны?
10:03. 5 февраля 2018 Просмотров - 407 2 коммент. Опубликовал: brahman
В астрономии принято считать, что видимый диск Луны всегда имеет одно и тоже положение и «картинку» по причине того, что скорость вращения нашего спутника вокруг Земли совпадает со скоростью вращения вокруг своей оси. Игра планетарных сил и высших сил – ответа нет. Кому как нравится.
В сети стало появляться много комментариев и видео, где говорится, что наш спутник Луна поворачивается своим видимым диском. Поворачивается не по оси своего вращения, а меняет угол наклона этой оси. Смотрим видео:
Фотографии Луны, сделанные в разное время в Питере. На лицо изменение положения диска Луны относительно горизонта Земли. Возможно это свидетельство прецессии оси вращения.
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Вид Луны в северном полушарии в полнолуние
Привязка на ориентир в районе Моря Кризизисов
Это фотографии, снятые мной 01.02.2018г. на камеру телефона через небольшую оптику с увеличением при разных параметрах ISO
Разница в ориентации положения видимого диска налицо. Как это можно объяснить? Давайте разберемся в астрономических явлениях, связанных с лунной орбитой и ее положением.
Существует лунная прецессиядвух типов — орбитальная прецессия с периодом 8,85 года и прецессия узлов с периодом 18,6 года.
Орбитальная прецессия вращения Луны вокруг Земли. Главный вывод из этого явления: благодаря орбитальной прецессии каждые 18,6 лет диапазон изменения склонения Луны достигает максимального значения. Но на поворот видимого диска это не сказывается. Это влияет только на склонение, т.е. на положение Луны над горизонтом Земли.
Возьмем другие параметры Луны:
Ось вращения Земли наклонена к плоскости эклиптики (в которой она вращается вокруг Солнца) – на 23,44 градуса, а плоскость орбиты Луны – на 5. Соответственно, в зависимости от текущего положения Луны относительно Земли, наклон лунной орбиты к земному экватору периодически меняется от 18,3 до 28,6 градусов (23,44 +/- 5). Соответственно, Луна “восходит и заходит” под разными углами к видимому горизонту и в разных сторонах света.
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Именно разные углы восходов Луны могут объяснить странности с видимым «проворотом» диска Луны. Но нужно измерять. Желательно с астрономической точностью. Хотя, в комментариях писали, что эти «провороты» случались в течении нескольких дней.
В интернете я не нашел ни слова про прецессию или нутацию (колебания) оси вращения Луны. Неужели у нее нет этих явлений во вращении? Эти явления описываются только для Земли! А ведь и явления прецессии и нутации могут быть ответственны за такое разное видимое положение лунного диска в полнолуние. Но об этом ни слова. Табу? Не верю, что астрономы ни разу не обратили на это внимания. Если уж обыватели видят – астрономы обязаны об этом рассказывать!
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protohistory
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
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Значит луна крутится в плоскости нам видимой нам видимой, как тарелка.
Но вот, что ещё удивительное, по тв вчера показывали фильм про армегедон, яко бы под под воздействием Солнца земля повернётся на юго- запад и будет смещение плит и полюсов, а на самом деле говорили, что после сильной вспышке прошлого года земля повернулась на 2 град на север и недавно жительница Казахстана, Кустаная, сказала, что Солнце всходит ближе к северу и стало ярче, или белее.
Но об этом ни трубят, это ни выгодно значит, а вот повороты на юг выгодны, для армагедона.
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Навигаторы называю луну дурой, потому что она не имеет правильной траектории и равномерной прецессии. Так, шатается около каких то расчётов.