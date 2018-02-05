Либеральная верхушка на деньги пенсионеров содержит олигархов

«Увеличение пенсионного возраста является сегодня позитивным для рынка и сбалансированности бюджетной системы и имеет даже политические дивиденды — в части поддержки пенсионеров. Мы в этом году, недоиндексируем пенсии пенсионерам. Повышение пенсионного возраста позволит проиндексировать пенсии пенсионерам в следующие годы в большей степени, то есть это в интересах пенсионеров». Вот так сказал Кудрин на недавном Гайдаровском форуме . Оказывается, фокус — это в наших с вами интересах. Ничего личного, но на Востоке есть поговорка, что к тому времени или падишах умрет, или его осел. Пенсионеры хотят есть сейчас и каждый день. А почему бюджет не хочет взять на себя обязательство по содержанию пенсионеров? Мы — страна работающих нищих. Потому что сложно выжить на подачку-пенсию, вот и вынуждены работать наши пенсионеры, чтобы свести концы с концами.

— Решение пенсионной, как и многих других проблем, связанных с улучшением материального благосостояния россиян, гарантированием достойной жизни, возможно только при полной смене экономической стратегии. А это — крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству, формирование сильного государства, которому будет верить народ. В этом смысле я не совсем понимаю логику экс-министра финансов Алексея Леонидовича Кудрина. Он говорит, что если мы увеличим пенсионный возраст, то люди почувствуют улучшение жизненного уровня. Я с этим не согласен, потому что пенсионный возраст установлен с учетом средней продолжительности жизни в нашей стране. Если увеличить пенсионный возраст, вероятность пожить исключительно для себя пропадает у 96 процентов россиян, которые уделяли 80 процентов своего времени работе. Это неправильно. К тому же не секрет, у нас и пенсионный отрезок жизни недолог. После чего накопительная часть их пенсий уходит в доход государства. Я против такого «реформирования» пенсионной системы. Во-вторых. Пенсионеры сегодня получают нищенскую пенсию, при этом пенсионные накопления власть несколько лет подряд изымает для других нужд, что незаконно.

Необходим кардинальный пересмотр пенсионной системы в сторону реального повышения уровня жизни, материального благосостояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет на заслуженный отдых. В нашей программе говорится, что пенсия должна быть не меньше 40−50 процентов от средней заработной платы, ее надо платить не из ПФР, а бюджета государства, потому что эти люди работали на страну.

Власть закрывает заводы, фабрики, сельхозпредприятия, толкает людей на нищенское существование. Растет безработица, в том числе и скрытая. Как в такой ситуации наработать необходимый стаж для начисления пенсии? Отсюда циничное — вы не заработали себе на пенсию, живите, как хотите. Отсюда — господачка в виде социальной пенсии. Но давайте вернемся к советским временам. Моя тетя была инвалидом, получала социальную пенсию, которой хватало ей на вполне достойную жизнь. Конечно, она не покупала черной икры и деликатесов, но выплаты хватало, чтобы не просить взаймы. Поэтому любая пенсия должна обеспечивать, гарантировать достойную жизнь: на это должно работать государство.

Индексация пенсий — обязательна. Когда нам говорят, что в стране нет денег, то это очередная ложь. Все действия последних десятилетий с пенсионными накоплениями, социальными выплатами оказались порочными. Власть обманывала население. Если хватает на строительство сомнительных спортивных сооружений, триллионы тратятся неэффективно, разворовываются, как говорит глава Счетной палаты Голикова, то деньги есть.

Богатая страна не та, у которой много денег, а та, которая их умно тратит. Мы, на мой взгляд, тратим их абсолютно неправильно. Посмотрите, как огромные деньги тратятся на спасение банков, которые разворовываются чиновниками и олигархами. Так что, деньги в стране есть, есть и ум, да только он направлен на пользу и в угоду кучки наших «социально ответственных бизнесменов».

Касаясь пенсионной реформы, самого ПФР, скажу. Сейчас есть предложения по реорганизации фонда в госкорпорацию и дальнейшую его приватизацию. Эксперты нелиберального лагеря справедливо считают это очередной пенсионной аферой, которая сделает абсолютно непрозрачной структуру ПФР. Мое мнение — ПФР должен быть упразднен. Необходимо вернуться к советскому опыту пенсионных назначений и выплат. Проблема пенсий — это, в конечном счете, проблема эффективности всей экономики. Продолжение же нынешней пенсионной «реформы» чревато социальными последствиями не менее серьезными, как это случилось тринадцать лет назад, когда в январе 2005 года льготы заменили на «смешные» денежные выплаты.

Также - Кандидат в президенты России Павел Грудинин на встрече с рабочими Ростова рассказал о том, какой должна быть ипотека и сколько должен зарабатывать гражданин сейчас, чтобы справиться с процентами по кредиту на квартиру.

« Программа нынешнего правительства категорически неприемлема. Ипотека 10% - тогда у вас зарплата должна расти в год на те же 10%, в таком случае вы еще как-то можете выплатить. Иначе бесполезно, попадете в долговую кабалу. В „Совхозе имени Ленина“ беспроцентная ссуда на квартиру на 15 лет. Человек платит цену меньше рыночной плюс рассрочка и для него это не проблема. Больше 120 семей у нас получили такие квартиры. А если родился ребенок, то семья может поменять квартиру на жилье большей площади. И поэтому 150 детей родилось», — рассказал Павел Грудинин, сообщает корреспондент «СП».

«Демографию повышают не лозунгами и не копейками, которые дает нынешнее правительство. А уверенностью в достойной зарплате», — добавил кандидат в президенты от КПРФ и НПСР.

На вопрос о своем согласии работать в правительстве Дмитрия Медведева Павел Грудинин ответил одним словом: «Никогда».

«Нельзя идти в правительство, где вообще не понимают в производстве, сама система управления страной абсолютно порочна», — добавил кандидат от КПРФ и НПСР Павел Грудинин.