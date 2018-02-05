Что в советских лагерях делали с военнопленными

Их кормили, лечили. Старались сохранить жизнь раненым и больным. И все это во время страшной войны.

Чтобы разобраться в том, что реально происходило в то время, нужно почитать документы. Они в изобилии представлены в книге «Военнопленные в СССР. 1939—1956. Документы и материалы» ( М.: Логос, 2000) .

Ее и процитируем, добавив некоторые комментарии.

Исключительно беспощадный и кровопролитный характер военных действий на территории нашей страны, огромные масштабы разрушений гражданских объектов, гибель и притеснения мирных жителей оккупантами, применение тактики выжженной земли— это и много другое заставляло военнослужащих агрессора ждать возмездия в плену. На фронте мне не раз приходилось встречаться с только что взятыми в плен солдатами и офицерами вермахта. Прошло почти шесть десятков лет. Целая жизнь. В памяти стерлись многие детали, но глаза военнопленных, выражавшие одновременно страх и робкую надежду, вижу и сегодня. Такое психологическое состояние, возникающее в критических жизненных ситуациях, человек помнит всю жизнь. Сами солдаты вермахта в многочисленных письмах и воспоминаниях подтверждали, что, попав в плен, начали осознавать свою ответственность и опасаться расправы, особенно стихийной. Однако в нашей стране органами власти никогда не издавались никакие инструкции, приказы, санкционирующие уничтожение каких бы то ни было категорий военнопленных (за исключением, разумеется, наказания за совершенные преступления по суду). В Советском Союзе не просто запрещались самосуды, а их инициаторы сурово и неотвратимо преследовались по закону… В любом случае, среди причин трагической гибели военнопленных в лагерях СССР бесчеловечное отношение не значилось.

Нельзя забывать и о том, что экономическое положение СССР во время войны и сразу же после её окончания было исключительно тяжелым. На огромной территории страны, где проживала треть населения, была полностью уничтожена промышленность, разрушены жилье и объекты жизнеобеспечения, разорено сельское хозяйство. Промышленность районов, не пострадавших от военных действий, была переведена на военные рельсы, а сельское хозяйство было в значительной мере истощено. В ходе эвакуации были перемещены, оторваны от родных мест десятки миллионов людей, вывезены и вновь возведены в удаленных районах сотни промышленных объектов. Потери среди военнослужащих и гражданского населения за весь период войны превысили 25 млн. человек; практически все мужчины работоспособных возрастов служили в Вооруженных силах или были заняты на оборонных объектах. Гражданское население в значительно части бедствовало, нуждалось в предметах первой необходимости, в жилье, продуктах питания. И вопреки всем этим обстоятельствам иностранным военнопленным в СССР были гарантированы питание по нормам, установленным для гражданского населения, кров над головой, медицинское обслуживание и оплата за выполняемую работу. В Германии, где народы большинства стран антигитлеровской коалиции официально считались расово неполноценными и, следовательно, заведомо обреченными на уничтожение, подобное обращение с пленными было просто немыслимо…

Гибли ли военнопленные в СССР? Согласно имеющимся документам, в лагерях для военнопленных умерло более 580 тыс. человек. Среди основных причин смерти — боевые ранения, их последствия и осложнения, дистрофия на почве систематического недоедания, нервно-психические заболевания, вызванные душевными потрясениями в ходе военных действий, а также, разумеется, смерть в силу естественных причин и не столь редко — при попытке к бегству. Многие были на краю гибели ещё в момент сдачи в плен. Так, после Сталинградского сражения из общего числа плененных более 500 человек находились без сознания, у 70% была дистрофия, практически все страдали от авитаминоза и находились в состоянии крайнего физического и психического истощения. Были широко распространены воспаление легких, туберкулез, болезни сердца и почек. Почти 60% пленных имели обморожения 2-й и 3-й степени с осложнениями в виде гангрены и общего заражения крови. Наконец, примерно 10% находились в столь безнадежном состоянии, что уже не оставалось реальной возможности их спасти.

Называя столь веские причины смертности военнопленных в местах их содержания в нашей стране, составители сборника отнюдь не собираются списать на них гибель людей. Напротив, нами отстаивается точка зрения, согласно которой именно показатели смертности, состояния здоровья, трудовой и культурной активности в плену, а также доля возвратившихся на родину являются интегрирующими показателями при оценке политической воли лидеров государств и реального поведения органов власти и управления, отвечавших за содержание военнопленных.

И факты подтверждают высказанную точку зрения: из общей численности военнопленных в СССР в лагерях умерло 15, а в Германии — 57 процентов. Это соотношение чуть ли не математически точно передает кардинальные различия двух систем обращения с военнопленными, одновременно показывая и доказывая, на чьей стороне были право и справедливость, что явилось действительным источником Победы нашего народа в Великой Отечественной войне…».

А вот информация о том, сколько солдат и офицеров противника было всего взято в плен Вооруженными силами Советского Союза:

С 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., согласно имеющимся документам Генерального штаба, частями Советской Армии было пленено 4377,3 тыс. вражеских военнослужащих. После разгрома Квантунской армии число военнопленных увеличилось на 639 635 человек. Скажем сразу, что не все взятые в плен брались под стражу на долгий срок. На завершающем этапе войны, после соответствующих проверок, военное командование само проводило репатриацию пленных. В общей сложности из прифронтовой полосы было направлено домой 680 000 пленных из числа бывших военнослужащих немецкой армии и 64 888 бывших военнослужащих армии Японии. Более 183 000 человек было отправлено домой даже без оформления на них каких-либо документов».

В то время, как советских военнопленных немецкие охранники и конвоиры просто пристреливали во время маршей, если они отставали или падали от голода, НКВД СССР издавал следующие директивы:

«Директива НКВД СССР № 120 «О мероприятиях по улучшению физического состояния военнопленных», Москва, 16 марта 1943 г.

… Тяжелое физическое состояние большей части контингентов военнопленных, уже достаточно выраженное в момент их пленения, усугубляется в дальнейшем наличием в некоторых лагерях военнопленных нарушением директив НКВД СССР о содержании военнопленных и необеспечением надлежащих санитарно-бытовых условий для военнопленных…

В целях сохранения и улучшения физического состояния военнопленных, улучшения санитарно-бытовых условий содержания военнопленных в лагерях приказываю:

…4. Выделить для ослабленного контингента военнопленных, не нуждающихся в госпитализации, специальные бараки, создав в них полустационарный режим, систематическое медицинское наблюдение и питание по больничным нормам.

5. Уделить особое внимание вопросам питания военнопленных; горячую пищу выдавать всему контингенту военнопленных 3 раза в сутки. Кухни привести в надлежащее рабочее состояние и развернуть их пропускную способность в соответствии с количеством питающихся…

6. При открытии новых лагерей разрешать завоз военнопленных только при полной готовности помещений, внутреннего их оборудования, наличия санитарного и пищевого блоков, обеспеченности необходимым запасом продовольствия. Без наличия указанного минимума условий военнопленных не завозить.

7. После завоза в лагерь военнопленных установить трехнедельный карантин, в течение которого запретить вывод военнопленных на работу. Карантинный период использовать для комиссования военнопленных, размещения их и обустройства лагеря.

8. Использование военнопленных на физической работе допускать только в строгом соответствии с их физическим состоянием. Запретить начальникам лагерей выводить военнопленных на работы без санкции санитарных отделов лагерей. Военнопленных использовать на трудовых работах только в соответствии с их физическим состоянием, запретив использовать военнопленных, годных к легкому и среднему физическому труду, на работах тяжелого физического труда.

Обеспечить для военнопленных выделение в течение месяца трех выходных дней, запретив в дни их отдыха использовать военнопленных на каких-либо работах, в том числе и по хозяйственной обслуге самих лагерей».

Военнопленным можно работать только, если их физическое состояние это позволяет. Три раза в день выдавать горячую пищу. А потом для военнопленных НКВД СССР стал создавать… оздоровительные отделения при лагерях и даже целые оздоровительные лагеря! Где будут «особый режим, питание и лечение, обеспечивающие быстрейшее восстановление трудоспособности ослабленных военнопленных».

«ПРИКАЗ НКВД СССР № 0219 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИ ЛАГЕРЯХ НКВД ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ

Москва, 5 октября 1944 г.

Секретно

Содержание: Об организации оздоровительных лагерей и оздоровительных отделений при лагерях НКВД для военнопленных №0219 5 октября 1944 г. г. Москва

В целях полного осуществления оздоровительных мероприятий по восстановлению физического состояния ослабленных на производстве и поступающих из госпиталей НКО и Наркомздрава военнопленных приказываю:

1. Начальнику Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генерал-лейтенанту т. Петрову:

а) реорганизовать в месячный срок нижеперечисленные лагеря НКВД для военнопленных в специальные оздоровительные лагеря:

1) Лебедяньский лагерь НКВД № 35;

2) Фроловский лагерь НКВД № 50;

3) Темниковский лагерь НКВД № 58;

4) Южский лагерь НКВД № 165;

5) Юрьевецкий лагерь НКВД № 185; б) Урюпинский лагерь НКВД № 123;

7) Курский лагерь НКВД № 145;

8) Армавирский лагерь НКВД № 148;

9) Георгиевский лагерь НКВД № 147;

10) Уманьский лагерь НКВД № 139;

11) Андижанский лагерь НКВД № 26;

12) Коростеньский лагерь НКВД № 110;

13) Колтубанский лагерь НКВД № 172;

14) Радинский лагерь НКВД № 188;

15) Отделение № 3 Бобруйского лагеря НКВД № 56;

6) Моршанский лагерь НКВД № 64 реорганизовать в лечебно-оздоровительный лагерь для военнопленных, больных туберкулезом;

в) в остальных лагерях, которые выделяют военнопленных для контрагентских работ, в 15-дневной срок выделить наиболее благоустроенные помещения, на базе которых организовать оздоровительные отделения, куда сосредоточить всех ослабленных военнопленных, требующих полного восстановления трудоспособности.

Емкость оздоровительных отделений установить из расчета 10% к лимитной численности лагеря;

г) при разработке штатов новых лагерей НКВД для военнопленных предусматривать организацию дополнительных оздоровительных отделений.

2. Начальникам управлений лагерей НКВД для военнопленных:

а) установить в оздоровительных лагерях и отделениях особый режим, питание и лечение, обеспечивающие быстрейшее восстановление трудоспособности ослабленных военнопленных; б) всех ослабленных военнопленных из фронтовых приемно-пересыльных лагерей впредь направлять только в оздоровительные лагеря…».

А вот этот документ достоин подробного изучения. Это справка о национальном составе взятых нами в плен. Кого мы там только не увидим. При этом, французы взятые в плен нашей армией в числе 22 115 (!) человек, не будут самой «экзотической» нацией. Есть англичане, и даже американцы…

СПРАВКА ГУПВИ НКВД СССР БЫВШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ И ЯПОНСКОЙ АРМИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1949 г. ВОЕННОПЛЕННЫХ

Москва, 28 января 1949 г. Особой важности, Сов. секретно

Национальности Всего

пленено Всего

убыло Репатриировано На

формирование нац. частей Передано

в лагеря ГУЛАГа Освобождено

граждан СССР по

месту жительства Передано

на учет

интерн ироваиных Освобождено

в Будапеште при

облавах Осуждено

военными трибуналами Убыло

в тюрьмы Бежало Прочие убытия Умерло Состоит на

01.01. 1949 г. Австрийцев 156966 149206 137838 1 52 8 3572 21 2161 1 1 10746 7760 Албанцев 97446 97346 56944 8 91 1 421 11 Американцев 219 218 1 7 Англичан 3 3 3 Аргентинцев 9 9 Армян Африканцев Азербайджанцев Башкир 1 395 1691734 8521765 771 31 5 10352 701 1 1 5514 27 1 Болгар 398 1925 7 1225 38914 2 7 7 3 175 3 Бельгийцев 2021 8 3418782 3 8 8 2510 1 1 96 Бразильцев 8 75 4201 1 2922 13 5 3 27 58021 Бессарабов 75 102 28 6 351 100 3 1 10 336 Белорусов 107 518583 377 2216 492 35 1317 51005 2 Венгров 526604 4433 4548 7 32 3 188 529 Голландцев 4769 1 5017 3297 645319 5 30420 Гуцулов 1 36 78 1141 32 22 Греков 38 11 21096 1 3645 Грузин 11 409 1 25 2 Датчан 461 10156 1 67 Евреев 10165 5354 126 27683 Зап.

украинцев 5354 160 1 Испанцев 464 48937 189 Итальянцев 48957 3 Иранцев 3 1 Индусов 1 1 Кумыков 1 7 Казахов 7 1 Индокитайцев 1 3 Карелов 3 933 Литовцев 955

3. Учет и содержание

Национальности Всего пленено Всего убыло Репатриировано На формирование

нац . частей Передано

в лагеря ГУЛАГ а Освобождено граждан

СССР по месту

жительства Передано

на учет интернированных Освобождено

в Будапеште

при облавах Осуждено военными

трибуналами Убыло

в тюрьмы Бежало Прочие убытия Умерло Состоит на 01.01. 1949 г . Латышей 3354 3345 28 — 1889 864 48 — 1 8 — — 507 9 Люксембуржцев 1660 1658 1559 — 5 — 2 — — — — — 92 2 Молдаван 14 216 14 209 172 7 6775 3664 26 __ 7 4 1 __ 3553 7 Монголов 3637 3617 3608 — — 1 4 4 20 Немцев 2 079 717 1649 047 1315510 14 1906 348 5093 — 790 7491 301 82 317512 430 670 Норвежцев 104 92 71 — 1 — 2 — — — — — 18 12 Осетинов 12 12 — — 10 — — — — — — — 2 — Поляков 62 999 62 884 54 434 1934 184 12 3.193 — — 3 — 9 3115 115 Португальцев 4 3 3 — 1 Русских 1859 1808 141 10 1115 282 69 — 1 8 1 — 181 51 Румын 181 967 179 416 106 243 20 374 355 166 919 — 38 333 3 26 50 959 2551 Таджиков 2 2 — — 2 — — — — — — — — — Татар 27 26 2 — 11 7 — — 1 2 — — 3 1 Турок 145 145 113 — 6 5 1 20 — Узбеков 13 13 — — 11 — 1 — — 1 — — — — Украинцев 5561 5467 87 922 2407 1.244 49 — 2 7 — — 679 94 Французов 22 115 22 094 20 762 1 1 — 1 1329 21 Финнов 2475 2473 1969 — 7 1 92 — — 1 — — 403 2 Чехословаков 68 889 68 608 55 701 7769 140 154 805 — 1 — — 5 4033 281 Чувашей 3 3 — — 3 — — — — — — — — — Цыган 370 365 122 4 2 137 49 51 5 Швейцарцев 205 201 175 — — — 4 — — — — — 22 4 Шведов 72 70 31 — 2 37 2 Эстонцев 6398 6396 49 — 4286 734 19 — 11 5 — — 1292 2 Эльза слотарингцев 1010 1010 1005 5 — Югославов 21 629 21 442 17 207 2484 3 — 285 — 2 5 — — 1456 187 Нерасшифрованных 45 054 45 054 5432 — 1611 263 37 748 — Граждан

СССР 571 257 — — 94 86 5 — 3 57 — — 12 314 Японцев 590 830 499 554 440 387 — 24 — 6357 — 49 403 56 113 52 165 91 276 Корейцев 10 312 10 090 9913 — — — 92 — — 10 5 — 70 222 Китайцев 16 150 16 056 15713 — — — 130 — — 1 — 77 135 94 Малайцев 11 11 11 Маньчжур 486 486 486 Бурят 5 5 — — — — 4 — — — — — 1 — Тунгусов 2 2 — — — — 2 — — — — — — — Итого : 3 899 397 3 356 821 2 644 963 56 665 21 435 11 232 31 903 10 352 998 9118 382 658 569 115 542576

Примечания. 1. В число репатриированных военнопленных немцев включены 3000 чел., переданных Чехословацкому правительству, и 50 000 чел. — Польскому правительству.

2. В число репатриированных военнопленных японцев включено 64 888 чел., освобожденных непосредственно с фронтов, из них: японцев— 37 234, китайцев— 15 706, корейцев— 7785, русских— 58, малайцев— 11, монголов— 3608, маньчжур — 486.

Зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР

полковник административной службы (М. Гладков)