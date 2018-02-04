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Успехи в сельскохозяйственной отрасли. “Вперёд” Россия!!!

01:19. 4 февраля 2018 Просмотров - 166 7 коммент. Опубликовал:

Для просмотра видео, после нажатия на стрелку проигрывания, нажмите на вылезшую ссылку " Просмотреть на YouTube ". Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Просто не знал, что есть люди , которые не очень дружны с компьютером. Это в помощь  для них.

Метки: хозяйство
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7 коммент.»

  • 122 6
    VaSya 4 февраля 2018 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Автор, ты даже не удосужился проверить, доступно ли видео. И нафига нам такие публикации? Мы сами можем всё на ютубе посмотреть. Автор, напиши что показано в видео, твоё отношение к показанному, резюме. Вас не учили в школе писать сочинения? Вы тоже жертва ЕГЭ?

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  • 1241 853
    Oleg 4 февраля 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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    Видео не доступно, но наверное в нём говорится, что опыт колхоза им.Ленина с новейшей инфраструктурой и технологиями, в т.ч. такими же зарплатами, как в колхозе им. Ленина можно спроецировать на всю страну. Чтобы и дороги в колхозах были, как в городе или, как в колхозах европейских стран. Колхоз им.Ленина это опытная модель для всей страны.

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