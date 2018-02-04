Успехи в сельскохозяйственной отрасли. “Вперёд” Россия!!!
01:19. 4 февраля 2018 Просмотров - 166 7 коммент. Опубликовал: Серый
Для просмотра видео, после нажатия на стрелку проигрывания, нажмите на вылезшую ссылку " Просмотреть на YouTube ". Ни в коем случае не хочу никого обидеть. Просто не знал, что есть люди , которые не очень дружны с компьютером. Это в помощь для них.
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Автор, ты даже не удосужился проверить, доступно ли видео. И нафига нам такие публикации? Мы сами можем всё на ютубе посмотреть. Автор, напиши что показано в видео, твоё отношение к показанному, резюме. Вас не учили в школе писать сочинения? Вы тоже жертва ЕГЭ?
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А мы по ссылке в ютюбе посмотрели и не чего не переломились.
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Племя первый раз видет белого человека. 1975 год. https://www.youtube.com/watch?v=C6iKIzke5Qw
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“Компьютер для чайников ” . Автор Гукин Дэн . Издательство “Вильямс”. Год выпуска 2017. Глава 7. Как просматривать видео на YouTube. )
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Видео не доступно, но наверное в нём говорится, что опыт колхоза им.Ленина с новейшей инфраструктурой и технологиями, в т.ч. такими же зарплатами, как в колхозе им. Ленина можно спроецировать на всю страну. Чтобы и дороги в колхозах были, как в городе или, как в колхозах европейских стран. Колхоз им.Ленина это опытная модель для всей страны.
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Так Вам и интернет не нужен, всё и так знаете. Молодец!
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Нажмите на вылезающую ссылку для просмотра на ютубе.