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Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2018

12:24. 4 февраля 2018 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:

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В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе

Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

“Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения”, — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок “Акация” калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей “Урал” с боеприпасами.

В тоже время поступила информация об обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Ясиноватой на территории ДНР, жертв и раненных нет. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел наблюдателей ОБСЕ велся со стороны позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

“Украинские пропагандисты в очередной раз перевирают официальные отчеты миссии ОБСЕ. Второго февраля многие киевские марионетки опубликовали информацию об обстреле подразделениями вооруженных сил ДНР представителей ОБСЕ в районе Ясиноватой. В отчете ясно написано: “пули летели с запада на восток”; в этом направлении находятся позиции 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ”, - прокомментировал Батурин обстрел


Накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что за минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в зоне силовой операции в Донбассе сократилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. По его словам, 80% использования оружия приходится на зону Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт, а также на территорию южнее Светлодарска.

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