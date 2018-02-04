Сводки от ополчения Новороссии 04 февраля 2018
- 11:18 “Служу Республике”. Посвящение памяти Олега Анащенко.
- 09:06 В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе.
- 01:13 Репортаж NEWS FRONT: Один день из жизни поселка Ясное.
“Служу Республике”. Посвящение памяти Олега Анащенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе
Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок “Акация” калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей “Урал” с боеприпасами.
В тоже время поступила информация об обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Ясиноватой на территории ДНР, жертв и раненных нет. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел наблюдателей ОБСЕ велся со стороны позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что за минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в зоне силовой операции в Донбассе сократилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. По его словам, 80% использования оружия приходится на зону Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт, а также на территорию южнее Светлодарска.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Репортаж NEWS FRONT: Один день из жизни поселка Ясное
К оглавлению | Источник: www.youtube.com