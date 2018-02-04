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США хвастаются будущей войной с Россией: кому эксперт предрек поражение

12:21. 4 февраля 2018 Просмотров - 262 2 коммент. Опубликовал:

США хвастаются будущей войной с Россией: кому эксперт предрек поражение

«Все военные операции любят тишину»

В среду, 31 января, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Сельва описал свое видение ведения войны с Китаем и Россией. Заключается оно в том, что с Китаем, дескать, воевать они будут в воздухе и в море, а с нами будут разбираться сухопутные войска при поддержке авиации. Хватит ли у США сил воевать на два фронта, рассказал «МК» эксперт.

Нужно сказать, что эйфории по поводу технического преимущества США по всем параметрам, генерал не испытывает, хотя в стиле американских фильмов, считает, что в последний момент они все-таки победят злых русских в тандеме с не менее злыми китайцами. А потом еще и КНДР на сдачу. Однако, осуществимы ли такие планы «МК» решил узнать у эксперта.

 

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что генерирование таких сценариев это скорее повод оправдать огромные вливания в бюджет на оборону, чем реальные планы войны.

– Когда Трамп пришел к власти, там была очень сложная процедура назначения главы Пентагона – для того, чтобы Мэттис вступил в должность Конгрессу пришлось принять отдельный закон (Джеймс Мэттис покинул пост главы Центрального командования США в 2013 году, а согласно законодательству, министр обороны Соединенных Штатов до своего назначения должен в течение 7 лет не занимать каких-либо постов в армии – «МК»). Первым делом новый глава ведомства провел ревизию состояния вооруженных сил США, от чего пришел в тихий ужас. После этого в СМИ начали упорно просачиваться статьи о катастрофическом состоянии в бронетанковых войсках, в авиации, да практически во всех родах войск. На фоне этого Трампу удалось пропихнуть бюджет, который существенно подрос относительно бюджета, принятого Бараком Обамой. А чтобы оправдать такой рост, пришлось, образно говоря, «подлить масла в огонь» и найти новых противников. Поэтому и регулярно список врагов США пополняется. Тут и Россия и Китай, и Иран — рассказал эксперт.

По мнению Леонкова, в докладе Пола Сельвы явно говорится о том, что Россия и Китай будут воевать обособленно друг от друга, а на практике получится совершенно по-другому, да и маловероятно, что при таком конфликте в ход пойдет обычное вооружение.

– Когда речь идет о конфликте таких сверхдержав, как Россия, США и Китай, то нужно понимать, что в случае агрессии против себя они будут использовать весь арсенал имеющегося у них оружия, - объяснил эксперт, - и в первую очередь, ядерное. Конечно, пока количество вооружений США по отдельности превосходит Китай и Россию, но если Россия и Китай будут действовать в тандеме, то тут преимущество будет однозначно на нашей стороне.

Не обошел эксперт вниманием и упоминание о гиперзвуковом оружии и активном перевооружении наших стран.

– И Россия и Китай продвинулись далеко в своих разработках. Китайцы, например, сделали порядка 10 запусков своей экспериментальной межконтинентальной баллистической головки. И они оказались вполне успешными — рассказал он - американцы тут же начали жаловаться на то, что она, якобы, предназначена для поражения авианосцев. Но китайцы опровергли это, отметив, что цель межконтинентальной ракеты - важные объекты инфраструктуры. Еще у Китая есть уникальное противоспутниковое оружие, с помощью которого они сбили спутник на высоте почти в 800 км. Пока такое вооружение есть только у Поднебесной. Активно развивают наши соседи и военно-транспортную авиацию. Сейчас есть уникальный проект строительства экранопланов для переброски войск. Главным плюсом такого вида транспорта является то, что против него нет никаких средств борьбы. Ракеты класса «воздух-воздух» не могут поразить его, потому что летит он слишком низко над водой, для противокорабельных ракет он слишком быстр, а противолодочные предназначены для поражения объектов под водой, а он летит над ней. Мы тоже развиваем ядерный потенциал. Из последнего - мы проводим испытания РС-28 «Сармат» и вполне успешно. Перевооружение и у нас, и у Китая идет полным ходом. Совершенствуются противокорабельные ракеты, модернизируется авиапарк. Мы активно проводим учения с Китаем и Индией. Кстати, такие совместные операции сильно повлияли на желание Америки трясти оружием у границ КНДР.

Никак кроме желания поиграть на публику и создать инфоповод для СМИ, эксперт, такие высказывания генерала США не называет.

– Получается, что это работа на публику. Все такие операции любят тишину, а если и придаются огласке, то уже спустя годы — объяснил Алексей Леонков, — и еще раз повторюсь, разделять в данном случае Россию и Китай неверно. Многие эксперты говорят о создании военно-политического союза наших стран. И если это произойдет, то НАТО проиграет по всем параметрам.

Справка «МК» РС-28 «Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета. Стартовая масса — 110 тонн, дальность полета — более 11 тысяч километров. В нее можно загрузить от 10 до 15 боеголовок с индивидуальным наведением.

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