Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 февраля 2018
- 10:04 Боевики показали момент попадания зенитной ракеты в Су-25 (ВИДЕО).
- 07:30 Сезон Химатак в Сирии: СМИ Европы нагнетают истерию, США угрожают Дамаску (ФОТО).
- 04:30 Сирия: Российские военные прибыли в православное сердце САР, византийский город Сайеднаю (ФОТО).
- 01:40 Ночные удары по Идлибу.
- 00:43 Погиб Героем: Пилот ВКС России дал жестокий бой боевикам, не сдавшись в плен (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:06 Гибель Су-25: Пентагон отрицает поставки ПЗРК сирийским боевикам.
- Вчера 22:59 Курдские ополченцы выразили соболезнования из-за гибели лётчика ВКС России.
- Вчера 22:41 Удары возмездия.
- Вчера 21:58 В Госдуме призвали выяснить, откуда у сирийских боевиков ПЗРК.
Боевики показали момент попадания зенитной ракеты в Су-25 (ВИДЕО)
Медиа-крыло группировки «Свободная армия Идлиба» опубликовало видео, на котором хорошо можно рассмотреть попадание ракеты ПЗРК по российскому штурмовику Су-25 в Сирии.
Как видно на кадрах, террористы упомянутого бандформирования ведут огонь по самолёту ВКС РФ из зенитной установки. В это время его поражает зенитная ракета, выпущенная террористами «Джебхат Ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*), которые ранее опубликовали кадры выстрела из ПЗРК.
Напомним, вчера в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от города Саракиб в провинции Идлиб, террористами был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.
Как сообщала «Русская Весна», российский лётчик погиб как герой, расстреляв около 40 патронов из имевшихся у него 60, исламисты не смогли взять его в плен живым, несмотря на попытки.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сезон Химатак в Сирии: СМИ Европы нагнетают истерию, США угрожают Дамаску (ФОТО)
Химическая атака в медиа-пространстве
Февраль начался с очередной «химической атаки» правительственных войск на населенный пункт Дума в Восточной Гуте — контролируемом боевиками пригороде Дамаска. Но в этот раз у всех здравомыслящих людей нет никаких сомнений в том, что эта атака фактически проведена только на медийном пространстве. Более того, весь реквизит и актеры, участвующие в постановке, явно перекочевали из роликов и фотографий о фейковой химической атаке, якобы произошедшей 22 января, также в Восточной Гуте.
Доказательная база, радостно подхваченная известными западными СМИ, в частности фотографии пострадавших людей, один в один совпадают с фотографиями предыдущего эпизода, «произошедшего» 22 января. Вроде бы время применения разнится, а лица пострадавших все те же.
Кроме того, любой человек, знакомый с воздействием хлора на организм, изучая фотографии, опубликованные изданиями, THE TELEGRAPH (www.thetelegraph.co.uk), PULSE (www.pulse.net), NYDAILYNEWS (www.nydailynews.com), может сделать однозначный вывод, что признаки отравления отравляющими веществами отсутствуют. У «пострадавших» отсутствуют отеки вокруг глаз, слезотечение и другие очевидные признаки поражения слизистых.
Размещенный на связанном с так называемой оппозицией Facebook-аккаунте NothernStork выглядит дешево и на «Оскар» явно не претендует. Главный герой «разоблачения» не использует элементарных средств защиты, корпус снаряда, кстати, тоже аналогичный представленным 22 января, держит незащищенными руками, отсутствуют явные признаки воздействия хлора на организм человека. Как говорил великий русский режиссер Станиславский: «…Не верю!!!».
Так что же происходит на самом деле. В настоящее время Совет Безопасности ООН на уровне экспертов обсуждает российский проект резолюции о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии.
Москва 23 января представила проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Предлагаемая комиссия призвана заменить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, который прекратил существование еще в ноябре прошлого года. При этом Вашингтон сразу же отверг новую российскую инициативу, хотя ряд членов СБ, в том числе Боливия, Казахстан, Китай, полностью поддержали инициативу российской стороны.
Кому же выгодна эта химическая атака? Потеряв свое влияние на ситуацию в Сирии, провалив попытки легализовать свое присутствие, США пытаются раскрутить маховик новой информационной войны, на этот раз используя вымышленные химические атаки.
По заявлениям высокопоставленных чиновников администрации США, президент Дональд Трамп не исключает военных действий для прекращения применения химического оружия правительством Сирии. Вот лишь несколько цитат из заявлений американских чиновников: «…Мы убеждены, что если международное сообщество не предпримет сейчас никаких действий — мы увидим использование химического оружия не только Сирией, но и негосударственными субъектами»; «Использование военной силы против Сирии все еще рассматривается». «Сирийское правительство тестирует новое химическое оружие, и администрация США озабочена этим фактом».
И шедевральная цитата: «Сирийское химическое оружие будет распространено на побережье США, если мы не сможем его остановить». Как официальный Дамаск, погрязший во внутренних проблемах, может угрожать побережью США?
У каждого действия есть причины и следствия. Проведя небольшой анализ, можно с уверенностью сказать, кто за этим стоит и чего этим всем хотят добиться…
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Фото ниже было опубликовано 23 января France Press и 1 февраля The Telegraph.
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Сирия: Российские военные прибыли в православное сердце САР, византийский город Сайеднаю (ФОТО)
Россия продолжает оказывать помощь мирным жителям Сирии.
На этот раз офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена очередная гуманитарная акция в небольшом городе Сайедная, который расположен в двадцати семи километрах к северу от Дамаска.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Стоит отметить, что Сайедная является одним из самых значимых после Иерусалима центров христианского паломничества.
Этот город известен с древних времён, он был заселён по крайней мере с VI века до нашей эры, тогда он был известен под арамейским именем Данаба.
По преданию, византийскому императору Юстиниану I в 546 году во время его похода против персов (по другой версии, при паломничестве в Иерусалим) тут явилась Дева Мария и повелела построить на этом месте монастырь. Первой настоятельницей этой монашеской обители стала родная сестра императора Юстиниана I. В монастыре хранится икона, написанная, по преданию, евангелистом Лукой при жизни Богородицы.
Это святое для христиан место также пострадало от рук террористических группировок, многие из жителей Сайеднаи лишились своего имущество и крова.
На этот раз конвой с гуманитарным грузом прибыл в приют при православном монастыре, где была оказана помощь более чем 450 местным жителям. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон раздали пакеты с продуктами питания, в продуктовый набор входили рис, сахар, мясные и рыбные консервы, также и дети не остались без внимания, они получили различные сладости. Общий вес гуманитарной помощи составил более двух тонн.
Российскими военными медиками была оказана необходимая медицинская помощь нуждающимся в ней местным жителям. Всего медицинские услуги получили 84 человека, 8 из которых дети. Отсутствие качественной медицинской помощи сказывается на здоровье жителей Сайеднаи, поэтому местное население с радостью приняло помощь русских военных.
Стоит отметить, что гуманитарная акция в этом святом месте проходит не впервые, там еще остается много жителей, пострадавших от террористов, которым необходима помощь. Россия продолжает свой путь по восстановлению мирной жизни Сирии, оказывая гуманитарную поддержку нуждающемуся населению, и еще не раз вернется в места, где боевики нанесли непоправимый вред. Россия и Сирия идут рука об руку по дороге борьбы с терроризмом.
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Ночные удары по Идлибу
Для тех, кому показалось недостаточно https://colonelcassad.livejournal.com/3971743.html.
Удары ВКС РФ к югу от Саракиба. Судя по вспышкам, накрывают кассетными боеприпасами.
Крылатая ракета над Латакией идет в сторону Идлиба.
PS. И еще на тему "демократических" СМИ, которые постили заголовки "повстанцы сбили Су-25". Отвественность за сбитый самолет взяла на себя "Ан-Нусра" - сирийский филиал "Аль-Каиды".
Но "демократическим" СМИ не впервой поддерживать наиболее упоротые террористические организации, называя их "повстанцами".
PS2. И на тему вопросов относительно Турции. Российский военно-транспортный борт из Хмеймима сегодня проследовал в Россию через воздушное пространство Турции.
Это кстати один из маркеров, позволяющих отслеживать уровень отношений с Турцией. Если начнут закрывать небо, значит что-то в отношениях идет не так.
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Погиб Героем: Пилот ВКС России дал жестокий бой боевикам, не сдавшись в плен (ФОТО, ВИДЕО)
Российский лётчик погиб как герой, расстреляв около 40 патронов из имевшихся у него 60, исламисты явно пытались взять в плен, но не смогли.
Пилот сбитого террористами штурмовика Су-25 ВКС России катапультировался из подбитого самолёта и вступил в бой с боевиками еще в воздухе. На кадрах с парашютом слышно, что боевики ведут огонь по нашему офицеру.
Военный лётчик принял решение не сдаваться в плен к бандитам и геройски погиб в бою после приземления.
В Минобороны РФ ранее заявили, что район, откуда пилот доложил о катапультировании, контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*).
Судя по фотографиям, российский офицер приземлился на парашюте и смог укрыться за камнями, откуда начал отстреливаться от исламистов из штатного автоматического пистолета Стечкина.
Джихадисты пытались взять нашего военного в плен, но не смогли из-за оказанного им ожесточенного сопротивления.
Бандиты также опубликовали фото, на которых видно, что один магазин АПС полностью пустой, два других израсходованы почти наполовину (в них осталось примерно по 13 патронов).
Ёмкость магазина пистолет Стечкина — 20 патронов. Значит, пилот расстрелял около 34.
Также заметно, что раны у офицера ВКС в верхней части тела. Это еще одно подтверждение, что он отстреливался из укрытия.
Кроме того, в Сети уверены, что в конце он произвел самоподрыв ручной гранатой, чтобы не попасть в плен. «Характерные следы обугливания и ожога 4-й степени кистей и предплечья подтверждают это, а также характер полученных ран», — пишет сообщество «Энциклопедия военной авиации».
Отметим, что многие российские военные в Сирии носят с собой гранаты на случай риска попадания в плен к радикальным исламистам.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гибель Су-25: Пентагон отрицает поставки ПЗРК сирийским боевикам
США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа «земля-воздух», Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.
Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре»*, откуда была запущена ракета по российскому Су-25.
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Представитель Пентагона сообщил, что США «сосредоточены на борьбе с ИГИЛ* вместе с партнерами в Сирии».
«США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.
Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГИЛ в восточной Сирии.
«Мы будем оценивать обоснованность таких заявлений, чтобы обеспечить безопасность наших партнеров по коалиции», — сказал он, комментируя инцидент с российским самолетом.
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*Запрещенные в РФ террористические организации.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Курдские ополченцы выразили соболезнования из-за гибели лётчика ВКС России
Курдские силы самообороны Африна (КСС) выражают российскому народу искренние соболезнования в связи с гибелью российского летчика в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.
«Я как официальный представитель курдских сил самообороны Африна в первую очередь хочу выразить соболезнования российскому народу в связи с гибелью летчика сбитого российского самолета в Идлибе…
Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции», — сказал Хеду.
По его словам, отряды вооруженных группировок, воюющих против сирийской Армии в провинции Идлиб, одновременно участвуют в наступлении на Африн на стороне турецкой армии.
«Русский летчик погиб от рук террористов, гибель курдов на руках тех же самых террористов. Необходимо объединить усилия для совместной борьбы с ними и их покровителями… Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», — заявил Хеду.
Курдский представитель считает необходимым полностью отрезать вооруженные группировки от границы с Турцией для победы над терроризмом в Сирии.
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Удары возмездия
Появились видео ударов по району, откуда из ПЗРК был сбит Су-25 https://colonelcassad.livejournal.com/3971057.html.
Всего по данным МО РФ в ходе ударов было ликвидировано 30 боевиков.
Очевидно, что этим дело не ограничится.
Боевики подтвердили, что удары были нанесены как по району пуска ракеты в районе Саракиба, так и по району, где машина упала.
В отношении пилота подтвердилась информация, что он не был убит в воздухе и смог приземлиться, после чего был быстро окружен боевиками.
Пилот принял неравный бой отстреляв 2 обоймы, после чего подорвал себя гранатой (фото не публикую, но там характерные повреждения руки).
Учитывая обстоятельства, наверняка будет представлен к званию героя посмертно. Сражался до конца.
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В Госдуме призвали выяснить, откуда у сирийских боевиков ПЗРК
Инцидент с российским самолетом Су-25 в Сирии вызывает необходимость проведения расследования, откуда боевики получили зенитно-ракетный комплекс, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).
Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщало ранее Минобороны, отмечая, что, по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).
«(На) сегодняшний день не было ПЗРК, до этого случая, со стороны ИГИЛ*. Явно, оно (ИГИЛ) обеспечивается со стороны зарубежных стран. Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования, выявления источника, откуда (ИГИЛ) получило оружие», — сказал Швыткин РИА Новости.
Парламентарий отметил, что он склоняется к тому, что «происхождение ПЗРК относится к странам Запада».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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