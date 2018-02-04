Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 февраля 2018

Химическая атака в медиа-пространстве

Февраль начался с очередной «химической атаки» правительственных войск на населенный пункт Дума в Восточной Гуте — контролируемом боевиками пригороде Дамаска. Но в этот раз у всех здравомыслящих людей нет никаких сомнений в том, что эта атака фактически проведена только на медийном пространстве. Более того, весь реквизит и актеры, участвующие в постановке, явно перекочевали из роликов и фотографий о фейковой химической атаке, якобы произошедшей 22 января, также в Восточной Гуте.

Доказательная база, радостно подхваченная известными западными СМИ, в частности фотографии пострадавших людей, один в один совпадают с фотографиями предыдущего эпизода, «произошедшего» 22 января. Вроде бы время применения разнится, а лица пострадавших все те же.

Кроме того, любой человек, знакомый с воздействием хлора на организм, изучая фотографии, опубликованные изданиями, THE TELEGRAPH (www.thetelegraph.co.uk), PULSE (www.pulse.net), NYDAILYNEWS (www.nydailynews.com), может сделать однозначный вывод, что признаки отравления отравляющими веществами отсутствуют. У «пострадавших» отсутствуют отеки вокруг глаз, слезотечение и другие очевидные признаки поражения слизистых.

Размещенный на связанном с так называемой оппозицией Facebook-аккаунте NothernStork выглядит дешево и на «Оскар» явно не претендует. Главный герой «разоблачения» не использует элементарных средств защиты, корпус снаряда, кстати, тоже аналогичный представленным 22 января, держит незащищенными руками, отсутствуют явные признаки воздействия хлора на организм человека. Как говорил великий русский режиссер Станиславский: «…Не верю!!!».

Так что же происходит на самом деле. В настоящее время Совет Безопасности ООН на уровне экспертов обсуждает российский проект резолюции о создании новой структуры для расследования химических атак в Сирии.

Москва 23 января представила проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Предлагаемая комиссия призвана заменить Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, который прекратил существование еще в ноябре прошлого года. При этом Вашингтон сразу же отверг новую российскую инициативу, хотя ряд членов СБ, в том числе Боливия, Казахстан, Китай, полностью поддержали инициативу российской стороны.

Кому же выгодна эта химическая атака? Потеряв свое влияние на ситуацию в Сирии, провалив попытки легализовать свое присутствие, США пытаются раскрутить маховик новой информационной войны, на этот раз используя вымышленные химические атаки.

По заявлениям высокопоставленных чиновников администрации США, президент Дональд Трамп не исключает военных действий для прекращения применения химического оружия правительством Сирии. Вот лишь несколько цитат из заявлений американских чиновников: «…Мы убеждены, что если международное сообщество не предпримет сейчас никаких действий — мы увидим использование химического оружия не только Сирией, но и негосударственными субъектами»; «Использование военной силы против Сирии все еще рассматривается». «Сирийское правительство тестирует новое химическое оружие, и администрация США озабочена этим фактом».

И шедевральная цитата: «Сирийское химическое оружие будет распространено на побережье США, если мы не сможем его остановить». Как официальный Дамаск, погрязший во внутренних проблемах, может угрожать побережью США?

У каждого действия есть причины и следствия. Проведя небольшой анализ, можно с уверенностью сказать, кто за этим стоит и чего этим всем хотят добиться…

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Фото ниже было опубликовано 23 января France Press и 1 февраля The Telegraph.