Русский актер: будущее, навязываемое нам либералами, — это фашизм

В образе будущего, которое навязывается либеральным, прогрессивным сообществом, отсутствует все то, на чем всегда держалась земля русская, заявил актер Андрей Мерзликин, 3 февраля, во время беседы со зрителями после открытого показа фильма «Сын» в Хабаровской духовной семинарии, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Актер сказал, что в будущем, которое навязывается либеральным, прогрессивным сообществом он себя не видит и не видит в нем своих детей, потому что там всем придется переделываться. «По большому счету это — фашизм», — подчеркнул он.

«Они хотят строить будущее, в котором вычеркиваются люди со взглядами и убеждениями, на которых всегда стояла земля русская», — пояснил актер.

На открытый показ фильма в Хабаровской духовной семинарии собрался полный зал зрителей. Фильм вызвал сильные эмоции, некоторые не могли сдержать слез во время просмотра. Несмотря на продолжительный сеанс, который длился порядка 2 часов, практически все зрители остались на более чем двух часовую беседу с актером Андреем Мерзликиным, снявшемся в роли одного из защитников матери и ребенка от финской ювенальной юстиции.

Напоминаем, что премьера фильм «Сын» Славы Росса состоялась в 2016 году. В нем рассказывается о бесчеловечной системе отъема детей из семей в Финляндии, о финской системе ювенальной юстиции. По сценарию фильма социальные службы Финляндии забирают по доносу ребенка из семьи, где отец финн, а мать русская. Финский суд принимает решение навсегда разлучить ребенка и родителей, после чего мать похищает сына и сбегает в Россию.

Фильм «Сын» является победителем различных международных и региональных кинофестивалей.