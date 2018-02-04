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Русский актер: будущее, навязываемое нам либералами, — это фашизм

18:06. 4 февраля 2018 Просмотров - 259 Один комментарий Опубликовал:

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В образе будущего, которое навязывается либеральным, прогрессивным сообществом, отсутствует все то, на чем всегда держалась земля русская, заявил актер Андрей Мерзликин, 3 февраля, во время беседы со зрителями после открытого показа фильма «Сын» в Хабаровской духовной семинарии, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
 
Актер сказал, что в будущем, которое навязывается либеральным, прогрессивным сообществом он себя не видит и не видит в нем своих детей, потому что там всем придется переделываться. «По большому счету это — фашизм», — подчеркнул он.
 
«Они хотят строить будущее, в котором вычеркиваются люди со взглядами и убеждениями, на которых всегда стояла земля русская», — пояснил актер.
 
На открытый показ фильма в Хабаровской духовной семинарии собрался полный зал зрителей. Фильм вызвал сильные эмоции, некоторые не могли сдержать слез во время просмотра. Несмотря на продолжительный сеанс, который длился порядка 2 часов, практически все зрители остались на более чем двух часовую беседу с актером Андреем Мерзликиным, снявшемся в роли одного из защитников матери и ребенка от финской ювенальной юстиции.
 
Напоминаем, что премьера фильм «Сын» Славы Росса состоялась в 2016 году. В нем рассказывается о бесчеловечной системе отъема детей из семей в Финляндии, о финской системе ювенальной юстиции. По сценарию фильма социальные службы Финляндии забирают по доносу ребенка из семьи, где отец финн, а мать русская. Финский суд принимает решение навсегда разлучить ребенка и родителей, после чего мать похищает сына и сбегает в Россию.
 
Фильм «Сын» является победителем различных международных и региональных кинофестивалей.
 
 
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Один комментарий»

  • 2971 2180
    любопытный 4 февраля 2018 в 18:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Слышала выступление женщин родивших детей от мужей иностранцев, одна говорила, что её муж в бани заставлял своего сына делать непотребные вещи, она пожаловалась в полицию и они отобрали двух детей, на основании, что мать не принимает традиции этой страны

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