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Россия успешно испытала прорывную технологию (Время-вперёд! #277)

20:11. 4 февраля 2018 Просмотров - 389 Нет комментариев Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Agr2I1GnUZc


Ролик нашей студии «Как Украина помогает России строить «Северный поток-2»
https://youtu.be/GdGhCy3Lzh0

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

На обложке выпуска работа фотографа Романа Шаленкина: http://www.shalenkin.ru/

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Источник: www.youtube.com

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