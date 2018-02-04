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Разгром лучшей армии Европы. 75 годовщина Сталинградской битвы

20:32. 4 февраля 2018 Просмотров - 311 8 коммент. Опубликовал:

Победа всегда таинственна. И чем значительнее, тем она загадочнее. Под Сталинградом нам противостояла несомненно лучшая армия в мире, покорившая и подчинившая всю Европу. И на острие атаки группировка немецких войск под командованием Фридриха Паулюса. Хорошо известно его умение молниеносно перебросить и сосредоточить в нужном месте крупные силы  и в нужную минуту создать подавляющее преимущество. Терминатор, идеальная машина, для убийства двинулась на нас.

Метки: великая отечественная война, сталинградская битва
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