Разгром лучшей армии Европы. 75 годовщина Сталинградской битвы
20:32. 4 февраля 2018 Просмотров - 311 8 коммент. Опубликовал: Neils
Победа всегда таинственна. И чем значительнее, тем она загадочнее. Под Сталинградом нам противостояла несомненно лучшая армия в мире, покорившая и подчинившая всю Европу. И на острие атаки группировка немецких войск под командованием Фридриха Паулюса. Хорошо известно его умение молниеносно перебросить и сосредоточить в нужном месте крупные силы и в нужную минуту создать подавляющее преимущество. Терминатор, идеальная машина, для убийства двинулась на нас.
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Костяк этой армии были итальянцы и румыны… А это далеко не чисто немецкий вермахт… Так что не мудрено было победить… Отборные части вермахта были переброшены в Африку где вермахт сильно трепали англичане с американцами, если бы не эта ситуация, ещё не известно , что стало бы со столицей древней хазарии!!!
https://www.youtube.com/watch?v=onaaQtbVaQw&t=30s
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На стороне Гитлера в Сталинградской битве воевали не только итальянцы и
румыны, а еще хорваты и венгры. И что это меняет? Абсолютно ничего.
Они также, как немцы, грабили и убивали советских людей, уничтожали
города и села, расстреливали пленных и партизан.
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Костяк этой группы армий была чисто немецкая 6 армия Паулюса,учись хотя бы по википедии двоечник.)
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Столица древней хазарии была уничтожена Святославом, сожжена и стерта с лица земли, эх ты, грамотей!
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я разве говорил современной хазарии?
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а потом столица переместилась в возрождённую хазарию -СССР
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и по сей день это город москва)
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Змагар?