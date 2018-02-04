Разгром лучшей армии Европы. 75 годовщина Сталинградской битвы

Победа всегда таинственна. И чем значительнее, тем она загадочнее. Под Сталинградом нам противостояла несомненно лучшая армия в мире, покорившая и подчинившая всю Европу. И на острие атаки группировка немецких войск под командованием Фридриха Паулюса. Хорошо известно его умение молниеносно перебросить и сосредоточить в нужном месте крупные силы и в нужную минуту создать подавляющее преимущество. Терминатор, идеальная машина, для убийства двинулась на нас.