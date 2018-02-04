Про Знамя Победы в Волгограде
20:15. 4 февраля 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коротко про историю с затертым серпом и молотом на Знамени Победы, которое несли на параде в Волгограде.
Фабула проста – некоторые обратили внимание, что на Знамени Победы, которое несли в начале парад "нет серпа и молота".
На самом деле контуры серпа и молота там есть, только почему-то малозаметные. На некоторых кадрах выглядит так, что серп и молот просто вымараны.
В любом случае, это выглядит нарушением закона о Знамени Победы https://rg.ru/2007/05/08/znamya.html, которое должно иметь строго определенный вид копии оригинального Знамени Победы.
Смотрим статью 2 пункт 3 – 3. Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы.
То есть, по закону должно выглядеть вот так.
Причем на том же параде проехал Т-34 с правильным флагом.
То есть проблема с данным конкректным знаменем. Блеклый серп и молот появился не сейчас.
Вот это же знамя с парада на 9 мая 2017 года в Волгограде. Тут серп и молот более заметны, но тоже существенно отличаются по цвету – надпись на флаге белая, серп и молот серые.
А вот 2016-й год. Опять же разительное цветовое различие надписи и серпа и молота.
А вот в 2011 году, знамя еще было таким каким оно должно быть.
И в 2013 году на параде в честь 70-й годовщины победы в Сталинградской битве тоже с серпом и молотом все в порядке.
Возникает резонный вопрос – что происходит с Знаменем Победы, которое выносят на парадах в Волгограде в начале парада?
Раньше оно соответствовало требованиям закона, в последние несколько лет – очевидно не соответствует.
Странно, что эту разницу заметили только сейчас.
Источники в министерстве обороны признали https://www.volgograd.kp.ru/daily/26790.7/3824622/ косяк:
- Краска стерлась от времени. Серебрянка просто осыпалась, а белая краска осталась целой. К сожалению, это вовремя не заметили и не восстановили полотнище, – прокомментировали нам в ведомстве. – В ближайшее время Знамя отдадут на реконструкцию. Так что на следующем параде оно предстанет в обновленном виде.
Могли бы конечно и к юбилею Сталинградской битвы реконструировать, ибо еще на Параде Победы оно уже было не в каноничном состоянии. И надо понимать, что если бы не внимание общественности, флаг бы и носили в таком виде, где от основного символа Знамени Победы остался лишь контур.
Что служит лишним напоминанием – память о нашей истории и ее сбережение зависит от нас самих.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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