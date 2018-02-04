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Настоящим кошмаром для США является мысль о то, что доллар уйдёт из пула мировых резервных валют

18:37. 4 февраля 2018 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Или хотя бы сместится на второстепенные позиции. Что тогда произойдёт? О, много интересного! Во первых, рухнет Бреттон — Вудская система, по которой доллар считается всеобщим эквивалентом. А американцам, которые за годы сытого благоденствия привыкли к ленивому созерцанию, придётся вновь научится работать.

Но пока доллар обеспечивался золотом, эта система была относительно стабильной и даже отчасти справедливой. Но после того, как золотой стандарт рухнул в 1971 году вследствие нефтяного кризиса, доллар престал обеспечиваться золотом, а США поверили в свою исключительность. И поскольку доллар превратился в необеспеченный актив, то они привязали его к нефти и обязали государства Персидского залива, указывать цену на нефть исключительно в долларах.

Пообещав им за это военную поддержку, а саудитам, бесконечное нахождение у власти. А у остальных стран появилась возможность обналичить долговые расписки, именуемые долларами на Ближневосточной бензоколонке. Но Боливар постарел и устал безостановочно скакать по прерии, а побережье Соединённых Штатов, оказалось загромождено контейнерами, в которых к ним приплывали товары. Поскольку в обратном направлении везти было абсолютно нечего. Одно время, прижимистые янки даже отправляли в них сено, поскольку так выходило дешевле, чем гнать пустую тару. Но потом им и сена стало жалко и контейнеры начали просто гнить на побережье. А в торговле образовался чудовищный дисбаланс.

Но это уже мало кого волновало. И основные проблемы у США начались тогда, когда рухнул Советский Союз. А они, ввиду недалёкого ума, посчитали это своей победой. И вместе с ним, рухнула система сдержек и противовесов, обеспечивающая в свою очередь, бесперебойное функционирование Бреттон — Вудской системы. Американцы, уверовав в свою безнаказанность и непогрешимость, стали собственными руками разрушать то, что их предки заботливо строили и лелеяли. А именно, Ближний Восток, который и обеспечивал бесперебойное хождение доллара. Своими куцыми мозгами, они решили, что развиваться им мешает мировое сообщество и запустили череду цветных революций. С целью погрузить мир в хаос, а самим стать, как и прежде островком свободы и демократии.

Но в одну реку не войдёшь дважды, а поскольку их этому не учили в воскресной школе, то янки с удивлением увидели, что мир не хочет саморазрушаться и оказывает им всё более возрастающее противодействие.

Да тут ещё они прошляпили превращение России в военную, а Китая в экономическую супердержавы. А после того, как в Сирии их обмакнули мордой в грязь, то даже верные саудиты, осознав, что их одряхлевший хозяин более не годится на роль киллера, вступили в сепаратные переговоры с Китаем. По поводу перехода в расчётах за нефть, на юань. А с Россией на поставки систем ПВО С – 400. Поскольку американские системы Patriot, в один прекрасный момент просто перестают работать.

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Мир ждут глобальные перемены, и кто к ним окажется не готов, будет попросту переформатирован. В Европе это начинают понимать и банально борются за своё выживание. И за возможность и далее почивать на лаврах. А поскольку к евро относятся с меньшим предубеждением, чем к доллару, то эта валюта может просуществовать подольше, хотя полностью заменить доллар, она не в состоянии. Хотя бы потому, что в военном состоянии Европа представляет из себя полную размазню. А к примеру, на Ближнем Востоке, уважают исключительно силу и поэтому относятся к европейцам с явным пренебрежением, считая их сателлитами США… Кем они по сути и являются! Удастся ли нам самим, соскочить с несущегося в пропасть локомотива – покажет время.

Метки: геополитика, США
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