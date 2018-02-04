Либерал с горя чуть не заплакал, узнав о победе России в CAS

В эфире передачи "Время покажет" Первого канала общественный деятель и политик Григорий Амнуэль резко погрустнел, когда узнал о победе российских спортсменов в CAS. Дело в том, что Амнуэль был одним из тех, кто откровенно радовался отстранению российских атлетов от Игр. Он отстаивал интересы Запада, говоря, что в России "создана допинговая система на государственном уровне". А тут, когда стало известно о победе России, Амнуэль сразу сник.

В диалог с либералом-русофобом вступил ведущий передачи Артем Шейнин.

"Григорий, вы чуть не плачете? Расстроены победой России?" - спросил Шейнин.

"Я думал, ты начнешь свой текст с других слов…" - начал Амнуэль.

"В 1939 году мы напали на Польшу и должны каяться?" - Шейнин вставил фразу, которая для Амнуэля уже стала крылатой. Говоря о чем угодно, он сводит все к любимым аргументам.

"Нет, со слова "прости", - ответил либерал. - Один ведущий утверждал буквально намедни, что все крысы прибежали в Лозанну. Оказывается, крысы умеют принимать решения".

"Почему вы не рады?"

"Я не привык радоваться…"

"За свою страну?" - спросил напрямик Шейнин.

"За решения суда. Не привык радоваться", - попытался парировать Амнуэль.

"Так, с вами все ясно. Даже Томашу (Томаш Мацейчук - польский журналист, традиционно озвучивающий русофобские позиции) неудобно на все это смотреть", - резюмировал Шейнин.