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Либерал с горя чуть не заплакал, узнав о победе России в CAS

12:02. 4 февраля 2018 Просмотров - 317 4 коммент. Опубликовал:

Либерал с горя чуть не заплакал, узнав о победе России в CAS

Пораженный решением CAS Григорий Амнуэль так и не смог выдавить из себя полноценный комментарий.

В эфире передачи "Время покажет" Первого канала общественный деятель и политик Григорий Амнуэль резко погрустнел, когда узнал о победе российских спортсменов в CAS. Дело в том, что Амнуэль был одним из тех, кто откровенно радовался отстранению российских атлетов от Игр. Он отстаивал интересы Запада, говоря, что в России "создана допинговая система на государственном уровне". А тут, когда стало известно о победе России, Амнуэль сразу сник.
 
В диалог с либералом-русофобом вступил ведущий передачи Артем Шейнин.
 
"Григорий, вы чуть не плачете? Расстроены победой России?" - спросил Шейнин.
 
"Я думал, ты начнешь свой текст с других слов…" - начал Амнуэль.
"В 1939 году мы напали на Польшу и должны каяться?" - Шейнин вставил фразу, которая для Амнуэля уже стала крылатой. Говоря о чем угодно, он сводит все к любимым аргументам.
 
"Нет, со слова "прости", - ответил либерал. - Один ведущий утверждал буквально намедни, что все крысы прибежали в Лозанну. Оказывается, крысы умеют принимать решения".
 
"Почему вы не рады?"
 
"Я не привык радоваться…"
 
"За свою страну?" - спросил напрямик Шейнин.
 
"За решения суда. Не привык радоваться", - попытался парировать Амнуэль.
 
"Так, с вами все ясно. Даже Томашу (Томаш Мацейчук - польский журналист, традиционно озвучивающий русофобские позиции) неудобно на все это смотреть", - резюмировал Шейнин.
 

 

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4 коммент.»

  • 5332 4398
    Ирбис 4 февраля 2018 в 12:44 Ссылка Пометить
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    Да пора и правда создавать СМЕРШ, а иначе скоро русских в Москву пускать будут только после покаяния перед любой мразью! Вот мучает меня один вопрос а где наша система которая против людей за перепечатку Благина уголовные дела открывают, а вот на вот базар жидов это мол свобода слова.

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  • 1007 772
    Степан 4 февраля 2018 в 13:30 Ссылка Пометить
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    Теперь этот анти-руссит выглядит дураком.
    Обвинял-обвинял, а теперь выходит, что он облажался.

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