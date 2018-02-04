Либерал с горя чуть не заплакал, узнав о победе России в CAS
12:02. 4 февраля 2018 Просмотров - 317 4 коммент. Опубликовал: jackomb
Пораженный решением CAS Григорий Амнуэль так и не смог выдавить из себя полноценный комментарий.
В эфире передачи "Время покажет" Первого канала общественный деятель и политик Григорий Амнуэль резко погрустнел, когда узнал о победе российских спортсменов в CAS. Дело в том, что Амнуэль был одним из тех, кто откровенно радовался отстранению российских атлетов от Игр. Он отстаивал интересы Запада, говоря, что в России "создана допинговая система на государственном уровне". А тут, когда стало известно о победе России, Амнуэль сразу сник.
В диалог с либералом-русофобом вступил ведущий передачи Артем Шейнин.
"Григорий, вы чуть не плачете? Расстроены победой России?" - спросил Шейнин.
"Я думал, ты начнешь свой текст с других слов…" - начал Амнуэль.
"В 1939 году мы напали на Польшу и должны каяться?" - Шейнин вставил фразу, которая для Амнуэля уже стала крылатой. Говоря о чем угодно, он сводит все к любимым аргументам.
"Нет, со слова "прости", - ответил либерал. - Один ведущий утверждал буквально намедни, что все крысы прибежали в Лозанну. Оказывается, крысы умеют принимать решения".
"Почему вы не рады?"
"Я не привык радоваться…"
"За свою страну?" - спросил напрямик Шейнин.
"За решения суда. Не привык радоваться", - попытался парировать Амнуэль.
"Так, с вами все ясно. Даже Томашу (Томаш Мацейчук - польский журналист, традиционно озвучивающий русофобские позиции) неудобно на все это смотреть", - резюмировал Шейнин.
loading...
Да пора и правда создавать СМЕРШ, а иначе скоро русских в Москву пускать будут только после покаяния перед любой мразью! Вот мучает меня один вопрос а где наша система которая против людей за перепечатку Благина уголовные дела открывают, а вот на вот базар жидов это мол свобода слова.
loading...
Что Вы имеете конкретно против жидов? За базар готовы ответить?
loading...
Васек, если бы ты жил в России, таких глупых вопросов не задавал.
loading...
Теперь этот анти-руссит выглядит дураком.
Обвинял-обвинял, а теперь выходит, что он облажался.