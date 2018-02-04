Как обманули историков (Познавательное ТВ, Алексей Кунгуров)

Алексей Кунгуров: Как обманули историков. История переписана и переделана, что бы утвердить права на власть.

Канал Алексея Кунгурова: https://www.youtube.com/user/Aleksey3…

Экспедиция “Вспомнить всё” летом 2018: https://planeta.ru/campaigns/vspomnitvse

Содержание:

0:01:33 – несоответствие материальных предметов и описания исторической эпохи

0:08:42 – мощные древняя индустриальная база

0:10:17 – когда построили Санкт-Петербург?

0:16:51 – глобальная война в прошлом

0:21:25 – как обманули историков

0:22:37 – история по Льву Толстому

0:25:13 – армейская математика

0:27:57 – метод статистического анализа

0:31:23 – кто управляет историей?

0:32:44 – подделка исторических документов и артефактов

0:40:13 – как восстановить подлинную историю

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com