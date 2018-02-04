Как обманули историков (Познавательное ТВ, Алексей Кунгуров)
Алексей Кунгуров: Как обманули историков. История переписана и переделана, что бы утвердить права на власть.
Канал Алексея Кунгурова: https://www.youtube.com/user/Aleksey3…
Экспедиция “Вспомнить всё” летом 2018: https://planeta.ru/campaigns/vspomnitvse
Содержание:
0:01:33 – несоответствие материальных предметов и описания исторической эпохи
0:08:42 – мощные древняя индустриальная база
0:10:17 – когда построили Санкт-Петербург?
0:16:51 – глобальная война в прошлом
0:21:25 – как обманули историков
0:22:37 – история по Льву Толстому
0:25:13 – армейская математика
0:27:57 – метод статистического анализа
0:31:23 – кто управляет историей?
0:32:44 – подделка исторических документов и артефактов
0:40:13 – как восстановить подлинную историю
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com
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Опять Кунгуров. Ну как он там, начертательную геометрию уже выучил?