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Фильм «Смерть Сталина»: такое кино нам нужно?

16:24. 4 февраля 2018 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал:

Источник: партиявеликоеотечество.рф

1 февраля 2018 года сопредседатель Партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов принял участие в дискуссии на передаче «Своя правда» радиостанции «Говорит Москва».

Тема дискуссии — отзыв Министерством культуры РФ прокатного удостоверения британского фильма «Смерть Сталина». Оппонентом Александра Юрьевича выступил режиссёр Андрей Прошкин.

Ранее Лидер Партии Великое Отечество Николай Викторович Стариков уже высказывал мнение об этом фильме в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Ситуация, казалось бы, ясная для большинства здравомыслящих людей. Но в среде «творческой интеллигенции» всё ещё находятся люди, которые считают отзыв прокатного удостоверения «запретом и цензурой».

В проведённой дискуссии Александр Юрьевич отстаивал позицию, что, помимо сомнительной художественной ценности самого фильма, отзыв прокатного удостоверения был сделан по признакам нарушения российского законодательства. И нормальное соблюдение действующего законодательства не нужно выдавать за якобы цензуру и ограничение свободы слова и творчества.

Во время эфира проходило голосование слушателей. По результатам телефонного голосования победу в дискуссии одержал Александр Юрьевич Куринов.

Справка

Андрей Прошкин — российский режиссёр и сценарист. Сын известного советского и российского режиссёра Александра Прошкина («Холодное лето 53-го года»). Заместитель председателя общественной организации «КиноСоюз», созданной рядом деятелей искусства как попытка альтернативы официальному Союзу Кинематографистов.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 2201 1383
    mary 4 февраля 2018 в 16:49 Ссылка Пометить
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    Ралис -это вот ты ,этот ведущий ,берет “слово” и лишает его смысла,опустошает.

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  • 1233 777
    Олег Лебедев 4 февраля 2018 в 19:36 Ссылка Пометить
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    Деятели “Современного Искусства” уже достали нормальных людей своей мерзостью. Так хочется, чтобы когда-нибудь государство (именно оно!) огорчило их всех по самое “не хочу”. Ей-богу, заслужили. Министр Мединский когда-то писал дельные книги, но некоторое время назад, судя по всему, перебежал за линию фронта. По своей родословной – из поляков, о чем он часто говорит. Может быть поэтому. Не все поляки одинаково лояльны России.

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