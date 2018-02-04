Фильм «Смерть Сталина»: такое кино нам нужно?

Источник: партиявеликоеотечество.рф

1 февраля 2018 года сопредседатель Партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов принял участие в дискуссии на передаче «Своя правда» радиостанции «Говорит Москва».

Тема дискуссии — отзыв Министерством культуры РФ прокатного удостоверения британского фильма «Смерть Сталина». Оппонентом Александра Юрьевича выступил режиссёр Андрей Прошкин.

Ранее Лидер Партии Великое Отечество Николай Викторович Стариков уже высказывал мнение об этом фильме в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Ситуация, казалось бы, ясная для большинства здравомыслящих людей. Но в среде «творческой интеллигенции» всё ещё находятся люди, которые считают отзыв прокатного удостоверения «запретом и цензурой».

В проведённой дискуссии Александр Юрьевич отстаивал позицию, что, помимо сомнительной художественной ценности самого фильма, отзыв прокатного удостоверения был сделан по признакам нарушения российского законодательства. И нормальное соблюдение действующего законодательства не нужно выдавать за якобы цензуру и ограничение свободы слова и творчества.

Во время эфира проходило голосование слушателей. По результатам телефонного голосования победу в дискуссии одержал Александр Юрьевич Куринов.

Справка

Андрей Прошкин — российский режиссёр и сценарист. Сын известного советского и российского режиссёра Александра Прошкина («Холодное лето 53-го года»). Заместитель председателя общественной организации «КиноСоюз», созданной рядом деятелей искусства как попытка альтернативы официальному Союзу Кинематографистов.

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Источник: nstarikov.ru