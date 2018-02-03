Замглавред «Фонтанки» Евгений Вышенков спалился на своей любви к пыткам

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков похвастался своим превосходным знанием того, как проводятся пытки над людьми. Судя по всему, он знаком со всеми тонкостями этого дела не понаслышке. И более того, полностью одобряет подобные методы.

Тесное общение Вышенкова с криминальным миром уже вряд ли кого-то удивит. После длительной отсидки нынешний замглавред «Фонтанки» не стал разрывать выгодных связей с преступной диаспорой. А на электронных страницах его газеты с завидным постоянством выходят статьи, в которых он романтизирует образы криминальных авторитетов, активно пиаря их. Появление материала о пытках отлично вписывается в общую концепцию публикаций Вышенкова, которые он мог бы выпускать в качестве курсов по подготовке юных преступников.

Так, например, ранее Вышенков красочно и доступно расписывал, как правильно похищать человека. Его советы очень похожи на инструкцию, а осведомленность в деталях подобных преступлений поражает. Очень полезный материал, ничего не скажешь.

В этом контексте стоит упомянуть то, что сам же Вышенков уже попадался на похищении людей. Он был взят под стражу, после того как в течение суток пытал молодого студента в офисе медиа-холдинга АЖУР (в который входит и вышеупомянутая «Фонтанка»). Какого рода публикаций в принципе можно ожидать от человека, замешанного в подобных делах?

Свежая статья Вышенкова показывает его извращенную любовь к пыткам. Он рассказывает о методах их проведения с каким-то особым удовольствием, останавливаясь на деталях. И в его публикации нет намеков на то, что он считает пытки над людьми аморальными и недопустимыми. Впрочем, читатели воспринимают статьи Вышенкова негативно, называя их пустым трёпом.

К слову, еще одной темой, которую любит мусолить Вышенков, является ЛГБТ. Вероятно, в этом вопросе он тоже осведомлен благодаря собственному опыту. Во время длительной отсидки многие обзаводятся определенными «голубыми пристрастиями»…

Публикации Вышенкова в целом нездоровы и едва ли могут принести пользу обществу. Гомосексуализм, пытки, реклама преступников… Что следующее? Странно, что «Фонтанку» еще не запретили за пропаганду аморального стиля жизни. А ведь доступ к материалам г-на Вышенкова имеют и несовершеннолетние.