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Замглавред «Фонтанки» Евгений Вышенков спалился на своей любви к пыткам

19:09. 3 февраля 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков похвастался своим превосходным знанием того, как проводятся пытки над людьми. Судя по всему, он знаком со всеми тонкостями этого дела не понаслышке.  И более того, полностью одобряет подобные методы.

Тесное общение Вышенкова с криминальным миром уже вряд ли кого-то удивит. После длительной отсидки нынешний замглавред «Фонтанки» не стал разрывать выгодных связей с преступной диаспорой. А на электронных страницах его газеты с завидным постоянством выходят статьи, в которых он романтизирует образы криминальных авторитетов, активно пиаря их. Появление материала о пытках отлично вписывается в общую концепцию публикаций Вышенкова, которые он мог бы выпускать в качестве курсов по подготовке юных преступников.

Так, например, ранее Вышенков красочно и доступно расписывал, как правильно похищать человека. Его советы очень похожи на инструкцию, а осведомленность в деталях подобных преступлений поражает. Очень полезный материал, ничего не скажешь.   

В этом контексте стоит упомянуть то, что сам же Вышенков уже попадался на похищении людей. Он был взят под стражу, после того как в течение суток пытал молодого студента в офисе медиа-холдинга АЖУР (в который входит и вышеупомянутая «Фонтанка»). Какого рода публикаций в принципе можно ожидать от человека, замешанного в подобных делах?      

Свежая статья Вышенкова показывает его извращенную любовь к пыткам. Он рассказывает о методах их проведения с каким-то особым удовольствием, останавливаясь на деталях. И в его публикации нет намеков на то, что он считает пытки над людьми аморальными и недопустимыми. Впрочем, читатели воспринимают статьи Вышенкова негативно, называя их пустым трёпом.

 

К слову, еще одной темой, которую любит мусолить Вышенков, является ЛГБТ. Вероятно, в этом вопросе он тоже осведомлен благодаря собственному опыту. Во время длительной отсидки многие обзаводятся определенными «голубыми пристрастиями»…

Публикации Вышенкова в целом нездоровы и едва ли могут принести пользу обществу. Гомосексуализм, пытки, реклама преступников… Что следующее? Странно, что «Фонтанку» еще не запретили за пропаганду аморального стиля жизни. А ведь доступ к материалам г-на Вышенкова имеют и несовершеннолетние.       

 

Метки: фонтанка
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