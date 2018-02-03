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Уральский «Прорыв»

15:05. 3 февраля 2018 Просмотров - 433 2 коммент. Опубликовал:

Уральский «Прорыв»: почему новый российский танк Т-90М стоит двух «Абрамсов»

Новый танк для российской армии Т-90М в 2-3 раза по показателю «Эффективность/стоимость» превосходит зарубежные аналоги.

Министерство обороны РФ планирует в этом году принять на вооружение танк Т-90М и уже заказало первую партию этих машин. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о том, что собой представляет эта машина и почему она превосходит иностранные аналоги.

 

Модернизированный или новый?

 

Танк Т-90М  – это новая машина, хотя везде он позиционируется как модернизация Т-90. Отличий от предшественников – танков Т-90 и Т-90А – у Т-90М намного больше, чем их было между Т-72Б и Т-90.

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Так, например, на «модернизированном» танке  – другие корпус и башня, новая пушка, электроспецоборудование использует новую элементную базу, коренным образом улучшилась эргономика.

 

Экипаж Т-90М теперь может похвастаться удобными креслами, достаточным рабочим пространством, персональными дефлекторами системы кондиционирования и т.д. Ни в одном танке западного производства и близко нет подобного комфорта.

 

В связи с этим крайняя модернизация «девяностого» спокойно могла бы претендовать на персональное наименование.

 

Уральский прорыв

 

В связи с этим в 2005 году «Уральским КБ транспортного машиностроения»  в инициативном порядке началась разработка программы модернизации основного танка. ОКР «Прорыв-2» именовалась как разработка «унифицированного боевого модуля». После того как к работе подключились военные и выдали техзадание на ОКР, работа стала предусматривать модернизацию всей машины. Работу завершили и в сентябре 2011 года представили ее на всеобще обозрение на полигоне «Старатель» под названием «Модернизированный танк Т-90С».

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Тем не менее работы по модернизации танка были продолжены, но уже в рамках новой ОКР «Прорыв-3». Главной целью ставилось обеспечение качественного превосходства над зарубежными танками последних модификаций: Abrams М1А2SEP (США), Leopard 2А7» (Германия), Leclerc S21 (Франция), K2 Black Panther (Ю.Корея) и другими.

 

Работы по проведению модернизации танка Т-90 были направлены на совершенствование системы управления огнем, повышение поисково-наблюдательных возможностей и повышение эксплуатационных характеристик. Однако конструкторы сумели повысить все основные показатели боевой эффективности танка – защищенность, огневую мощь, подвижность и командную управляемость. При этом в КБ параллельно велись работы по разработке унифицированной бронированной платформы «Армата» и танка Т-14, в частности.

 

Что нового

 

1. Защищенность. Повышение уровня защищенности на танке Т-90М достигнуто за счет внедрения целого комплекса мероприятий по защите. Среди них установка модулей универсальной динамической защиты (ДЗ) «Реликт» на корпусе и на башне, а также на бортовых экранах.

 

Кормовая и нижняя части башни, а также кормовая часть бортов и кормовой бронелист прикрыты решетчатыми экранами. Обитаемые отделения танка изнутри покрыты антиосколочным подбоем, выполненным из ткани на основе арамидной нити. Новая защита способна выдержать в лобовой проекции попадание любого современного танкового боеприпаса.

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Встроенная ДЗ танка Т90М имеет полностью модульное исполнение, что обеспечивает возможность оперативной замены модулей с выбором различных уровней защиты, в том числе в зависимости от условий применения и выполняемых задач.

 

Рациональная малоотражающая архитектура модернизированного танка в сочетании с применением комплекта из радиопоглощающих материалов обеспечивают снижение радиолокационной заметности танка в несколько раз по сравнению с базовым.

 

В корпусе танка, с целью повышения живучести, оптимизировано размещение топлива и боекомплекта, введены экраны, защищающие экипаж, боекомплект и оборудование от поражения вторичным потоком осколков, чего не было на прежних модификациях Т-72 и Т-90.

 

Кроме того, Т-90М оборудован новой автоматической системой постановки завес комплекса оптико-электронного подавления с расширенным рабочим диапазоном.

 

2. Огневая мощь.  Огневая мощь Т-90М повышена за счет включения в состав комплекса вооружения новых 125-мм пушки, высокоавтоматизированной системы управления огнем (СУО), дистанционно управляемой пулеметной установки, боеприпасов с повышенным могуществом действия по цели и автомата заряжания.

 

125-мм гладкоствольная танковая пушка обладает улучшенной на 25-30% точностью стрельбы и повышенной живучестью ствола. Только улучшение точностных характеристик танковой пушки позволило увеличить дальность эффективной стрельбы из нее на 15%.

Высокоавтоматизированная СУО «Калина» радикально отличается от всех СУО, которые использовались ранее на отечественных основных танках. Впервые на отечественных танках командир танка получил панорамный прицел и сопряженную с СУО систему внешнего наблюдения с возможностью автоматической передачи целеуказания от командира наводчику, что обеспечивает реализацию так называемой функции «охотник-стрелок» («hunter – killer»).

 

3. Подвижность. Высокую подвижность машине обеспечивает новый дизель В-92С2Ф, развивающий мощность 1130 л.с. Для снижения утомляемости механика-водителя при совершении маршей и при управлении на поле боя применена система автоматического переключения передач. Для управления машиной вместо рычагов используется штурвал.

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На танке Т-90М установлены бортовая информационно-управляющая система (БИУС) шасси. БИУС обеспечивает предотвращение поломок и аварий, а также продление эксплуатационного ресурса за счет диагностики всех систем, агрегатов и узлов, а также блокирования возможных неправильных действий механика-водителя.

 

4. Командная управляемость. С целью значительного повышения командной управляемости танка, в танке Т-90М установлены комплекс управления взаимодействием и аппаратура автоматизированной системы управления тактического звена. Через мультиплексный канал информационного обмена эта аппаратура, а также БИУС, СУО, системы постановки завес, опознавания «свой-чужой», кругового обзора и топографического ориентирования, а также новый автомат заряжания взаимосвязаны.

 

Комплекс средств связи, установленный в танк Т-90М, обеспечивает скрытую помехозащищенную радиосвязь с режимами технического маскирования и программной перестройки («прыгающей») частоты.
 
Один Т-90 на два «Абрамса»
 
При сохранении традиционных для отечественных танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателей подвижности и способности на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия, танк Т-90М обрел современный уровень защиты и живучести, «цифровой борт» с высокоэффективными мультиспектральными прицелами, высокопроизводительными вычислителями и многофункциональными цифровыми средствами связи, улучшенную эргономику.
Одним из важнейших показателей характеристик современных боевых машин сегодня является «эффективность/стоимость».
 
Т-90М имеет этот показатель в 2-3 раза выше по отношению к современным зарубежным основным танкам.  Другими словами, Т-90М при стоимости примерно в два раза меньшей, чем у «Абрамса» М1А2 SEP, превосходит его по боевой эффективности в полтора раза.

 

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