Так, например, на «модернизированном» танке – другие корпус и башня, новая пушка, электроспецоборудование использует новую элементную базу, коренным образом улучшилась эргономика.

Экипаж Т-90М теперь может похвастаться удобными креслами, достаточным рабочим пространством, персональными дефлекторами системы кондиционирования и т.д. Ни в одном танке западного производства и близко нет подобного комфорта.

В связи с этим крайняя модернизация «девяностого» спокойно могла бы претендовать на персональное наименование.

Уральский прорыв

В связи с этим в 2005 году «Уральским КБ транспортного машиностроения» в инициативном порядке началась разработка программы модернизации основного танка. ОКР «Прорыв-2» именовалась как разработка «унифицированного боевого модуля». После того как к работе подключились военные и выдали техзадание на ОКР, работа стала предусматривать модернизацию всей машины. Работу завершили и в сентябре 2011 года представили ее на всеобще обозрение на полигоне «Старатель» под названием «Модернизированный танк Т-90С».

Тем не менее работы по модернизации танка были продолжены, но уже в рамках новой ОКР «Прорыв-3». Главной целью ставилось обеспечение качественного превосходства над зарубежными танками последних модификаций: Abrams М1А2SEP (США), Leopard 2А7» (Германия), Leclerc S21 (Франция), K2 Black Panther (Ю.Корея) и другими.

Работы по проведению модернизации танка Т-90 были направлены на совершенствование системы управления огнем, повышение поисково-наблюдательных возможностей и повышение эксплуатационных характеристик. Однако конструкторы сумели повысить все основные показатели боевой эффективности танка – защищенность, огневую мощь, подвижность и командную управляемость. При этом в КБ параллельно велись работы по разработке унифицированной бронированной платформы «Армата» и танка Т-14, в частности.

Что нового

1. Защищенность. Повышение уровня защищенности на танке Т-90М достигнуто за счет внедрения целого комплекса мероприятий по защите. Среди них установка модулей универсальной динамической защиты (ДЗ) «Реликт» на корпусе и на башне, а также на бортовых экранах.

Кормовая и нижняя части башни, а также кормовая часть бортов и кормовой бронелист прикрыты решетчатыми экранами. Обитаемые отделения танка изнутри покрыты антиосколочным подбоем, выполненным из ткани на основе арамидной нити. Новая защита способна выдержать в лобовой проекции попадание любого современного танкового боеприпаса.

Встроенная ДЗ танка Т90М имеет полностью модульное исполнение, что обеспечивает возможность оперативной замены модулей с выбором различных уровней защиты, в том числе в зависимости от условий применения и выполняемых задач.

Рациональная малоотражающая архитектура модернизированного танка в сочетании с применением комплекта из радиопоглощающих материалов обеспечивают снижение радиолокационной заметности танка в несколько раз по сравнению с базовым.

В корпусе танка, с целью повышения живучести, оптимизировано размещение топлива и боекомплекта, введены экраны, защищающие экипаж, боекомплект и оборудование от поражения вторичным потоком осколков, чего не было на прежних модификациях Т-72 и Т-90.

Кроме того, Т-90М оборудован новой автоматической системой постановки завес комплекса оптико-электронного подавления с расширенным рабочим диапазоном.

2. Огневая мощь. Огневая мощь Т-90М повышена за счет включения в состав комплекса вооружения новых 125-мм пушки, высокоавтоматизированной системы управления огнем (СУО), дистанционно управляемой пулеметной установки, боеприпасов с повышенным могуществом действия по цели и автомата заряжания.

125-мм гладкоствольная танковая пушка обладает улучшенной на 25-30% точностью стрельбы и повышенной живучестью ствола. Только улучшение точностных характеристик танковой пушки позволило увеличить дальность эффективной стрельбы из нее на 15%.

Высокоавтоматизированная СУО «Калина» радикально отличается от всех СУО, которые использовались ранее на отечественных основных танках. Впервые на отечественных танках командир танка получил панорамный прицел и сопряженную с СУО систему внешнего наблюдения с возможностью автоматической передачи целеуказания от командира наводчику, что обеспечивает реализацию так называемой функции «охотник-стрелок» («hunter – killer»).

3. Подвижность. Высокую подвижность машине обеспечивает новый дизель В-92С2Ф, развивающий мощность 1130 л.с. Для снижения утомляемости механика-водителя при совершении маршей и при управлении на поле боя применена система автоматического переключения передач. Для управления машиной вместо рычагов используется штурвал.

На танке Т-90М установлены бортовая информационно-управляющая система (БИУС) шасси. БИУС обеспечивает предотвращение поломок и аварий, а также продление эксплуатационного ресурса за счет диагностики всех систем, агрегатов и узлов, а также блокирования возможных неправильных действий механика-водителя.

4. Командная управляемость. С целью значительного повышения командной управляемости танка, в танке Т-90М установлены комплекс управления взаимодействием и аппаратура автоматизированной системы управления тактического звена. Через мультиплексный канал информационного обмена эта аппаратура, а также БИУС, СУО, системы постановки завес, опознавания «свой-чужой», кругового обзора и топографического ориентирования, а также новый автомат заряжания взаимосвязаны.

Комплекс средств связи, установленный в танк Т-90М, обеспечивает скрытую помехозащищенную радиосвязь с режимами технического маскирования и программной перестройки («прыгающей») частоты.

Один Т-90 на два «Абрамса»

При сохранении традиционных для отечественных танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателей подвижности и способности на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия, танк Т-90М обрел современный уровень защиты и живучести, «цифровой борт» с высокоэффективными мультиспектральными прицелами, высокопроизводительными вычислителями и многофункциональными цифровыми средствами связи, улучшенную эргономику.