Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2018
- 09:46 Стали известны подробности ликвидации украинского оккупанта на Донбассе.
- 06:24 Отвлечение внимания в Марьинке.
- Вчера 23:59 Донбасс: Ликвидирован один оккупант, трое ранены.
- Вчера 22:04 Ряды Народной милиции ЛНР пополняются добровольцами.
Стали известны подробности ликвидации украинского оккупанта на Донбассе
Утром 3 февраля штаб «АТО» подтвердил гибель украинского оккупанта, погибшего на Донбассе в минувший четверг, и сообщил подробности ликвидации.
Напомним, об очередной потере в рядах ВСУ ранее писала «Русская Весна».
Сегодня в украинском командовании сообщили, что «атошник» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
«По уточненной информации 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий ВСУ. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в субботней сводке штаба «АТО».
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Отвлечение внимания в Марьинке
https://poltora-bobra.livejournal.com/1343302.html – цинк
Гонят собак и кошек на мины под дулом автомата!
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Донбасс: Ликвидирован один оккупант, трое ранены
В зоне «АТО» уничтожен украинский военный.
Об этом сообщил председатель так называемой Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
«В Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г. р., военнослужащий в/ч А1302», — отметил он.
У погибшего осталась беременная сожительница.
Также, по данным штаба «АТО», под Авдеевкой трое украинских военных получили ранения.
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Ряды Народной милиции ЛНР пополняются добровольцами
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Собак едят корейцы, кошек китайцы. О чём статья?
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“Ликвидирован оккупант” Уже не могу понять где разведчики, а где шпионы. Хотя вроде одинаковое дело делают, но на разное руководство.