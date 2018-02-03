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Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2018

11:38. 3 февраля 2018 Просмотров - 188 2 коммент. Опубликовал:

Стали известны подробности ликвидации украинского оккупанта на Донбассе

Стали известны подробности ликвидации украинского оккупанта на Донбассе | Русская весна

Утром 3 февраля штаб «АТО» подтвердил гибель украинского оккупанта, погибшего на Донбассе в минувший четверг, и сообщил подробности ликвидации.

Напомним, об очередной потере в рядах ВСУ ранее писала «Русская Весна».

Сегодня в украинском командовании сообщили, что «атошник» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

«По уточненной информации 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий ВСУ. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в субботней сводке штаба «АТО».

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Отвлечение внимания в Марьинке



https://poltora-bobra.livejournal.com/1343302.html – цинк

Гонят собак и кошек на мины под дулом автомата!

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Донбасс: Ликвидирован один оккупант, трое ранены

Донбасс: Ликвидирован один оккупант, трое ранены | Русская весна

В зоне «АТО» уничтожен украинский военный.

Об этом сообщил председатель так называемой Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«В Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г. р., военнослужащий в/ч А1302», — отметил он.

У погибшего осталась беременная сожительница.

Также, по данным штаба «АТО», под Авдеевкой трое украинских военных получили ранения.

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Ряды Народной милиции ЛНР пополняются добровольцами

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2 коммент.»

  • 38 4
    VaSya 3 февраля 2018 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Собак едят корейцы, кошек китайцы. О чём статья?

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  • 38 4
    VaSya 3 февраля 2018 в 12:10 Ссылка Пометить
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    “Ликвидирован оккупант” Уже не могу понять где разведчики, а где шпионы. Хотя вроде одинаковое дело делают, но на разное руководство.

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