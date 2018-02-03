Сводки от ополчения Новороссии 03 февраля 2018

Утром 3 февраля штаб «АТО» подтвердил гибель украинского оккупанта, погибшего на Донбассе в минувший четверг, и сообщил подробности ликвидации.

Напомним, об очередной потере в рядах ВСУ ранее писала «Русская Весна».

Сегодня в украинском командовании сообщили, что «атошник» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.