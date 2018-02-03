Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 февраля 2018

Боевики группировки «Джейш аль-Наср» («Армия победы» — араб.) в очередной раз опубликовали кадры обстрела штурмовика ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб.

Члены бандформирования попытались сбить бронированный «Грач» Су-25 из зенитной установки, установленной в кузове пикапа, как всегда, безуспешно.

«Зенитной атакой “Армия победы” поразила российский военный самолет над ​​восточной сельской местностью Идлиб», — говорится в подписи к видео.

Многие СМИ зачем-то написали, что Су-25 «виртуозно ушёл от атаки», «уклонился» и это «высший пилотаж», на самом же деле он просто прямо летел, невзирая на обстрел со стороны криворуких бандитов.

Самоликвидация снаряда

На кадрах видны трассеры в небе и пролетающая «сушка», на 23 секунде (видео №1) и на 15 секунде (видео №2) виден всполох огня, как может показаться, относительно недалеко от самолёта. Но не надо забывать, что здесь легко обмануться из-за визуального восприятия, а реальное расстояние может исчисляться многими десятками метров.

Безграмотные же террористы приняли вспышку на видео за попадание по российскому самолёту и начали радостно кричать свои любимые лозунги.

На самом же деле хорошо видно, что взрыв произошёл на значительном расстоянии от штурмовика. Это сработал самоликвидатор снаряда 23-мм зенитной установки.

ЗУ-23-2 снаряжается осколочно-фугасными снарядами ОФЗТ массой 188,5 г, которые укомплектованы головным взрывателем В19У или В19УК (ранее — МГ-25) с самоликвидатором и максимальным временем срабатывания через 11 секунд после выстрела. В зависимости от установленного времени взрыв снаряда происходит через 5 — 11 секунд после выстрела. Именно такая детонация боеприпаса и видна на видео. Судя по расстоянию до цели, осколки при взрыве никак не могли повредить штурмовик.

Любопытно, что более полное видео опубликовал медиа-ресурс сирийской оппозиции, оно называется «Российский самолёт был поражен прицельным огнем с земли в восточной части Идлиба».

Очень похоже, что члены «Армии победы» смонтировали ролик, использовав свои кадры какой-то стрельбы из зенитки и чужие кадры со взрывом снаряда в небе. Вполне вероятно, что эти две части видеосюжета никак не связаны между собой.

Таким образом пропагандисты группировки могут пытаться поднять боевой дух своих боевиков, терпящих поражения в ходе наступления Сирийской армии в Идлибе.

НВФ «Джейш аль-Наср» является одним из получателей противотанковых ракетных комплексов TOW от Минобороны США.

Банда несколько лет регулярно публикует видеоролики с обстрелами военной техники и объектов Вооруженных сил Сирии американскими ПТРК.

Ранее группировка заявляла, что в Сирии сбит вертолёт ВКС РФ (+ФОТО, КАРТА).

Справка РВ

Су-25 (изделие «Т-8», по кодификации НАТО: Frogfoot, «лягушка») — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно и в любых метеорологических условиях. Во время испытаний в Афганистане в ВВС СССР боевой самолёт получил прозвище «Грач».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация