Путин как superstar
17:00. 3 февраля 2018 Просмотров - 277 4 коммент. Опубликовал: brahman
Правильно люди говорят: у народа память прочная, а у толпы – на две недели…
Позорнейший для России Хасавюртовский мир. 31 августа 1996 года. Через три года Чечня имела право отделиться от России. А за ней – и многие другие республики, области, края.
Помните, как хотели создать Дальневосточную республику? Сибирскую? Поморскую? Краснодарскую и прочие?!!
Об этом, а также о роли Путина в сохранении целостности России, предлагаемое видео А.В. Караулова.
Позорнейший для России Хасавюртовский мир. 31 августа 1996 года. Через три года Чечня имела право отделиться от России. А за ней – и многие другие республики, области, края.
Помните, как хотели создать Дальневосточную республику? Сибирскую? Поморскую? Краснодарскую и прочие?!!
Об этом, а также о роли Путина в сохранении целостности России, предлагаемое видео А.В. Караулова.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Целостность России важна для Путина, а простому народу важно иметь стабильную высокооплачиваемую работу и не важно в каком государстве.
loading...
целостность важная например,для олигархов..а население,так попутно ведь работать то кто то должен.Вы почему то этот аспект не рассматриваете.Ведь Ельцин ставленник США.а чем хуже Путин?да ни чем..такой же СПЯЩИЙ.
loading...
Путин едет по стране, а страна у нас …
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=XKz04uuC0ug
loading...
Господа,Путина поставили,чтобы тот сохранил заработанное олигархами,а попутно сохранил и страну.А если она развалиться..где будут кормиться хозяева Путина?ОН выполняет все свои обязательства.Путин либерал до мозга костей..такой же ленивый и безпринципный политик.Хватит людей разводить на эту фигню.