Путин как superstar

Правильно люди говорят: у народа память прочная, а у толпы – на две недели…Позорнейший для России Хасавюртовский мир. 31 августа 1996 года. Через три года Чечня имела право отделиться от России. А за ней – и многие другие республики, области, края.Помните, как хотели создать Дальневосточную республику? Сибирскую? Поморскую? Краснодарскую и прочие?!!Об этом, а также о роли Путина в сохранении целостности России, предлагаемое видео А.В. Караулова.

Источник: ss69100.livejournal.com