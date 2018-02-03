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Путин как superstar

17:00. 3 февраля 2018 Просмотров - 277 4 коммент. Опубликовал:
Правильно люди говорят: у народа память прочная, а у толпы – на две недели…

Позорнейший для России Хасавюртовский мир. 31 августа 1996 года. Через три года Чечня имела право отделиться от России. А за ней – и многие другие республики, области, края.

Помните, как хотели создать Дальневосточную республику? Сибирскую? Поморскую? Краснодарскую и прочие?!!

Об этом, а также о роли Путина в сохранении целостности России, предлагаемое видео А.В. Караулова.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, ельцин, история, кавказ, караулов, Путин, Россия, Чечня
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4 коммент.»

  • 51 11
    VaSya 3 февраля 2018 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Целостность России важна для Путина, а простому народу важно иметь стабильную высокооплачиваемую работу и не важно в каком государстве.

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      serjoza VaSya 3 февраля 2018 в 19:09 Ссылка Пометить
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      целостность важная например,для олигархов..а население,так попутно ведь работать то кто то должен.Вы почему то этот аспект не рассматриваете.Ведь Ельцин ставленник США.а чем хуже Путин?да ни чем..такой же СПЯЩИЙ.

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  • 56 6
    VaSya 3 февраля 2018 в 18:47 Ссылка Пометить
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    Путин едет по стране, а страна у нас …
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=XKz04uuC0ug

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  • 5360 3262
    serjoza 3 февраля 2018 в 19:07 Ссылка Пометить
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    Господа,Путина поставили,чтобы тот сохранил заработанное олигархами,а попутно сохранил и страну.А если она развалиться..где будут кормиться хозяева Путина?ОН выполняет все свои обязательства.Путин либерал до мозга костей..такой же ленивый и безпринципный политик.Хватит людей разводить на эту фигню.

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