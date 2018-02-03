Путешествие по Млечному Пути (видео)

Космическая обсерватория «Гершель» (Herschel Space Observatory) запущена Европейским космическим агентством (The European Space Agency, ESA) 14 мая 2009 года. Миссия названа в честь сэра Уильяма Гершеля, первого исследователя инфракрасного спектра. Спутник работал на гелиоцентрической орбите вблизи второй точки Лагранжа (L2) системы Земля — Солнце.

Научная миссия завершилась 17 июня 2013 года, когда были исчерпаны запасы топлива. Обсерватория была выведена на орбиту вокруг Солнца, на которой она останется навсегда. За годы своей службы «Гершель» внес огромный вклад в науку, став первой космической обсерваторией для полномасштабного изучения инфракрасного излучения в космосе. Телескоп «Гершеля» с зеркалом диаметром 3,5 метра — самый крупный, работавший в космосе в инфракрасном спектре.

Новое видео, опубликованное ESA, смонтировано на основе многолетних данных, которые регулярно передавала обсерватория. 70 карт объединены в панораму, охватывающую около 40% всей центральной плоскости Млечного пути. Эта часть Галактики является домом для большинства ее звезд — именно это скопление образует заметную даже невооруженным глазом полосу на ночном небе.