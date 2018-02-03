Источник: ru.sputnik.az

Все помнят, кто остановил фашизм ценой своей крови, сказал лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

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«СССР сыграл ключевую, важнейшую роль в разгроме фашистской Германии, но, к сожалению, по прошествии многих десятилетий после великой Победы это приходится кому-то ещё доказывать». Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, отметил в эфире радио Sputnik, юбилей победы в Сталинградской битве напоминает о том, кто внес решающий вклад в разгром фашизма.

«Процесс фальсификации истории, изменение акцентов, сравнение несравнимого на Западе начались сразу после 1945 года. В нашей стране никто и никогда не отрицал, что вместе с нами в одном строю воевали страны антигитлеровской коалиции. Однако достаточно просто посмотреть, какое количество войск участвовало в этих битвах, когда произошла высадка в Нормандии, какое количество дивизий Гитлер держал на Восточном, а какое – на Западном фронте. И тогда любому честному наблюдателю станет понятно, кто же действительно внес решающий вклад в разгром чумы ХХ века»-, сказал Николай Стариков.

Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта пройдут в Волгограде в пятницу, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область второго февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

Источник: nstarikov.ru