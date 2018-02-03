Олимпиада, Грудинин и национальные интересы

На минувшей неделе я побывал с визитом в Татарстане: сначала в Бугульме, затем в городе Набережные Челны.



Материалы об этой поезде буду публиковать по мере готовности. Начнём с видеозаписи встречи с жителями г. Бугульма.

Она состоялась 26 января в русском государственном драматическом театре имени А. В. Баталова.

Прекрасный зал, прекрасная акустика, интересные вопросы на самые разные темы.

Хронометраж

00:00:00 – Вступительное слово

00:02:05 – Тех, кто отказывается от себя, в мире не уважают

00:13:40 — Как гуманитарная помощь США вредит странам

00:16:19 – Для чего нам прививают «общечеловеческие ценности»

00:20:40 – Мы должны отстаивать свои национальные интересы

00:44:23 – О перспективах Партии Великое Отечество

00:49:05 – Какая должна была быть реакция государства в ситуации с Олимпиадой

00:52:21 – Следует ли чтить память Колчака

01:00:56 – О нелепости бюджетного правила

01:1:16 – О шансах Грудинина на президентских выборах

01:14:05 – Как подбираются эксперты на политические ток-шоу

01:18:26 – Как вернуть деньги из оффшоров

01:24:34 – У офицеров выбор есть всегда

01:28:17 – Как меняется мнение народа к политическим деятелям

01:31:47 – Есть ли шанс на изменение Конституции

01:33:52 – Про книгу «Сталин. Вспоминаем вместе»

01:43:48 – Об отношении к левому блоку и Грудинину

01:47:47 – Кто из политологов ближе вам по духу

01:48:54 – Как устанавливается подлинность исторических документов

01:56:24 – О необходимости идеологического стержня

02:00:01 – Есть ли будущее у библиотек

02:03:58 – Об изучении национальных языков в республиках РФ

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Источник: nstarikov.ru