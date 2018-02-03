Олимпиада, Грудинин и национальные интересы
На минувшей неделе я побывал с визитом в Татарстане: сначала в Бугульме, затем в городе Набережные Челны.
Материалы об этой поезде буду публиковать по мере готовности. Начнём с видеозаписи встречи с жителями г. Бугульма.
Она состоялась 26 января в русском государственном драматическом театре имени А. В. Баталова.
Прекрасный зал, прекрасная акустика, интересные вопросы на самые разные темы.
Хронометраж
00:00:00 – Вступительное слово
00:02:05 – Тех, кто отказывается от себя, в мире не уважают
00:13:40 — Как гуманитарная помощь США вредит странам
00:16:19 – Для чего нам прививают «общечеловеческие ценности»
00:20:40 – Мы должны отстаивать свои национальные интересы
00:44:23 – О перспективах Партии Великое Отечество
00:49:05 – Какая должна была быть реакция государства в ситуации с Олимпиадой
00:52:21 – Следует ли чтить память Колчака
01:00:56 – О нелепости бюджетного правила
01:1:16 – О шансах Грудинина на президентских выборах
01:14:05 – Как подбираются эксперты на политические ток-шоу
01:18:26 – Как вернуть деньги из оффшоров
01:24:34 – У офицеров выбор есть всегда
01:28:17 – Как меняется мнение народа к политическим деятелям
01:31:47 – Есть ли шанс на изменение Конституции
01:33:52 – Про книгу «Сталин. Вспоминаем вместе»
01:43:48 – Об отношении к левому блоку и Грудинину
01:47:47 – Кто из политологов ближе вам по духу
01:48:54 – Как устанавливается подлинность исторических документов
01:56:24 – О необходимости идеологического стержня
02:00:01 – Есть ли будущее у библиотек
02:03:58 – Об изучении национальных языков в республиках РФ
Источник: nstarikov.ru
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всё побрякушки-лимпиады обсуждаете.
А вот кусочек Реальности:
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/49762.html
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Ликвидатор! Я тебя не узнаю. С каких это пор Олимпиада(с очень-очень большой буквы) для тебя вдруг превратилась в “…побрякушки-лимпиады…” ? А как же тогда быть с твоими аргументами о необходимости поездки наших спортсменов в Корею, об огромной важности этого действия, о необходимости и готовности выступать под любым флагом и гимном (или даже вообще без них),о том, что спортсмены живые люди и их надо понять, ну и т.д. Ведь ты же был таким большим патриотом России и для тебя было очень важно наше присутствие на олимпиаде и ты с пеной у рта защищал это своё мнение. Что случилось за последние сутки, что я такого важного пропустил- что олимпиада для тебя вдруг превратилась в “побрякушки”? Может пояснишь вкратце- уж очень мне интересно.
Только прошу – давай без обид. Моё мнение какое было- такое и осталось, а твоё изменилось даже не на противоположное, а… я даже слово подобрать не могу – на какое.
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Я побывал, я я я… – сами знаете про головку…
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стариков Путинец и просто начал одебиливаться..не видит причин и следсткий.Тем более он живет хорошо и проблемы населения его волнуют мало.Сыроват Стариков вообще даже для депутата .