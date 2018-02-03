Никакого мошенничества: Промышленность скатывается в рецессию, а ВВП растет

Кто манипулирует цифрами статистики?

ВВП России в 2017 г. вырос на 1,5%, сообщил Росстат предварительную оценку показателя. В то же время совокупные убытки предприятий на конец прошлого года выросли почти на 30%, а суммарная прибыль до показателей 2016 года так и не дотянула. Отечественная промышленность давно находится в технической рецессии. Непонятно, как убытки предприятий реального сектора экономики могут давать рост ВВП. Похоже, кое-кто тупо манипулирует цифрами.

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт заявляет, что власти разучились разговаривать с народом нормальным языком и признавать свои ошибки:

«Зачем нужно подтасовывать показатели? Почему честно не сказать, что у нас этот год прошел плохо? Есть данные Счетной Палаты, они почему-то начали с Росстатом расходиться, и в принципе, по «гамбургскому счету», надо разогнать одну из этих организаций за фальсификацию важных для страны данных. Мы реально снижаемся по доходам. Сказать, что у нас пропасть, - нет. Почему же наши чиновники разговаривают с народом, как с какими-то избалованными детьми? Мы же не в пропасти, мы просто в небольшом минусе. Это повод перестроить работу экономического блока правительства. А он, может быть, из хороших побуждений, занят экономией, потому что надо наполнить бюджет».

Напомним, в Фонде развития промышленности на этот год предусмотрено лишь 20 миллиардов рублей. Чиновники Правительства посчитали, что этой суммы будет вполне достаточно для того, чтобы дать развитие реальному сектору экономики.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев согласен, что этих средств явно недостаточно:

«Это кошкины слёзы. Мы понимаем, что мытари из экономического блока Правительства настроены на то, как бы сэкономить и наполнить бюджет. Хотя, за счёт экономии мы не выйдем на те темпы, которыми развиваются другие страны».

Нашему финансово-экономическому блоку и ЦБ пора определиться, либо мы действуем по сценарию Всемирного банка и их индикаторам измерения, либо мы идем своим путем, и тогда не ссылаемся на какие-то места в каких-то мировых рейтингах.

«У нас не конкурс красоты, где мисс Россия должна занять приличное место, дело не в месте, - говорит Ян Арт. - Мне кажется, мы немного с перебором ориентируемся на эти индексы, потому что какое бы место мы ни занимали, оно же условно по отношению к другим местам. Важно, что мы сами ощущаем, то есть наш внутренний индекс измеряется чеком, который мы оставляем в магазине, доходами, которые мы имеем по основной работе или бизнесу, и ощущением перспектив. Не думаю, что сегодня российский бизнес оценивает перспективы 2018 года, как благоприятные. Но он не считает их катастрофическими, мы в этом смысле неплохой народ, мы умеем в трудной ситуации сказать, жить можно».

Жить можно. И работать тоже. Главное - понять, куда мы движемся. А с этим в нашей стране проблематично. Куда проще подправить цифры в отчетах. Не давать же дешевые кредиты малым и средним предприятиям! Лучше уж помочь «нищей» Америке, переводя туда триллионы денег российских налогоплательщиков. Промышленники и предприниматели России хватаются за голову, потому что изменений в денежно-кредитной политике пока невидно, а модернизировать производство необходимо уже сегодня.

«Без кредитного рычага не развивается никто. Если кредитный рычаг будет дорогой, говорить о развитии, об импортозамещении на оборудование, средний срок службы которого уже приблизился к 26-ти годам, - это просто слова, просто призыв. Чтобы создать конкурентоспособное импортозамещающее экспортоориентированную продукцию, у нас суперсовременные технологии должны быть. И ведь знают наши промышленники, как модернизировать производства. Но как только начинают считать модель, с нашей кредитно-денежной системой ничего не получается»,

- сетует Председатель Совета директоров литейно-механического завода «Магнолия» из Набережных Челнов Сергей Майоров. Жаль, что наши финансово-экономические власти этого не понимают. Или же попросту плюют на настоящее и будущее страны, набивая карманы и выводя средства за кордон.