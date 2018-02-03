Кто не создает, тот разрушает
12:30. 3 февраля 2018 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Екатеринбурге создали открытки с «призраком» телебашни
Фото предоставлены Александром Сафроновым
Жители Екатеринбурга выпустили провокационные открытки с вырезанным силуэтом заброшенной телебашни, которую в ближайшее время собираются снести. Как рассказал Znak.com один из авторов открыток — основатель просветительского проекта «Горнозаводская цивилизация» Александр Сафронов, таким образом он и его коллеги решили высказать свое «нет» сносу телебашни, ставшей символом уральской столицы. «Мы не хотим, чтобы ее сносили. Конечно, мы понимаем, что наша затея — это лишь капля в океане других голосов. И если наша затея не поможет, то пусть башня останется таким вот призраком, хотя бы на открытках», — говорит Александр.
Карточки содержат отсылки к культовым фильмам «Властелин колец» и «Темный рыцарь», а также прямые обращения к тем, кто решил снести знаменитый недострой: «Ничего личного — просто бизнес» и «Кто не создает — тот разрушает».
Первоначальный тираж открыток небольшой — 100 штук. Но создатели намерены распространять их до тех пор, пока решение по башне не будет пересмотрено или же пока башня не упадет. Цена на открытки символическая — всего 80 рублей. Приобрести их можно в магазине Got Comics. Тем, кто принимал решение снести башню, авторы инициативы готовы подарить открытки.
«Мы уверены, что такая инициатива способна привлечь внимание неравнодушной общественности к проблеме сноса местной достопримечательности. Если она найдет свой отклик среди горожан, то, возможно, решение о сносе башни сможет измениться в противоположную сторону», — говорит Александр Сафронов.
Напомним, на месте недостроенной башни УГМК собирается построить ледовую арену, которая станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Автомобилист». Башня будет демонтирована путем термического разрушения до начала чемпионата мира по футболу.
На данный момент рабочие готовят земляную подушку, куда будут падать обломки башни. Сейчас на стилобатном этаже башни уже срезали все металлические конструкции. Между тем горожане организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос недостроя.
Лёля Мингалёва
Источник
Фото предоставлены Александром Сафроновым
Жители Екатеринбурга выпустили провокационные открытки с вырезанным силуэтом заброшенной телебашни, которую в ближайшее время собираются снести. Как рассказал Znak.com один из авторов открыток — основатель просветительского проекта «Горнозаводская цивилизация» Александр Сафронов, таким образом он и его коллеги решили высказать свое «нет» сносу телебашни, ставшей символом уральской столицы. «Мы не хотим, чтобы ее сносили. Конечно, мы понимаем, что наша затея — это лишь капля в океане других голосов. И если наша затея не поможет, то пусть башня останется таким вот призраком, хотя бы на открытках», — говорит Александр.
Карточки содержат отсылки к культовым фильмам «Властелин колец» и «Темный рыцарь», а также прямые обращения к тем, кто решил снести знаменитый недострой: «Ничего личного — просто бизнес» и «Кто не создает — тот разрушает».
Первоначальный тираж открыток небольшой — 100 штук. Но создатели намерены распространять их до тех пор, пока решение по башне не будет пересмотрено или же пока башня не упадет. Цена на открытки символическая — всего 80 рублей. Приобрести их можно в магазине Got Comics. Тем, кто принимал решение снести башню, авторы инициативы готовы подарить открытки.
«Мы уверены, что такая инициатива способна привлечь внимание неравнодушной общественности к проблеме сноса местной достопримечательности. Если она найдет свой отклик среди горожан, то, возможно, решение о сносе башни сможет измениться в противоположную сторону», — говорит Александр Сафронов.
Напомним, на месте недостроенной башни УГМК собирается построить ледовую арену, которая станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Автомобилист». Башня будет демонтирована путем термического разрушения до начала чемпионата мира по футболу.
На данный момент рабочие готовят земляную подушку, куда будут падать обломки башни. Сейчас на стилобатном этаже башни уже срезали все металлические конструкции. Между тем горожане организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос недостроя.
Лёля Мингалёва
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Какая-то пропаганда иностранных сериалов. Глупо.