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Китайские акции рушатся, а власти Гонконга наблюдают за всплеском снятия наличных из банкоматов

21:53. 3 февраля 2018 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:

Китайские акции снижаются уже пятый день подряд (чего не происходило с мая 2017 года), при этом индекс Shenzhen Composite с большим удельным весом акций технологических компаний потерял 5% с начала года, а Shanghai Composite находится теперь на уровнях окончания прошлого года.

Китайские акции рушатся, а власти Гонконга наблюдают за всплеском снятия наличных из банкоматов

Это снижение совпало по времени с обрушением Биткоина…

Китайские акции рушатся, а власти Гонконга наблюдают за всплеском снятия наличных из банкоматов

И ходят слухи, что китайские банкиры в группе WeChat вымаливают депозиты.  

Другими словами – кризис ликвидности.

И тревоги лишь растут благодаря последнему сообщению Reuters о том, что в банкоматах Гонконга резко подскочили объемы снятия наличных, что вызвало пристальное внимание со стороны монетарного регулятора, банковской индустрии и полиции. Все это происходит на фоне сообщений СМИ о том, что граждане материкового Китая снимают сотни тысяч долларов наличными, используя до 50 карт одновременно.

Китайские акции рушатся, а власти Гонконга наблюдают за всплеском снятия наличных из банкоматов

Китай ведет борьбу с оттоком капитала в течение многих лет. Ограничения, вступившие в силу 1 января этого года, устанавливают потолок на снятие наличных за границей с помощью банковских карт китайских банков.

Игорный хаб в Макао представил в прошлом году технологию распознавания лиц в банкоматах для противодействия незаконному оттоку капитала из материкового Китая. Этот ход, по мнению гонконгского центробанка, мог стать причиной увеличения объемов снятия наличных в банкоматах Гонконга.

“Монетарные власти Гонконга осведомлены о сообщениях средств массовой информации о людях, использующих несколько карт материковых банков для снятия наличных в банкоматах Гонконга”, — говорится в заявлении центрального банка. И далее там говорится о том, что центробанк “наблюдает за ситуацией и обсуждает эту проблему с банковской отраслью и полицией”.

Местный банкир сказал, что некоторые коммерческие банки активизировали мониторинг за снятиями наличных.

Гонконгская полиция заявила, что она тесно сотрудничает с центробанком и банковской отраслью, чтобы реагировать на любые изменения в тенденциях финансовой преступности.

Хотя происходящее связано с отмыванием денег и оттоком капитала, ликвидация акций и криптовалют, а теперь и снятие наличных из банкоматов говорят нам о том, что происходит нечто большее, чем обычное накопление ликвидности перед Новым Годом.

И гораздо более важный вопрос — когда Китай снова девальвирует свою валюту? Отток капитала предвосхищает это событие …

Китайские акции рушатся, а власти Гонконга наблюдают за всплеском снятия наличных из банкоматов

Опубликовано 01.02.2018 г.

Источник: Chinese Stocks Tumble As Hong Kong Officials Monitor Surge In ATM Withdrawals

http://finview.ru/2018/02/02/kitajjskie-akcii-rushatsya-a-vlasti-gonkong…

Источник: pravosudija.net

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