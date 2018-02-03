13 ДРУЗЕЙ ПУТИНА ИЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ США К МИРУ

Каким должен быть ответ на составление американского списка, и угрозу к тому что в любой момент к названным людям могут применить санкции.

Частично я уже давал ответ в 2014 году, когда введи санкции за Крым. За это время утекло много воды, и тот список надо расширить.



Торговля США и России весьма мала, причем в ней заинтересованы как и мы так и американцы. Титановая губка для самолетов, где нас может подменить тот же Китай. Ракетные двигатели, так США уже практически создали свои, еще год - два и в них прекратят нуждаться. Остальное мелочевка, не стоящая упоминания. Так же и США не накладывают никаких ограничений на торговлю, поскольку это как стричь свинью, "шерсти мало, визга много". США хочет чтобы их союзники не торговали с РФ. пытаясь заставить их нанести вред самим себе, под угрозой санкций им. Им к этому подготавливает свежеопубликованный список.



В военной области угрожать мы не можем , в торговой тоже. Но Америка крупнейший держатель интеллектуальной собственности. И санкционный удар надо наносить именно там. Там, в обороне Америки, сплошные дыры. В этом беда постиндустриальной страны, она защищена только копирайтом.



К примеру. В мире науки одна из главных проблем — доступ к научным работам. Он стоит очень дорого: за один труд можно заплатить 30 долларов, а иногда и несколько тысяч долларов, а ведь исследователям иногда нужно прочитать десятки и даже сотни документов. В результате многие ученые вынуждены в буквальном смысле заниматься добычей научных работ. Студентка из Казахстана Александра Элбакян решила, что это нечестно, и в 2011 году создала сайт Sci-Hub, где можно почти любую работу скачать бесплатно.

Сайт https://sci-hub.tw/ стал самым популярным научным сайтом в мире.

В ноябре 2015 года суд в Нью-Йорке постановил отобрать домен sci-hub.org. У LibGen домен также отобрали. Но они переехали на другие адреса. Каждая пиратская статья отнимает около 100 000 долларов у издательства Elsevier. Так во всяком случае говорится в иске Elsevier.



Работу Александры Элбакян, можно масштабировать на государственном уровне. И завести множество сайтов, дублирующих американские, которые работают за подписку или за наличные. Кто то работающий на государство подписывается на сайт, и дублирует материал на бесплатном аналоге, зарабатывая уже на рекламе. Весь трафик уходит в русскоязычный интернет, а всякие Блумберги, Гардианы, Вашингтон пост страдают, лишаясь денег, распуская журналистов. Тут уже удар двойной. И по американской экономике и по англоязычным СМИ.



Российский ответ на американские санкции



Первый этап санкций, должен заключаться в выпуске закона, где страна объявившая санкции считается объявившей торговую войну нашему государству. В отношении этого государства агрессора не действуют законы копирайта его продукции



Еще 12 этапов русских санкций выглядит созданием поочередных списков, сайтов и компаний, куда будет нанесен удар. Это также рекламный анонс будущих сайтов.



1. Первый список будет касаться платных американских СМИ. Второй этап распространение информации с новых сайтов

2. Второй список американские аудиокомпании. Второй этап распространение музыки и аудиокниг с новых сайтов

3. Третий список американские кинокомпании. Второй этап распространение кинофильмов и сериалов с новых сайтов.

4. Четвертый список американские кинокомпании выпускающие игры. Второй этап распространение компьютерных игр и обновлений с новых сайтов.

5. Пятый список американские компании выпускающие софт. Второй этап распространение софта и обновлений с новых сайтов.

6. Шестой список американские компании владеющие формулами лекарственных средств, к примеру виагры. Второй этап создание фармы распространяющих продукцию с этими формулами.

В принципе, списки можно продолжать, ведь еще существует куча областей защищенных только копирайтом, несоблюдение которого во время торговой войны разрешено



Все эти санкции будут действовать пока Америка не прекратит вводит санкции против других стран, объявляя им торговые войны.

Санкции и есть торговая война, пускай почувствуют эту войну на своей шкуре.