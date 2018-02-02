Главная » Невероятное в мире, Политика

Трамп и империя-паразит

16:31. 2 февраля 2018 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

Американские парламентарии разочарованы: администрация президента США не ввела новые санкции после публикации «кремлёвского доклада».

По мнению конгрессмена Брэда Шермана, исполнительная власть отказывается следовать закону о введении ограничительных мер, который был принят в августе.

Критика опубликованного Минфином США документа говорит о противостоянии парламента и Белого дома.

Странности в позиции Д.Трампа на самом деле легко объяснимы. Трампу не нужна Россия, но ему не нужна и война с Россией. Трамп и в кошмарном сне не увидит, чтобы Россию защищать, отстаивать её интересы. Он охотно скормил бы её ястребам, чтобы он него отвязались по принципу Ивана Васильевича Бунши:

- Кемска волость? Да забирайте… Господи… А уж я то думал…

Но оголтелая часть американского политбюро не хочет сама забирать Кемску волость. Она хочет, чтобы Трамп для неё сходил и забрал. Вытащил ей каштаны из огня, так сказать… А вот это не нужно уже Трампу.

Менее всего ему сейчас интересен большой северный поход, Северная война с Полтавой, Бородино и Сталинградом. Менее всего ему, погрязшему в неразрешимых, по сути, внутриамериканских проблемах, нужен конфликт за четыре моря, за четыре солнца…

Америка к 90-м окончательно сложилась, как сообщество озверевших и оскотинившихся потребителей, настроенных брать от жизни всё, и требовать, чтобы им это "всё" давали. Но если брать от жизни "всё", то возникает вопрос: а где его брать?

Ведь по закону сохранения вещества и энергии, когда в одном месте прибыло, в другом убыло. Сволачивая к себе блага и деньги, США истончали и истощали окружающий мир, проявляя свою природу империи-паразита. Той империи, которая намерена брать и брать, но ничего взамен не давать.

Это и сделало американские проблемы неразрешимыми. Экономический либерал-монетаризм истощает окружающую среду примерно так же, как одичавшая коза на островке пожирает всю растительность и превращает цветущий островок в мёртвую скалу. Либерализм, настроенный на прибыль, выдирает эту прибыль отовсюду по максимуму, где только найдёт.

А это значит, что он разрушает как внешнюю среду, так и внутреннюю инфраструктуру. Каждое текущее поколение либералов объедает и обкрадывает следующее поколение: своровав и прожрав деньги на долгосрочные программы – поколение оставляет потомков с обветшавшими мостами, развалившимися коммуникациями, без науки и образования, без культурного уровня – потому что всё ведь это не финансировалось под лозунгом "жить хорошо здесь и сейчас!". Всё то, что требует долгосрочных капиталовложений – либеральными демагогами объявляется "строительством пирамид" и тоталитаризмом фараонов.

Первое поколение победившего (в 1979-80 гг.) глобал-либерализма жило очень припеваючи. В доме было тепло, потому что разбирались стены дома, и топились в печи. И так удобно – в лес за дровами ходить не нужно… Но только до тех пор, пока были стены… А когда в стенах зазияли крупные дыры – в доме стало холодать…

Либерализм пожинает ужасные плоды ПОКОЛЕНИЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ХАПУГ, которые пожили всласть, а детям ничего не оставили: ни материального, ни духовного. Чтобы в холодном доме стало теплее, печь пытаются топить ещё больше, а для этого разбирают стены ещё быстрее, и эта вакханалия, в сущности, досталась Трампу. Человеку, от которого одичавший и растленный американский человек ожидал чуда, обращения камней в хлебы…

А Трамп не чудотворец. Неразрешимость его проблем в том, что если прекратить разбирать стены на дрова – печка погаснет и усилится холод. А если топить по прежнему – то стен совсем не станет, и тоже усилится холод.

Новейшая американская история – это история разделения правящей масонерии, раскола в ней. Вменяемая часть американского политбюро пытается выйти из замкнутого круга либерального саморазрушения. А невменяемая и наиболее оголтелая часть "курфюрстов" (они же ястребы) – требуют продолжения банкета и жить по старому.

А как по старому жить? Снова и снова выбрасывать в мир мегатонны энтропии, взимая Нечто за Ничто, то есть реальные блага физической планеты за условный, ничего Штатам не стоящий, значок доллара…

Попытка жить по старому – это и Украина, и Сирия, продолжающие каннибализм иракской, югославской, сирийской, афганской и прочих войн. Попытка жить по старому – это как и прежде борзеть шантажом, в условиях, когда для окружающих шантаж становится невыносимым, а для слабеющего шантажиста – непосильным.

Поэтому оголтелая Америка (оголтелая её часть) – требует полномасштабной войны с России, в отличие от известного выражения "маленькая победоносная война" – БОЛЬШОЙ ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНЫ. Сокрушив Россию, Америка бы вновь напугала весь мир и смогла бы шантажировать народы мира дальше, вымогая у них все реальные блага и сволачивая их к себе в закрома…

Но беда в том, что Россия не хочет в рамках "общества спектакля" схлопываться по Вашингтонскому хлопку. Безвольная в 90-е годы марионетка – она вдруг начала какую-то свою игру, заставив сумасшедшую американскую правящую масонерию видеть агентов Кремля повсюду: и в Трампе, и в Фейсбуке, и в рядах ведущих партий…

В итоге конгрессмен Брэд Шерман, входящий в комитет по международным делам палаты представителей США, назвал доклад по РФ малозначимым и заявил, что этот документ только намекает на возможное введение санкций.

«Это намёк на то, что против кого-то из этого списка могут быть когда-нибудь введены санкции. Но если бы мы были серьёзно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать этот список, когда потребуется», — считает он.

Между тем, заметил конгрессмен, список главных фигур в российском правительстве находится в открытом доступе.

«Вы знаете, журнал Forbes публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно», — заявил Шерман, добавив, что такой перечень несложно подготовить.

Отсутствие новых санкций он связывает с бездействием Госдепа США.

«Наш закон требует от Госдепа ввести санкции против тех американских компаний, которые ведут бизнес с разведсообществом РФ. Наш Госдеп фактически объявил, что они отказываются следовать закону», — полагает конгрессмен.

Исполнительная власть, отметил Шерман, отказывается следовать закону. В администрации утверждают: они сделали всё что полагается — ещё до начала его фактического действия. Трамп всё ещё надеется на режиссуру "общества спектакля", он надеется призвать американскую агентуру в России изобразить картинное падение без большой войны.

В итоге Трампу не дают в полном объёме использовать свои права — права президента США. А в преддверии выборов российского президента конгресс стремится сделать всё возможное, чтобы обострить внутриполитическую ситуацию в России и нивелировать её внешнеполитические успехи. Конгрессмены Элиот Энгел, Бен Кардин, Шеррод Браун и Стени Хойер направили 26 января письмо на имя Дональда Трампа, в котором призвали президента ввести новые санкции против России.

Иначе говоря, они всё ещё надеются, что привыкшее к долларам российское ворьё испугается отлучения от груди ФРС США, и начнёт "играть по правилам" в глобальном американском спектакле, где США цикают – а на местах чикают…

Никакого другого оружия, кроме продажной внутренней сволочи, в США против России очевидным образом нет. А что касается Трампа, то его личные враги – конечно же, не в России, которую он старается использовать в целях личной карьеры. Те враги, которые его по-настоящему волнуют – не за океаном, а рядом с ним, под боком.

Трамп понимает, что чем глубже будет влезать в Северную Войну – тем меньше сил останется у него на главном и близком фронте. Потому, может быть, его и толкают так активно на Северную Войну с её Полтавами, рассуждая очень просто:

- Победив, он спасёт империю-паразита. Очень хорошо. А проиграв – превратится в подранка, можно будет орать "Акела промахнулся!" и схарчить его во внутренней борьбе: тоже неплохо…

Захочет ли Трамп играть роль жертвенного животного в этой беспроигрышной схеме – уже его дело.

В.Л. Авагян

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, Америка, война, госдеп, империя, либерализм, либералы, паразит, правительство, президент, прибыль, Россия, США, Трамп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зять Трампа: еврейский мальчик с мозгами и опытом старца
...руководил этой империей. Потому что империя настолько большая, что сам Трамп просто физически... деталями... В этой бизнес-империи Трампа Джаред был его глазами и... деятельность очень перспективного главного советника Трампа — Джареда Кушнера — на ...
Мочите их, мистер Трамп!
...платежеспособный спрос населения. Экономическая концепция Трампа — возвращение звездно-полосатого бизнеса...всеобщую куплю-продажу. Единственная империя, существование которой полностью устраивает.... Сегодня миллиардер Дональд Трамп является в гораздо большей...
Куба наклала на Трампа
...ранее поздравлениями президента США Дональда Трампа с Днем независимости Кубы, ... В правительстве Кубы назвали высказывания Трампа «противоречивыми и неуклюжими», подчеркнув ...наваляли этому могущественному соседу-Мировой Империи, погрузив его в состояние ...
Америка должна принять свой статус империи
...империиЯ очень озабочен недавними внешнеполитическими решениями, принятыми администрацией Трампа,... позволяет нашей империи процветать.Исторически, империя скреплялась той данью...торговые соглашения. Американская империя охотно снабжает бесконечным ...
Сергей Глазьев. Глобальный системный кризис и феномен Трампа
...мы могли наблюдать в условиях «империи доллара» и «однополярного мира»... сформулированную «неоконсерваторами». Публичные заявления Трампа следует воспринимать, скорее, как ... ядром президентской программы Дональда Трампа. Исходя из вышеизложенного можно...
Трамп, Клинтон и понятие глобализма
... не могут управлять своими империями без наличия некоей идеологической ... националистом», «серым кардиналом», «кукловодом Трампа», «Геббельсом», попутно обвинив его в... чудовищные атаки», — сказал Трамп.Речь Трампа встретили аплодисментами, вот только ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>