Трамп и империя-паразит

Это и сделало американские проблемы неразрешимыми. Экономический либерал-монетаризм истощает окружающую среду примерно так же, как одичавшая коза на островке пожирает всю растительность и превращает цветущий островок в мёртвую скалу. Либерализм, настроенный на прибыль, выдирает эту прибыль отовсюду по максимуму, где только найдёт.

Ведь по закону сохранения вещества и энергии, когда в одном месте прибыло, в другом убыло. Сволачивая к себе блага и деньги, США истончали и истощали окружающий мир, проявляя свою природу империи-паразита. Той империи, которая намерена брать и брать, но ничего взамен не давать.

Америка к 90-м окончательно сложилась, как сообщество озверевших и оскотинившихся потребителей, настроенных брать от жизни всё, и требовать, чтобы им это "всё" давали. Но если брать от жизни "всё", то возникает вопрос: а где его брать?

Менее всего ему сейчас интересен большой северный поход, Северная война с Полтавой, Бородино и Сталинградом. Менее всего ему, погрязшему в неразрешимых, по сути, внутриамериканских проблемах, нужен конфликт за четыре моря, за четыре солнца…

Но оголтелая часть американского политбюро не хочет сама забирать Кемску волость. Она хочет, чтобы Трамп для неё сходил и забрал. Вытащил ей каштаны из огня, так сказать… А вот это не нужно уже Трампу.

Странности в позиции Д.Трампа на самом деле легко объяснимы. Трампу не нужна Россия, но ему не нужна и война с Россией. Трамп и в кошмарном сне не увидит, чтобы Россию защищать, отстаивать её интересы. Он охотно скормил бы её ястребам, чтобы он него отвязались по принципу Ивана Васильевича Бунши:

Американские парламентарии разочарованы: администрация президента США не ввела новые санкции после публикации «кремлёвского доклада». По мнению конгрессмена Брэда Шермана, исполнительная власть отказывается следовать закону о введении ограничительных мер, который был принят в августе. Критика опубликованного Минфином США документа говорит о противостоянии парламента и Белого дома.

А это значит, что он разрушает как внешнюю среду, так и внутреннюю инфраструктуру. Каждое текущее поколение либералов объедает и обкрадывает следующее поколение: своровав и прожрав деньги на долгосрочные программы – поколение оставляет потомков с обветшавшими мостами, развалившимися коммуникациями, без науки и образования, без культурного уровня – потому что всё ведь это не финансировалось под лозунгом "жить хорошо здесь и сейчас!". Всё то, что требует долгосрочных капиталовложений – либеральными демагогами объявляется "строительством пирамид" и тоталитаризмом фараонов.

Первое поколение победившего (в 1979-80 гг.) глобал-либерализма жило очень припеваючи. В доме было тепло, потому что разбирались стены дома, и топились в печи. И так удобно – в лес за дровами ходить не нужно… Но только до тех пор, пока были стены… А когда в стенах зазияли крупные дыры – в доме стало холодать…

Либерализм пожинает ужасные плоды ПОКОЛЕНИЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ХАПУГ, которые пожили всласть, а детям ничего не оставили: ни материального, ни духовного. Чтобы в холодном доме стало теплее, печь пытаются топить ещё больше, а для этого разбирают стены ещё быстрее, и эта вакханалия, в сущности, досталась Трампу. Человеку, от которого одичавший и растленный американский человек ожидал чуда, обращения камней в хлебы…

А Трамп не чудотворец. Неразрешимость его проблем в том, что если прекратить разбирать стены на дрова – печка погаснет и усилится холод. А если топить по прежнему – то стен совсем не станет, и тоже усилится холод.

Новейшая американская история – это история разделения правящей масонерии, раскола в ней. Вменяемая часть американского политбюро пытается выйти из замкнутого круга либерального саморазрушения. А невменяемая и наиболее оголтелая часть "курфюрстов" (они же ястребы) – требуют продолжения банкета и жить по старому.

А как по старому жить? Снова и снова выбрасывать в мир мегатонны энтропии, взимая Нечто за Ничто, то есть реальные блага физической планеты за условный, ничего Штатам не стоящий, значок доллара…

Попытка жить по старому – это и Украина, и Сирия, продолжающие каннибализм иракской, югославской, сирийской, афганской и прочих войн. Попытка жить по старому – это как и прежде борзеть шантажом, в условиях, когда для окружающих шантаж становится невыносимым, а для слабеющего шантажиста – непосильным.

Поэтому оголтелая Америка (оголтелая её часть) – требует полномасштабной войны с России, в отличие от известного выражения "маленькая победоносная война" – БОЛЬШОЙ ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНЫ. Сокрушив Россию, Америка бы вновь напугала весь мир и смогла бы шантажировать народы мира дальше, вымогая у них все реальные блага и сволачивая их к себе в закрома…

Но беда в том, что Россия не хочет в рамках "общества спектакля" схлопываться по Вашингтонскому хлопку. Безвольная в 90-е годы марионетка – она вдруг начала какую-то свою игру, заставив сумасшедшую американскую правящую масонерию видеть агентов Кремля повсюду: и в Трампе, и в Фейсбуке, и в рядах ведущих партий…

В итоге конгрессмен Брэд Шерман, входящий в комитет по международным делам палаты представителей США, назвал доклад по РФ малозначимым и заявил, что этот документ только намекает на возможное введение санкций.

«Это намёк на то, что против кого-то из этого списка могут быть когда-нибудь введены санкции. Но если бы мы были серьёзно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать этот список, когда потребуется», — считает он.

Между тем, заметил конгрессмен, список главных фигур в российском правительстве находится в открытом доступе.

«Вы знаете, журнал Forbes публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно», — заявил Шерман, добавив, что такой перечень несложно подготовить.

Отсутствие новых санкций он связывает с бездействием Госдепа США.

«Наш закон требует от Госдепа ввести санкции против тех американских компаний, которые ведут бизнес с разведсообществом РФ. Наш Госдеп фактически объявил, что они отказываются следовать закону», — полагает конгрессмен.

Исполнительная власть, отметил Шерман, отказывается следовать закону. В администрации утверждают: они сделали всё что полагается — ещё до начала его фактического действия. Трамп всё ещё надеется на режиссуру "общества спектакля", он надеется призвать американскую агентуру в России изобразить картинное падение без большой войны.

В итоге Трампу не дают в полном объёме использовать свои права — права президента США. А в преддверии выборов российского президента конгресс стремится сделать всё возможное, чтобы обострить внутриполитическую ситуацию в России и нивелировать её внешнеполитические успехи. Конгрессмены Элиот Энгел, Бен Кардин, Шеррод Браун и Стени Хойер направили 26 января письмо на имя Дональда Трампа, в котором призвали президента ввести новые санкции против России.

Иначе говоря, они всё ещё надеются, что привыкшее к долларам российское ворьё испугается отлучения от груди ФРС США, и начнёт "играть по правилам" в глобальном американском спектакле, где США цикают – а на местах чикают…

Никакого другого оружия, кроме продажной внутренней сволочи, в США против России очевидным образом нет. А что касается Трампа, то его личные враги – конечно же, не в России, которую он старается использовать в целях личной карьеры. Те враги, которые его по-настоящему волнуют – не за океаном, а рядом с ним, под боком.



Трамп понимает, что чем глубже будет влезать в Северную Войну – тем меньше сил останется у него на главном и близком фронте. Потому, может быть, его и толкают так активно на Северную Войну с её Полтавами, рассуждая очень просто:

- Победив, он спасёт империю-паразита. Очень хорошо. А проиграв – превратится в подранка, можно будет орать "Акела промахнулся!" и схарчить его во внутренней борьбе: тоже неплохо…

Захочет ли Трамп играть роль жертвенного животного в этой беспроигрышной схеме – уже его дело.



В.Л. Авагян

***





Источник.