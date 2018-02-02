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Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 февраля 2018

16:49. 2 февраля 2018 Просмотров - 756 Один комментарий Опубликовал:

Отчет о работе Центра по примирению в Сирии 2 февраля 2018

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Боевики ведут огонь по Су-25 в Идлибе



Зенитка боевиков "Ан-Нусры" ведет огонь по штурмовику Су-25 ВКС РФ в Восточном Идлибе, где машина поддерживала наступление сирийской армии к западу от Абу-Дахура.
Ресурсы боевиков настаивают, что одним из снарядов удалось попасть, но машина судя по видео проследовала на базу без видимых повреждений.



Ну и немного "слива Асада".


Наступление САА на Дахурский котел.


Асада так "сливали", что он занял несколько десятков городов и поселков. Кровавый тиран совсем распоясался. Сирийская демократия в опасности.

О наступлении в районе Дахура – https://colonelcassad.livejournal.com/3967740.html

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 4561 3943
    Руса 2 февраля 2018 в 18:20 Ссылка Пометить
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    Дамаску и его союзникам нужно полностью ликвидировать котел в Идлибе,
    а также в Восточной Гуте. И двигаться дальше, чтобы освободить всю территорию Идлиба и Алеппо.

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