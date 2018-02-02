Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 февраля 2018
16:49. 2 февраля 2018 Просмотров - 756 Один комментарий Опубликовал: admin
- 11:01 Отчет о работе Центра по примирению в Сирии 2 февраля 2018.
- 08:20 Боевики ведут огонь по Су-25 в Идлибе.
Отчет о работе Центра по примирению в Сирии 2 февраля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боевики ведут огонь по Су-25 в Идлибе
Зенитка боевиков "Ан-Нусры" ведет огонь по штурмовику Су-25 ВКС РФ в Восточном Идлибе, где машина поддерживала наступление сирийской армии к западу от Абу-Дахура.
Ресурсы боевиков настаивают, что одним из снарядов удалось попасть, но машина судя по видео проследовала на базу без видимых повреждений.
Ну и немного "слива Асада".
Наступление САА на Дахурский котел.
Асада так "сливали", что он занял несколько десятков городов и поселков. Кровавый тиран совсем распоясался. Сирийская демократия в опасности.
О наступлении в районе Дахура – https://colonelcassad.livejournal.com/3967740.html
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Дамаску и его союзникам нужно полностью ликвидировать котел в Идлибе,
а также в Восточной Гуте. И двигаться дальше, чтобы освободить всю территорию Идлиба и Алеппо.