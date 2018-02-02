Миллиардеры из РФ разбогатели на $17 млрд за месяц

Москва, 2 февраля - "Вести.Экономика". Совокупное состояние 27 миллиардеров из России в январе 2018 г. выросло на $16,8 млрд согласно опубликованному рейтингу 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

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- Почему они богаты, умеют вести бизнес, дела всякие крутить и деньги заколачивать, а я этого не могу???

- Потому что у тебя есть Совесть... Ты не можешь на рынке обмануть человека, предложив некачественный товар... Ты не можешь цену ставить с лихвой, более чем в два раза повышая ее от уровня себестоимости... Ты не можешь нанимать работников и платить им мало, дабы себе накрутить побольше... Ты просто имеешь Совесть....

- Может, поехать за границу и заработать там???

- Если не имеешь Достоинства - езжай...

- Почему сразу так?

- Потому что Достойный человек не выходит за пределы своей Территории Жизни...

- Из своей страны?

- Территория Жизни - это та территория, которая определяется родным тебе Языком...

- Значит, Дом - там, где звучит твой язык???

- Да, язык общения определяет Ментальность рода, народа...

И если ты имеешь Совесть - не стать тебе миллионером :) - Будешь жить в Достатке.

Если Ты живешь и трудишься на своей Территории - то значит ты - Достойный Человек...

- А если все же попробовать?

- Пробуй... Если станешь миллионером или бизнесменом - значит ты таким родился :)

Если сможешь хорошо себя чувствовать, строя дачи богачам в России или убирая виноград в Италии - ты таким родился :)

Я же предпочитаю Дом...

- А путешествия?

- Ты едешь с деньгами, отдыхать и платить деньги за то, чтобы тебе обеспечили достойный отдых :)

Территория Жизни. 16.07.13

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Потому что "программное обеспечение" совсем другое, не от Билла Гейтса..(с)

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Первый за-кон, который необходим заблудившемуся социуму. — это за-кон меры.

Люди должны осознать границы материального.

Я имею в виду границы «необходимого» и «достаточного».

В этих пределах человек живёт полноценной жизнью по максимуму.

Нет предела духовному росту.

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Какой должна быть настоящая, истинная элита?.

Причина и беда всему – алчность. Она безжалостна.

Один мой знакомый, моряк рыболовного флота, как-то рассказывал: в кошель с промысловой рыбой попала здоровенная акула. Шутники распороли ей брюхо, а она долго, пока не сдохла, всё глотала и глотала рыбу, которая тут же из неё вываливалась.

Алчность ничем ни объяснить, ни оправдать нельзя. Именно алчность, бросившая вызов Промыслу Творца, поставила человечество на грань самоуничтожения.

Планета из золота – то, чего в реальности быть не может, однако спроси у банкира-ростовщика, желает ли он прекратить своё грязное дело? Я сам за него отвечу – не желает! Но ведь ссудный процент, доведённый до абсурда, будет означать конец всему!

А шестьсот тысяч душ, блаженствующих над загаженной и опалённой для добычи золота планетой – это выдумка акульей власти для самооправдания бездуховных преступников, их вариант конца света. А заодно и приманка в западню для тех, кто ищет и сомневается.

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