Почему нам нужно вернуться к советской школе
Доводы министра образования Ольги Васильевой
Министр образования Ольга Васильева выступила за «возврат к лучшим традициям советской школы». По мнению министра, роль современной школы всё та же: воспитывать «личность, уважающую свой народ и ценящую труд». В чём ещё заключаются лучшие традиции советского образования с точки зрения Ольги Васильевой?
1. Нравственное воспитание
«Сегодня у нас дети, завтра у нас народ»
Воспитание гражданина в советское время было едва ли не более важной задачей школы, чем собственно образование. Ольга Васильева заметила, что сейчас духовно-нравственному воспитанию детей в школах уделяется меньше внимания, чем натаскиванию на ЕГЭ. Она обратилась к учителям и попросила их проводить со школьниками внеурочное время — «время, когда мы с ребёнком можем работать, говорить и что-то делать, чтобы он стал гражданином нашей страны». Васильева подчеркнула, что главная задача учителя — постоянно оставаться в контакте с ребёнком и быть для него примером.
2. Единый стандарт
«По всей стране должно быть единое образовательное пространство»
Министр считает, что программа всех школ должна быть единой. «Сегодня мы живём с вами здесь, завтра — переехали. Ваш сын или ваша дочь пошла в школу, пришла, села, открыла учебники и начала с того места, с какого она закончила в предыдущей школе», — так объясняет Васильева своё представление о едином образовательном пространстве. По её мнению, это понятие не исключает творчества и вариативности.
Министр пообещала сократить число учебников и создать стандарт по каждому предмету, заменив примерные образовательные программы на «конкретные». По новому стандарту будет не больше трёх линеек учебников — для основных, базовых и углублённых предметов.
3. Трудовое воспитание
«Леность – основа порока. Человек должен трудиться – душой, руками и головой»
В советской системе труд считался неотъемлемой частью воспитания всесторонне развитой личности. Сейчас уроки труда в начальной школе сводятся к плетению браслетов из бисера и оригами, а после пятого класса часто и вовсе исчезают из расписания. Советские младшеклассники учились работать с разными материалами, в том числе шить и даже конструировать простейшие детали. С восьмого класса в школах начинались «основы производства», и школьники обучались конкретной профессии — например, металлообработке. В конце 1980-х годов профессиональное обучение в старших классах признали необязательным, и «основы производства» постепенно исчезли из школ.
Ольга Васильева считает, что современным школьникам трудовое воспитание необходимо — они должны уметь «трудиться ежечасно, ежесекундно» и «получать радость от своего труда». C 2017 года по инициативе Минобрнауки в российских школы начнут вводить часы трудового воспитания в рамках предмета «технология», но Ольга Васильева призвала школы не дожидаться рекомендаций сверху, а самим приучать школьников к труду.
«Учащиеся должны заниматься общественно полезной деятельностью»
В производственных бригадах советские школьники закрепляли навыки, полученные во время трудового обучения. Они выезжали в лагеря при колхозах и по несколько часов в день работали в поле или в лаборатории, в зависимости от специализации. Школьники учились управлять комбайнами и тракторами, выводить сорта сельскохозяйственных культур, помогали на животноводческих фермах.
Российские школы могут вернуться к советской практике вывозить школьников на производства, чтобы готовить их к работе в сфере сельского хозяйства. Васильева считает, что ученики должны получать полезные профессиональные навыки ещё в школе. Для этого в рамках предмета «технология» по направлению «сельское хозяйство» для школьников будут создавать агроклассы, лесничества, и производственные бригады.5. Уборка
«Уборка школьных помещений никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника»
Дежурства по классу, обычные для советских школьников, в последние годы стали довольно редкой практикой. Против них выступают родители, ссылаясь на статью закона об образовании, которая запрещает привлекать учеников к труду, не предусмотренному образовательной программой. Министр с этим не согласна: она выступила за возвращение в систему образования самостоятельной уборки школьниками классов и территорий вокруг школы.
Васильева призвала прекратить воспитывать из школьников «маленьких потребителей» и заявила, что дежурство в классах не причинит вреда их здоровью, зато воспитает ответственность. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — объяснила Васильева.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А почему бы не такой сделать нашу школу? Процесс воспитания и обучения разделить на пять периодов:
1. Дошкольное обучение и воспитание. Задача этого периода воспитать в детях интерес к истории своей семьи, своего рода, своей фамилии. Дети должны научиться задавать вопросы своим дедушкам и бабушкам, со вниманием слушать их рассказы, уметь рассказать об истории своего рода и отобразить эту историю в рисунках.
2. Национальная школа (1-3 классы). В этот период жизни человека школа ДОЛЖНА БЫТЬ национальной. В это время человек должен изучить язык СВОЕЙ национальности, культуру СВОЕЙ национальности (песни, танцы, костюм, вышивка и т.п.), традиции СВОЕЙ национальности. Основное внимание в этот период должно быть направлено на развитие у ребёнка образного мышления. Главными предметами в начальной школе должны быть пение, танец, рисование, родной язык, история родного края. Процесс обучения должен предусматривать большое количество экскурсий и походов на природу. Основы ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА стоит начать давать детям только в 3 классе.
3. Начальная государственная школа (4-6 классы). Изучение истории, этнического состава, культуры народов страны, мифов и сказаний этих народов, искусства этих народов, природоведение страны. Изучение государственного языка и продолжение освоения родного. В этот период внимание школы должно быть направлено на развитие у человека мифологического образа мышления и, ближе к окончанию, основ логического мышления, за счёт изучения основ точных наук.
4. Средняя государственная школа (7-9 классы). Изучение мировой истории, иностранного языка, точных наук, географии планеты. Основное внимание уделяется развитию логического мышления. Ближе к окончанию даются основы психологии и искусства медитации. Воспитательная задача школы в этот период заключается в прививании ребёнку способностей к СЛУЖЕНИЮ – умение отказываться от своих эгоистических желаний в пользу исполнения желаний и удовлетворения нужд людей, нуждающихся в помощи, умение выполнять простейшие работы. В советское время это называлось тимуровским движением. Важным элементом в этот период является профессиональная ориентация человека.
5. Профессиональная школа (10-11 классы). В профессиональную школу должны приниматься не все выпускники средней школы, а только те, кто по своим способностям пригоден к труду на высоком профессиональном уровне. К этому возрасту уже известно, кто какие склонности проявляет и какими способностями обладает. С точки зрения здравого смысла, нет никакой необходимости тратить средства и время учителей на то, чтобы давать человеку знания, которые он не готов усвоить, и которые ему в его будущей профессии не понадобятся. Это будет лишь бесполезной тратой денег государственного бюджета, которые могли бы быть использованы на то, чтобы дать больше знаний тем, кто психологически готов эти знания воспринимать. В этот период на первом месте должна быть профессиональная психология и технология процессов, основы рационализации и изобретательства. Больше внимания в этот период необходимо уделять практической работе по освоению технологических процессов. В качестве дополнительных знаний для профессий, не связанных с военной службой, необходимо дать знания об охране и защите достижений. Это гражданская оборона, изучение истории народного ополчения и партизанского движения, изучение основ военного дела и методов ведения партизанской войны.
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Согласен со всеми тезисами данного материала. Но… Есть одно но..Она в качестве министра находится уже не первый день и можно, и нужно, уже спросить: а что для этого сделано? Кто из чиновников Минобра, мешающий, саботирующий или просто не поддерживающий изменение существующих стандартов образования уволен. Причём уволен должен быть так, чтобы в дальнейшем вообще не имел права работать с детьми.
Какие имеются предложения по изменению Закона об образовании?
Похоже, что ничего. А, в таком случае, все эти тезисы так и останутся на уровне благих пожеланий.
Говорят у нас все много и правильно, только дел пока не видно.
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На это вопрос ответил Е.Спицын. Причем он говорил именно о Васильевой. Во многом, благодаря заслугам некоего Шахрая, наши законы таковы, что чиновники образовательной сферы всех уровней, кроме чиновников собственно из министерства, не подчиняются министру и не могут быть им ни назначены, ни уволены. Назначаются и увольняются местными властями – губернаторами, мэрами и т.д. У министров – полная импотенция. То же и в ряде других министерств. Чтобы было, как в СССР, нужно вернуться в СССР. Или изменить конституцию РФ и огромное количество ныне действующих законов РФ. Кстати говоря, такое положение вещей сложилось в основном в 90-е годы и Путину или любому другому президенту это никак реально не изменить иначе, чем совершив переворот и установив диктатуру в России.
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Согласен с Вами по проблемам с законами. Только опять один вопрос: а кто назначает губернаторов? Их ведь уже давно не избирают.Причём это преподносилось как заслуга Путина- он создал вертикаль власти.
И чем эта власть занимается.Если ты государственник (как представляют Президента СМИ), то и занимайся государством, назначай достойных людей, изменяй законы, которые этого требуют.Для этого нет необходимости менять Конституцию, вернее не всегда требуется её изменение.Да для начала давно можно было отменить пресловутый ЕГЭ. Потом потихоньку можно было двигаться дальше. Почему-то для принятия различных вредных законов не нужна ни диктатура, ни изменение Конституции.И для этого находятся и время, и желание, и возможности. Примеров могу привести массу в любой сфере жизни страны. И после каждого изменения положение в этой области всегда ухудшается.
Поэтому в данном вопросе я с Вами не совсем согласен.Сколько сменилось министров образования? И каждый министр не просто получал зарплату, а ещё что-то делал.А его уровень даже не остался прежним, а с каждым всё ухудшается.И ничего при этом не мешало: ни Конституция, ни законодательство.Так может не только в законах дело, а больше в людях.
Я вообще не вижу не только каких-либо действий властей по исправлению ситуации в образовании, но даже желания что-либо изменить. А самым убийственным доказательством является фильм “Последний звонок” К. Сёмина. Вот почему я написал, что не верю ни в какие изменения.