Пластиковая катастрофа

Вообразите, сколько тонн пластмассы ежегодно выбрасывается человеком. Учтите, что каждый пластиковый пакет будет разлагаться 200 лет, а пластиковая бутылка – 500. Задумайтесь над тем, как такие действия отразятся на здоровье нашей планеты, останется ли через 50-100 лет хоть клочок земли, не покрытый полиэтиленом? Вы хотите жить среди гор мусора?

Прямо сейчас решите, какую Землю вы оставите детям. Начните с себя: сортируйте свой мусор и отвозите его на пункты переработки или в контейнеры для раздельного сбора мусора; верните в обиход "авоськи" для ежедневного похода в магазин; заведите себе постоянную бутылочку для воды или термокружку для горячих напитков; избегайте продуктов в пластиковых упаковках.

Источник: nashaplaneta.su