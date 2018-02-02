Пластиковая катастрофа
Вообразите, сколько тонн пластмассы ежегодно выбрасывается человеком. Учтите, что каждый пластиковый пакет будет разлагаться 200 лет, а пластиковая бутылка – 500. Задумайтесь над тем, как такие действия отразятся на здоровье нашей планеты, останется ли через 50-100 лет хоть клочок земли, не покрытый полиэтиленом? Вы хотите жить среди гор мусора?
Прямо сейчас решите, какую Землю вы оставите детям. Начните с себя: сортируйте свой мусор и отвозите его на пункты переработки или в контейнеры для раздельного сбора мусора; верните в обиход "авоськи" для ежедневного похода в магазин; заведите себе постоянную бутылочку для воды или термокружку для горячих напитков; избегайте продуктов в пластиковых упаковках.
Источник: nashaplaneta.su
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А чо? Издержки большого бизнеса! Кому деньги, а кому мусор на всю зону прилива.
А потом эти, заработавшие миллиарды на выпуске всего этого мусора, важно надувают щеки на всяких гламурно-тусовочных симпозиумах по “защите экологии” и призывают обывателя прилежно складывать пластиковые отходы в специальную тару, уменьшая свои расходы на переработку и штрафы за уклонение от нее. В результате тупой обыватель либо идет волонтером спасать засранный богатеями мир, либо платит за переработку того, что уже один раз оплачено.
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Пластиковые отходы могут быть переработаны в топливо (везде нужна смекалка и дар рационализатора): https://youtu.be/4fFXYGqzjcQ