Главная » Видео, Невероятное в мире

Пластиковая катастрофа

20:02. 2 февраля 2018 Просмотров - 363 2 коммент. Опубликовал:
 
 



Вообразите, сколько тонн пластмассы ежегодно выбрасывается человеком. Учтите, что каждый пластиковый пакет будет разлагаться 200 лет, а пластиковая бутылка – 500. Задумайтесь над тем, как такие действия отразятся на здоровье нашей планеты, останется ли через 50-100 лет хоть клочок земли, не покрытый полиэтиленом? Вы хотите жить среди гор мусора?
Прямо сейчас решите, какую Землю вы оставите детям. Начните с себя: сортируйте свой мусор и отвозите его на пункты переработки или в контейнеры для раздельного сбора мусора; верните в обиход "авоськи" для ежедневного похода в магазин; заведите себе постоянную бутылочку для воды или термокружку для горячих напитков; избегайте продуктов в пластиковых упаковках.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
На волосок от смерти: Почти случившиеся космические катастрофы
... происшествия, поставившие миссию на грань катастрофы, начались уже в первом полёте... забытую на входе в газогенератор пластиковую пробку. По иронии судьбы, отвалившийся... несколько частей — о почти случившихся катастрофах после 1966 года будет следующая...
На волосок от смерти: Почти случившиеся космические катастрофы
...всё это не смогло предотвратить катастрофу, портит настроение. В ...этом смысле гораздо позитивнее катастрофы, которые могли произойти, ...поставившие миссию на грань катастрофы, начались уже в первом...на входе в газогенератор пластиковую пробку. По иронии судьбы...
Богучанская ГЭС- готовится очередная катастрофа на Ангаре–Байкале. Быть или НЕТ Беде? Или хорошие новости от паразитов для зомби?
...Духа. Богучанская ГЭС - готовится очередная катастрофа на Ангаре – Байкале. Быть или... человек. Можно ли избежать подобной катастрофы? ..... Специалист-гидростроитель, доктор технических ... могилы по заявлениям,складывать в пластиковые пакеты,туда и таблички с...
Сдвиг полюсов. Подготовка. Возможный сценарий.
... первым настоящим признаком приближающейся катастрофы станет остановка смены времени ... топливохранилищ к мощным техногенным катастрофам. Современный город имеет запасов... – полиэтиленфторат, основа для изготовления пластиковых бутылок для пива, газировки и...
Новости Украины и Новороссии 07 сентября 2015
... конца недели. Тестовая эксплуатация системы пластиковых карт ЦРБ была успешно завершена...: Олигарх Порошенко ведет Украину к катастрофе По мнению главы радикалов, избрание... Порошенко страна находится на грани катастрофы. По его мнению, Порошенко «возглавил...
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016
...получают информацию о НЕОТВРАТИМОЙ катастрофе, грозящей уничтожить Североамериканский ...явно.2. Америка заготавливает пластиковые гробы, строит концлагеря, тренирует...расчленены. Население «подготовлено» к катастрофам своеобразно – оптимальной стратегией, по ...

2 коммент.»

  • 915 741
    Валерий 2 февраля 2018 в 20:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А чо? Издержки большого бизнеса! Кому деньги, а кому мусор на всю зону прилива.
    А потом эти, заработавшие миллиарды на выпуске всего этого мусора, важно надувают щеки на всяких гламурно-тусовочных симпозиумах по “защите экологии” и призывают обывателя прилежно складывать пластиковые отходы в специальную тару, уменьшая свои расходы на переработку и штрафы за уклонение от нее. В результате тупой обыватель либо идет волонтером спасать засранный богатеями мир, либо платит за переработку того, что уже один раз оплачено.

    Ответить
  • 1237 849
    Oleg 2 февраля 2018 в 21:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пластиковые отходы могут быть переработаны в топливо (везде нужна смекалка и дар рационализатора): https://youtu.be/4fFXYGqzjcQ

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>