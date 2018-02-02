Теракт на берлинской рождественской ярмарке – была ли это на самом деле «операция разведки со смертельными случайными жертвами»?

Годн азад , Łukasz Urban, Sebastian Berlin, Klaus Jacob, Dorit Krebs, Angelika Klosters, Dalia Elyakim, Fabrizia Di Lorenzo, Christoph Herrlich, Nada Čižmár, Peter Völker, Anna BagratuniиGeorgiyBagratuni погибли как жертвы теракта на берлинской рождественской ярмарке на Breitscheidplatz.Их убийцей был Арис Амри. «Это катастрофическое преступление будет раскрыто в каждой детали–и будет наказано» – сказала Меркель сразу после теракта.На самом деле, полиция и спецслужбы, которые внимательно следили за тунисцем с тех пор, как он приехал в Германию летом 2015 года, скорее всего, имеют шкурный интерес, чтобы такие детали не выплыли. Новые документы, полученные газетами Weltam Sonntag и Berliner Zeitung, подтверждают подозрение, что власти перестали следить за Амри за несколько месяцев до смертельно готеракта, потому, что они знали, что именно это он и планировал.Хотя правительство утверждает, чторазведка (BND) и внутренняя безопасность ( BfV) не играли оперативной роли в деле Амри, газета Die Welt получила секретный доклад спецслужбы на 2 страницах – от января 2016 года, подписанный лично начальником BfV Hans-Georg Maaßen.Газета Berliner Zeitung пишет, что Амри, вероятно, «уже приехал в Германию, готовым совершить теракт-самоубийство и членом ИГИЛ». 26 января 2016 года спецслужбы установили, что егосопровождал по прибытии Хабиб Си Билал Бен Аммар – который «как считается, принадлежит к ИГИЛ».В октябре 2015 года в контексте «дела о проверке исламистов», уголовная полиция земли Северный Рейн – Вестфалия(NRW LKA) уже сообщила, что «явная идеологическая связь с так называемым «Исламскимгосударством»…серьезно повышает опасность» терактов.Так как смартфон Амри был под круглосуточной прослушкой, власти знали, что к 14 декабря 2015 он уже скачал подробные инструкции изготовления взрывчатки, снаряжения бомб и гранат.Будущий террорист постоянно вращался в исламистски хкругах. С помощью «испытываемого источника» спецслужбы могли видеть, что тот постоянно посещал (закрытую теперь) мечеть Fussilet в Берлине и встречался с известными джихадистами.Одним из его самых важных контактов в земле Северный Рейн-Вестфалия(NRW) был Бобан Симеонович, который жил в Дортмунде под именем Абдул Рахман. Он также был очень близок с исламистом Ахмадом А, которого звали Абу Валаа, которого сейчас судят в Celle. Полицейский информатор «Мурат» действовал в этом кругу для NRW LKA.Информант под прикрытием“VP 01”имел тесные контакты с Амри, как минимум с ноября 2015 года. Как минимум однажды он сам возил Амри на машине в Берлин.На суде в Celle всплыло показание свидетеля про Мурата., цитирует газета Süddeutsche Zeitung свидетельские показания.В статье в газете Die Welt журналисты Stefan Aust и Helmar Büchel выдвинули предположение – которое политик от«Зеленых» Hans Christian Ströbele считает самым правдоподобным – об«участии иностранных спецслужб», а точнее – США. «Они могли рассматривать Амри как приманку, которая может привести их к тем, которые дергают за ниточки, к планировщикам ИГ в Ливии».2 февраля 2016 года самое позднее, Амри позвонил двум среднего уровня руководителем ИГ в Ливии и предложил совершить теракт-самоубийство в Германии.Когда Амри приехал на автобусе в Берлин 18 февраля 2016 года, его на короткий срок арестовала местная LKA, хотя NRW LKA специально попросили только о слежке, и не об аресте, чтобы нераскрыватьслежку, чтобы держать ее в тайне и позволить сбор дальнейших улик против Амри и его контактов. Эта предполагаемая «заминка» сама по себе сомнительна, и теперь ясно, что речь шла прежде всего о телефоне Амри, который изъяли, когда его арестовали.Более 12 000 данных, включая беседы с контактами Амри – ИГ в Ливии, были переданы BKA для BfV. Неясно, получилили эти данные BND, а через них – иностранныеспецслужбы. Правительство отказывается отвечать, под предлогом «угрозы государственной безопасности».Затем, спомощью информанта Мурата, новый телефонАмри «клонировали», так что с тех пор его зашифрованные переговоры с деятелями ИГ через Telegram и WhatsApp могли отслеживаться в режиме реального времени.Журналисты Die Welt поддержали предположение Ströbele о защищающей руке США. Они указывают на то, что «в германской тайной операции 19 января 2017 года, бомбардировщики ВВС США B-2 напали как раз на тот лагерь ИГ в ливийской пустыне, где, как они подозревали, находились те, кто стоял и за Амри».Но ни «Зеленые», ни Ströbele, ни журналисты DieWelt не задали такой очевидный вопрос: не могли ли германскаяп олиция и спецслужбы желать этого теракта для своих политических целей?Как и теракт 11 сентября 2001 года в США, 2015 году в Париже и 2016 год у в Брюсселе, теракт на берлинской Breitscheidplatz систематически использовались для усиления машины подавления и ужесточения законов против беженцев. И во всех этих случаях, исполнители были хорошо и долго известны органам безопасности, которые за ними следили.Когда он опасался разоблачения и ареста после случая с ударом ножом в кругах торговцев наркотиками вNeukölln (Берлин), он пытался бежать из Германии через Швейцарию, чтобы добраться до Италии и осесть в Тунисе или Ливии., пишет газета Berliner Zeitung. Очевидно, что это бы было плохо для слежки за Амри. Немедленно LKA в Берлине организовала слежку в режиме реального времени за смартфоном Амри, пока он ехал наавтобусе в Цюрих. Каждый его телефонный разговор немедленно переводили и передавали следователям.«Чтобы задержать Амри хотя бы на выходные, судья использовал чрезвычайный метод –приказ о временном задержании, чтобы обеспечить высылку» – пишет газета DieWelt. Это можно было сделать без прокурора.Амри был раздражен. Согласно протоколу допроса, он сказал:. Приходили ли в тюрьму к Амри на свидание за эти 2 дня, и если да, то кто–сейчас неизвестно. В любом случае, Амри не сбежал за границу, а вернулся в Берлин.Схема теракта в Берлине.Со времени ареста в Фридрихсхафене, «клонированный»телефон Амри был конфискован, и спецслужбы предположительно больше ничего о нем не могли узнать с тех пор. В мае 2016 года NRWLKA уже прекратили свою слежку за Амри, и 21 сентября 2016 года берлинские LKA сделали тоже самое.Даже когда Абу Валаа и его соучастники был иарестованы на основе показаний«Мурата», Амри оставили на свободе. Месяц спустя, 19 декабря 2016 года, он совершил свой фатальный теракт в Берлине.Полиция не начала поиск беглого Амри пока не прошло несколько часов, он смог беспрепятственно пробежать через город с оружием, и сбежать через Западную Европу. Вскоре после рождества он вернулся в Италию, из которой поехал в Германию летом 2015 года – на глазах итальянских спецслужб, как пишет газета DieWelt. Наконец, его застрелили двое полицейских в ночь на 23 декабря 2016 года в Милане, случайно, по официальной версии.Дитмар Хеннинг https://www.wsws.org/en/articles/2017/12/28/berl-d28.html – оригинал на английском языке

Источник: colonelcassad.livejournal.com