Переводчик моей книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» на немецкий язык доктор Вольфганг Шлахт, к очередной годовщине Сталинградской битвы прислал любопытный материал. В котором увязал последнюю «спортивную агрессию» Западного мира и то, что случилось на берегах Волги лютой зимой 1943 года.

Источник: www.dr-schacht.com

Мне стыдно быть немцем

В своем 3-ем твиттер-докладе „Олимпийские игры – грязная политика с грязными методами«, я ещё в августе 2016 года подробно описал полную ненависти и злобы кампанию некоего господина Зеппельта (самопровозглашенного «эксперта по проблемам допинга»).

В своих четырех фильмах:

он абсолютно бездоказательно утверждает о существовании в России государственной системы развития и поддержки допинга. Несмотря на полное отсутствие каких-либо вразумительных доказательств таких утверждений.

Президент ВАДА Craig Reedie пробил через Президента МОК исключение российских легкоатлетов из участия в Олимпийских играх в Рио.

Но Зеппельт на этом не успокоился. Со своими беспрецедентными утверждениями и обвинениями против России, её Президента Владимира Путина и великолепных российских спортсменов, Зеппельт полностью лежит в тренде западного политического истэблишмента.

Поэтому неудивительно, что с его помощью МОК разрешил российским спортсменам выступать в Южной Корее в 2018 г. только под нейтральным флагом. В Южной Корее не будет российской команды, российского гимна и флага, а решение о допуске или не допуске нейтральных спортсменов из России будут принимать не спортивные комитеты, а наскоро созданное, так называемое независимое учреждение по контролю допингом ITA (см. SPIEGEL ONLINE от 05.12.2017).

Эта организация уже вычеркнула из списка чистых нейтральных спортсменов из России целый ряд спортсменов только потому, что они потенциально могут претендовать на медали. Другого объяснения просто нет! Но и этого недостаточно нашему „борцу за чистый спорт«. В своем интервью 03. 12. 2017 г. на канале ARD Зеппельт заявляет: „На Россию надо наложить строжайшие санкции«. На вопрос о допинге и чемпионате мира по футболу косноязычный и не слишком грамотный Зеппельт выдал буквально следующее: „На государственный допинг есть, вообще-то, один ясный ответ, сказать можно, вообще-то, следующее: Россия – вон! Но поезд уже ушел, а ФИФА ведет себя странно…«.

Несмотря на эту словесную кашу, абсолютно ясно, против чего и против кого направлена эта кампания.

Эта кампания не против допинга, а против России и их граждан, против их успехов в экономике, политике, спорте. Особенно сочинский триумф застрял костью в глотках всяких Зеппельтов.

Эта спортивная русофобия – продолжение бессмысленных политических и экономических санкций ЕС и США против России.

Постоянные обвинения в адрес Президента Путина и его команды должны посеять сомнения в российском обществе и расколоть его. Беспочвенные нападки МОК на Россию и на российских спортсменов не имеют примеров в истории спорта.

Нет никаких сомнений, что накануне проведения чемпионата мира по футболу в России стоит ожидать дальнейших гадостей и провокаций.

За свой успешный „крестовый поход« против России „борец за чистый спорт« Зеппельт за период с 2015 по 2017 уже получил 16 наград. Это говорит о том, что он хорошо выполнил заказ, и об этом стоит задуматься.

2-ого февраля 2018 г. мы вместе с Россией отмечаем знаменательную дату в истории наших народов. Это 75-ая годовщина великой победы советской армии в битве за Сталинград.

Кровопролитные, жестокие бои за Сталинград продолжались 200 дней с 17-ого июля 1942 года по 2-ое февраля 1943 г. По обе линии фронта протяженностью в 400 – 850 км сражались более двух миллионов солдат. Целью немецких фашистов и их союзников было уничтожение советской армии на юге страны, захват нефтяных запасов Кавказа, сельскохозяйственных областей на Дону и Кубани и победоносное завершение войны на территории СССР.

Капитуляция 6-ой армии Германии

Взятие в котел 6-ой армии и капитуляция фельдмаршала Паулюса стало переломным моментом в ходе Великой отечественной войны и всей Второй мировой войны. Более 2.500 офицеров, 24 генерала и почти 100.000 солдат вермахта сдались в плен. Победа советской армии в Сталинграде потрясла весь мир и изменила не только исход Второй мировой войны, но и ход истории.

Король Великобритании подарил городу Сталинград меч с гравировкой: „Жителям Сталинграда, которые были сильней, чем сталь. В знак глубокого уважения британского народа и Короля Георга VI«.

Эта победа была, есть и будет символом успешного сопротивления и героизма советского народа. Она привела к победе над нацистской Германией, над всем европейским фашизмом и к безусловной капитуляции Германии 8-ого мая 1945 г. в Берлине.

Мы будем вечно благодарны гражданам СССР и России за эту победу над коричневой чумой!

2-ого февраля 2018 года мы выпьем за Ваше здоровье, благополучие и за мир между нашими народами. Последуют ли нашему примеру Канцлер Германии, её правительство и ведущие политики? Не знаю, да и не уверен… Бог им судья!

Вольфганг Шахт