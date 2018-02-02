Депутат Госдумы Борис Пайкин прибыл вместе с кандидатом в президенты РФ от партии ЛДПР Владимиром Жириновским в Петербург. В рамках запланированной программы либерал-демократы посетили торговый комплекс «Европолис», принадлежащий инвестиционной компании «Fort Group», владельцем которой де-факто является депутат Борис Пайкин и бизнесмен Максим Левченко.

Как ранее писали СМИ, в поддержку кандидатуры Владимира Жириновского в ТЦ «Европолис» был организован танцевальный флешмоб, участие в котором принял как сам кандидат в президенты, так и «малоэффективный депутат» Пайкин с сопровождающей их делегацией. Столь бурная активность Бориса Романовича, предположительно, может быть связана с недавней инициативой лидера партии ЛДПР.

Напомним, 1 февраля 2017 года в Сети появилась информация о том, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский планирует существенно сократить депутатский корпус и, вполне вероятно, Борис Романович может быть отстранен за низкую результативность, проявленную на старте его депутатской деятельности. В связи с этим, очевидно, Борис Романович готов организовывать не только праздничные мероприятия по случаю визита Жириновского в ТЦ «Европолис», но и оказывать партии необходимую финансовую помощь. В 2016 году, как сообщалось в средствах массовой информации, депутат уже покрывал существенные финансовые трудности петербургского отделения ЛДПР.

Стоит заметить, что такой теплый прием был оказан непосредственно в торговом центре, который принадлежит девелоперской компании «Fort Group». Вполне вероятно, что Борис Пайкин, де-факто являющийся одним из ее совладельцев, приложил максимум усилий для того чтобы угодить кандидату в президенты Владимиру Жириновскому, а также сохранить место в партии ЛДПР, с помощью которой он реализовывает план по монополизации «мусорного бизнеса» в России.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о том, что Борис Пайкин лоббирует на законодательном уровне инициативу по установке контейнеров по раздельному сбору мусора. В статье отмечается, что в случае принятия данного законопроекта депутат получит абсолютный контроль над мусороперерабатывающей сферой, фактически став монополистом на рынке.

Подогревает интерес к сложившейся ситуации еще и тот факт, что на сегодняшний день средства, потраченные Владимиром Жириновским на избирательную кампанию, близятся к лимиту в 400 млн. рублей, определенному Центризбиркомом. По сообщениям ЦИК России, лидер партии ЛДПР уже израсходовал более 141 млн. рублей из 305 млн. рублей, поступивших на личный избирательный счет. Вместе с тем, Жириновский не собирается останавливаться на достигнутом, и вполне может себе позволить потратить больше заявленной суммы, а компенсировать расходы на президентскую кампанию может предложить Борис Пайкин в обмен на сохранение места в партии.

Так или иначе, появляется ощущение, что депутат от Брянской области Борис Пайкин собирается урегулировать ситуацию при помощи больших денег. Будучи депутатом, он совершенно не заинтересован решением проблем граждан, а исключительно продвижением собственных бизнес-интересов и широкой пиар-компанией «Fort Group», приносящей Борису Романовичу миллиарды.