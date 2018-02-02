Лярвоведение. Валерий и Мирянин Ведагор.

Лярвоведение.

Авторы-сказители Валерий и Мирянин Ведагор.



01 февраля 2018 г. в 19:00 (МСК) на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему “Лярвоведение”.



Канал Валерия

https://youtube.com/channel/UC4aR5SRt…



Канал Мирянина Ведагора

https://youtube.com/channel/UCcta_wzb…



В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:

Лярва. Что знали о ней предки, что знают сейчас, её проявление, рождение, созревание, её смысл существования.

А так же поговорили о некоторых видах астральных паразитов: элементалы, летуны, бесы, демоны, представители разных видов существ. Как с этим обходились предки, откуда черпаем знания.



В следующих эфирах могут быть рассмотрены темы:

Прорыв инфернала в наш МИР, прибытие демонической цивилизации, гибридизация, развращение, РИМ, победа над Русью, потоп, обнуление, разворот пути развития на демонический. Объединенный Запад и Восток против России, цели демонической цивилизации, почему не уничтожается на корню ведическая цивилизация, варианты чем все должно кончится.



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Источник: www.youtube.com