Лярвоведение. Валерий и Мирянин Ведагор.
Лярвоведение.
Авторы-сказители Валерий и Мирянин Ведагор.
01 февраля 2018 г. в 19:00 (МСК) на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему “Лярвоведение”.
Канал Валерия
https://youtube.com/channel/UC4aR5SRt…
Канал Мирянина Ведагора
https://youtube.com/channel/UCcta_wzb…
В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:
Лярва. Что знали о ней предки, что знают сейчас, её проявление, рождение, созревание, её смысл существования.
А так же поговорили о некоторых видах астральных паразитов: элементалы, летуны, бесы, демоны, представители разных видов существ. Как с этим обходились предки, откуда черпаем знания.
В следующих эфирах могут быть рассмотрены темы:
Прорыв инфернала в наш МИР, прибытие демонической цивилизации, гибридизация, развращение, РИМ, победа над Русью, потоп, обнуление, разворот пути развития на демонический. Объединенный Запад и Восток против России, цели демонической цивилизации, почему не уничтожается на корню ведическая цивилизация, варианты чем все должно кончится.
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Источник: www.youtube.com