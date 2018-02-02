Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше

Источник: www.nakanune.ru

Экономист Сергей Глазьев заявил, что у нас в стране утечка денег за границу слабо контролируется государством.

Глазьев озвучил даже примерную сумму, которая утекла: «Россия – это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся». Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что Глазьев ещё очень мягко выражается – и контроля государства над утечкой денег нет вообще. По его расчетам, за 30 лет было выведено в три раза больше озвученной суммы. Его экспертное мнение – специально для Накануне.RU:

– Глазьев мягко выразился «слабо контролируется» – вообще никак не контролируется. С середины нулевых годов у нас практически полностью отсутствует валютный контроль. Были внесены поправки в федеральный закон, которые практически завершили процесс валютной либерализации, и сегодня Россия представляет проходной двор – капитал сюда входит, капитал отсюда выходит. И в этом смысле Россия уникальная страна – что-то наподобие африканской страны, где нет никакого валютного контроля.

Даже те страны, которые составляют группу БРИКС, за исключением России, имеют те или иные инструменты валютного контроля, чтобы как-то регулировать процесс. Так что советник президента Сергей Глазьев выразился ещё очень мягко, также мягкими являются оценки по сумме, которая составила отток. С моей точки зрения, за пределами нашей страны сформировались активы российского происхождения, составляющие примерно 3 трлн долларов. Это моя оценка, не заимствованная. Я сам такие вещи считаю – прежде всего, на основе платёжного баланса Российской Федерации. Этот документ публикуется на сайте Центробанка. Он составляется на годовой основе, на квартальной, на месячной.

Я раз в год провожу расчёт масштабов ограбления России за предыдущие 10 лет. Причём для расчётов беру не только позиции платёжного баланса, которые называются «чистый отток частного капитала», но и другие. Прежде всего, такую позицию, как сальдо инвестиционных доходов. По этой статье из России утекают ненамного меньшие суммы. Это те доходы, которые иностранные инвесторы получают в России и выводят за пределы нашей страны, и те инвестиционные доходы, которые получают российские экспортёры капитала и возвращают эти доходы в Россию.

Так вот, сальдо инвестиционных доходов – всегда со знаком минус и в отдельные годы составлял до 40-50 млрд долларов. Вот такие вот астрономические суммы. Поэтому у меня всегда получается примерно одна и та же сумма – за последние 10 лет чистый отток финансовых ресурсов из России составляет примерно один трлн долларов. В расчёте на год получается в среднем по $100 млрд. Я не раскрываю всю методологию своих расчётов, но, безусловно, надо принимать во внимание и международные резервы РФ — это тоже экспорт капитала, только осуществляемый не частными компаниями, а Центральным банком. На сегодняшний день у нас эта сумма перевалила за 400 млрд долларов, я имею в виду только валютную часть без золота. Правительство и Центробанкобещают, что в ближайшие месяцы, а, может, и до конца года, они доведут эту сумму до 500 млрд долларов – это и есть ограбление России.

Чтобы было более понятно – это половина доходной части нашего бюджета. И власти устраивают спектакль под названием «откуда взять денег?». Наша страна по богатству в расчёте на душу населения ни в чём не уступает Кувейту или Саудовской Аравии, а нас просто грабят нещадно и беспардонно и начинают придумывать какие-то налоги вместо того чтобы: а) вернуть награбленное; б) ввести контроль над вывозом капитала из России; в) ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это элементарные вещи, тут не надо быть экономистом и быть семи пядей во лбу, чтобы понимать такие простые моменты. Нас просто грабят, и этим занимается правительство и ЦБ. И всё это нам «заворачивают» в мозги умными словами – «таргетирование инфляции», «плавающий курс рубля»… По-русски это называется – «компостировать мозги». А в это время ваши карманы обчищают.

Как это отражается на населении? Если вас ограбили, по крайней мере, у вас настроение испортится, а в худшем случае если вас сильно ограбили, если у вас нет своего дома, значит, вы становитесь бомжом, нищим, голодным.

Глазьев сказал, что решить проблему контроля денежных потоков позволит появление цифровых денег, так как центральные банки и ответственные службы смогут создать такую модель и измерить скорость обращения денег. Я так скажу: если человек нацелен на обогащение и воровство, то никакие технологии не помогут. Это простая истина. Цифровые технологии помогут только ограбить – те же криптовалюты – это же долговая пирамида. Странные люди – вместо того, чтобы людей менять, они предлагают менять какие-то условия внешней среды. Нужно перестать воровать, вспомнить хотя бы 10 заповедей. Сталин это прекрасно понимал, поэтому он, прежде всего, работал не над тем, чтобы придумать какие-то технологические ухищрения, а над тем, чтобы человека привести в порядок. Да, в советское время практиковалось добровольно-принудительное исполнение 10 заповедей, вот и всё. Не только контроль – тут и палка, и морковка. Вот о чем стоит подумать.

Автор: Елена Кирякова

Источник: nstarikov.ru