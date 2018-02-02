Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Евгений Спицын — о победе СССР над Германией и битве за Сталинград

18:51. 2 февраля 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
... историк Евгений Спицын Каждый год в преддверии Дня Победы оживляется весьма... о союзнических отношениях СССР и фашистской Германии, о том, что...установили, что немцы – и надо отдать им должное – создали ... думаю, что об этом надо говорить, и это лишний ...
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
... «Комсомолке» рассказал историк Евгений Спицын 1942 год, боец подразделения...о союзнических отношениях СССР и фашистской Германии, о том, ...либеральной общественности. Сталин победил европейскую дипломатию и ... что немцы – и надо отдать им должное – создали...
Сто лет Февральской революции: Свергнуть царя в России хотели все!
...ректора МПГУ Евгений Спицын.РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ?- Евгений Юрьевич,... политические. Что ради победы надо объединить усилия, поддержать правительство...после победы не снимать блокаду с Германии ... председателем Госплана СССР Николаем Константиновичем ...
Хроники лжи "Ельцин-центра"
...достижений, нет там и Великой Победы – нет ничего, кроме ... обществу в головы? За победу над фашизмом и великое прошлое мы...учебника по истории России Евгений Спицын:"Первое - надо уяснить, что репрессивный ... а по сути, СССР и нацистскую Германию, то прямо об ...
Революция 1917 года: от торговли детьми до диктатуры детства
...часах в неделю);в Германии – 31 руб. ...заводах.Но не надо думать, что ...советник ректора МПГУ Евгений Спицын в беседе с ..., равномерное распространение образования."СССР – это государство, ...большого рывка", индустриализации, Победы в Великой Отечественной войне...
Революция 1917 года: от "хлебной сверхдержавы" до промышленного гиганта.
...Монархисты говорят, что надо было еще немного подождать...с Накануне.RU историк Евгений Спицын. – Банковский сектор ...и это накануне войны с Германией?!), на 12,6% ...зерна, Российская империя, СССР Смена энергий "Царское ...не было бы Победы в Великой Отечественной ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>