30 января 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -

“Языковедение – происхождение современных языков”.



Автор-сказитель – Михаил Волк



В современной лингвистике существует понятие “Пра-Индоевропейский язык”, которое обозначает теоретический праязык всего человечества, являющийся источником всех современных языков подобно полноводной реке, разделенной на множество русел. В официальной науке праязык фигурирует как полумифический, при явной очевидной связи по принципу слогов и корней между языками, носители которых живут на расстоянии тысяч, а то и десятков тысяч километров.

Что же это за мифический язык, который описан в библии и ряде других источников, как язык, на котором говорили все жители планеты? Остался ли праязык в таких не похожих, на первый взгляд, славянском и санскрите? Почему английский – это изменённый и обрезанный праславянский язык? Можно ли при помощи славянских языков восстановить образность и вибрационную структуру, влияющую на энергию и пространство, которые нёс в себе единый язык человечества?



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Источник: www.youtube.com