Главная » Видео, Славянский Язык

Языковедение – происхождение современных языков

10:21. 1 февраля 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

30 января 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -
“Языковедение – происхождение современных языков”.

Автор-сказитель – Михаил Волк

В современной лингвистике существует понятие “Пра-Индоевропейский язык”, которое обозначает теоретический праязык всего человечества, являющийся источником всех современных языков подобно полноводной реке, разделенной на множество русел. В официальной науке праязык фигурирует как полумифический, при явной очевидной связи по принципу слогов и корней между языками, носители которых живут на расстоянии тысяч, а то и десятков тысяч километров.
Что же это за мифический язык, который описан в библии и ряде других источников, как язык, на котором говорили все жители планеты? Остался ли праязык в таких не похожих, на первый взгляд, славянском и санскрите? Почему английский – это изменённый и обрезанный праславянский язык? Можно ли при помощи славянских языков восстановить образность и вибрационную структуру, влияющую на энергию и пространство, которые нёс в себе единый язык человечества?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русский язык, национализм и научный консерватизм. Александр Драгункин [Речь Русов]
... Драгункин. Он исследователь в области языковедения. В результате лингвистических изысканий он... помпой, кричать. Нужно просто предъявлять происхождение. Я предъявил, можете это увидеть... развитию кроманьонцев. Это был уже современный человек. И он носил штаны...
А. Драгункин о русском языке, национализме и научном консерватизме
...Драгункин. Он исследователь в области языковедения. В результате лингвистических изысканий он...взаимозаменяются так имеют одно место происхождения).Самое интересное другое, что возможное...развитию кроманьонцев. Это был уже современный человек. И он носил штаны...
Ленский РАСТРЕЛ 1912 г. Витимская эпопея. Минул век со дня расстрела
...«Lena Goldfields»[2]. !!! Современные исследователи связывают забастовку и последующие...и арабской литературы, семитического языковедения и средневековой Основал в ...другие варианты) — фамилия еврейского происхождения. В западноевропейских языках передаётся ...
Лингвистика по-русски.
... время. Будучи нерусским человеком по происхождению (отец-датчанин, мать-немка), ...сомовосстановления самой речи. Главная беда современной лингвистики — отсутствие общей концепции ...Богородицкий В.А., Очерк по языковедению и русскому языку. М., 1939...
Как русская буква „Ф” стала иностранкой
... в учебной аудитории, то преподавателями языковедения делается заявление, смысл которого лежит..., во многом был утерян создателями современных (17–21 вв.) отечественных словарей... письме употребляли в словах греческого происхождения на месте греческой буквы θ...
Пора познать русский язык [КультУра Русов]
...в виде корня, хотя в современном «языковедении» всё преднамеренно искажено так, что... является показателем древности языка. Современная официальная наука рассматривает Русский язык... когда филологи не могут объяснить происхождение слова, именно в русском языке...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>