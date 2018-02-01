Великий царь Персии

Ксеркс I, сын Дария I возглавлял Персидское государство на момент великих греко-персидских войн, длившихся более тридцати лет. Царь персов лично возглавил нападение персов на Элладу в 480 году до н.э., но первый поход закончился поражением для персов. Причём довольно неожиданную неудачу они потерпели в морском сражении.

Вступление на трон

Персидское государство в V веке до н.э. представляло из себя огромную империю. В неё входило большое количество различных народов. Ксеркс I вступил на персидский трон после смерти своего отца Дария I. Это было не самое спокойное время для империи и новый царь сразу же столкнулся с внутренними междоусобицами. Не все народы хотели ему подчиняться. Многие провинции царства не признали власть Ксеркса. Одним из первых против него выступил Египет. Ксерксу пришлось срочно собирать войско и подавлять мятеж в провинции на берегах Нила. Только царь навёл порядок в Египте, как взбунтовался Вавилон. Из Египта Ксерск во главе войска направился на территорию между Тигром и Ефратом и жестоко подавил мятеж вавилонян, разрушив многие их святыни.

Ксеркс I сумел подавить все мятежи в своём государстве и прочно занял царский трон. Военные успехи сильно воодушевили его. Ксеркс всегда с ненавистью относился к жителям Эллады и его стала посещать мысль о новой попытке завоевания всей Греции. Дарий I несколько раз неудачно воевал с греками и это сделало его сына более осторожным в этом вопросе. Он не стал торопить с вторжением в Грецию, а начал планомерную подготовку к военному походу. Многие придворные при Ксерксе были убеждены, что мощная персидская армия легко разобьёт разрозненные греческие полисы.

Ксеркс I в фильме «300 спартанцев»

Ксеркс I созвал совет из самых знатных людей империи и вместе с ними стал обсуждать план подготовки к нападению на Грецию. Царь предложил построить огромный мост через пролив Дарданнелы, который бы соединил Малую Азию с Европой и позволил персидским войнам легко достичь Эллады. Придворная свита согласилась с планами Ксеркса, да и не согласиться они не могли себе позволить. В Персии было не принято высказываться против мнения царя, за это можно было легко поплатиться своей жизнью.

Началась длительная подготовка к вторжению в Грецию. Мост через пролив Дарданеллы строили долго и упорно. На это ушло почти четыре года. Когда мост был готов, а армия собиралась переправиться в Европу, произошёл сильный шторм, который снёс персидскую постройку. Ксеркс пришёл в ярость и повелел казнить всех строителей и инженеров, принимавших участие в строительстве моста. Воля царя была исполнена. Жрецы даже совершили ритуальное высечение моря кнутами, так повелел им Ксеркс наказать непокорную стихию.

Началось строительство нового моста. Персы не испытывали трудностей в рабочей силе, ведь им подчинялось более двадцати провинций. Новый мост был возведён и оказался прочнее предыдущего.

Высечение моря кнутами по приказу Ксеркса.

Начало греко-персидских войн

Летом 480 года до н.э. персидская армия переправилась по мосту в Европу. Переправа занял целых семь дней. Солдаты и кони беспрерывно шли по мосту. Ксеркс вёл за собой огромную армию из многих народов, которая должна была смести греков.

По оценкам греческого историка Геродота персидская армия насчитывала около пяти миллионов человек, солдаты составляли в ней около двух. Но это сильно преувеличенные цифры. В действительности в Европу могло переправиться порядка двухсот тысяч человек, больше половины из которых относились скорее к обслуге, чем к войнам. Сухопутные персидские силы имели поддержку и на море, им должен был оказать помощь персидский флот, насчитывающий около тысячи кораблей.

Ксеркс I не сомневался в своей скорой победе. Он стоял во главе огромной армии, которая под страхом готова была исполнить любое желание своего повелителя. Персы очень скептически относились к грекам, считали, что они только могут болтать о свободе. Но именно любовь к свободе помогла греческим городам выстоять в страшных сражениях.

Ксеркс I торжественно вступил на греческую землю и не сколько не таился. Он даже наоборот распускал вести в разные стороны о своём вторжении. Первых пленённых греков персы не казнили. Пленным показывали мощь персидского войска и флота, а потом в качестве гонцов отпускали в родные полисы. Пленные должны были описать мощь греческого войска и передать пожелание Ксеркса о сдаче без боя. Но такая политика не принесла ощутимого успеха персидскому царю. Только Беотия и Фессалия решились признать его власть. Остальные города приняли решение сражаться за свою свободу.

В Афинах Фемистокол выступил с предложением о создании союза между полисами для противостояния вторжению. Также он стал создателем боеспособного греческого флота. До этого греки скептически относились к морским сражениям.

Греки сумели объединиться перед лицом угрозы и решили дать бой персам на море и на суше. Флот был направлен к Артемиссию, а пеший отряд в количестве двадцати тысяч человек занял позицию в Фермопильском ущелье.

Морское сражение при Артемисии закончилось неожиданной победой греческого флота. На стороне греков оказался шторм, который разметал персидские корабли.

Узнав о поражение при Саламине Ксеркс I лично повёл своё войско на штурм греческих позиций в Фермопилах. Греки достойно сражались подо руководством спартанца Леонида и не уступили даже личной гвардии Ксеркса I. Только предательство одного из местных жителей помогло персам одержать победу при Фермопилах, но она далась им дорогой ценой. После победы Ксеркс лично нашёл на поле боя труп спартанского царя Леонида и приказал отрезать ему голову.

Вильгельм фон Каульбах «Битва при Саламине» 1868 г.

Одержав победу на суше Ксеркс I двинул войска в сторону Афин. Греки покинули город и готовились дать бой на море. Греческий флот в это время занял весьма выгодную позицию у Саламина. Фемистокол настаивал, что нужно дать бой именно тут, но многие хотели отступать дальше. Тогда греческий стратег пошёл на хитрость и сумел предупредить Ксеркса о желании греков отступить. Персидский флот перекрыл все выходы из Саламина и грекам пришлось дать бой. И это оказалось правильным решением Фемистокола.

Море в проливе Саламин было полно подводных скал, что затрудняло манёвры тяжёлых персидских кораблей, они становились лёгкой добычей для греческих триер. Ксеркс I на берегу наблюдал сражение и был готов радоваться очередной победе, но его ожидания не оправдались. Персидский флот потерпел неожиданное и безоговорочное поражение. Персидский флот был полностью разгромлен и перестал существовать.

Потерпев поражение в морском сражении, Ксеркс решил увести большую часть армии из Греции, отступив по мосту обратно. Персы двинулись в обратный путь, но сам царь возвращался на корабле.

В Фессалии Ксеркс оставил внушительную персидскую армию под командованием Мардония. На следующий год она должна была вновь попытаться захватить Элладу. В 479 году до н.э. Между греками и персами произошло крупное сражение при Платеях. Персы потерпели сокрушительное поражение, в бою погиб их предводитель Мардоний. На этом завершился начальный этап войн между греками и персами.

На этом Ксеркс I оставил мечты о завоевании Эллады и стал заниматься внутренними делами. Построил дворец и начал строить тронный зал. В Персидском царстве вновь стало неспокойно. Начались интриги придворных против власти царя. Многих он продолжал не устраивать, особенно после неудачных войн с греками. Ксеркс подозревал своего в брата в покушении на себя и за это уничтожил его и всю семью. Но это не уберегло его от заговора. На этот раз против него восстал его сын, ведомый одним из министров Артабаном. Ксеркс I был убит, вместо него стал править Артаксеркс I. Династия Ахеменидов начала увядать. Ксеркс I стал последним великим царём этой династии и запомнился историкам своим желанием покорить Грецию.